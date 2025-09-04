מפגש ראשון מבין שניים: 2:4 לנוער על אסטוניה

נבחרת הנוער ממשיכה בהכנות שלה לדבר האמיתי, והיא יצאה לאסטוניה כדי לערוך שני משחקי אימון מול הנבחרת המקומית עד גיל 19. המשחק הראשון מבין השניים שוחק היום (חמישי) ובו חניכיו של אופיר חיים רשמו 2:4, כאשר המשחק השני ישוחק ב-7 בספטמבר (15:00).

את השערים לנבחרת הנוער של ישראל כבשו מאור דימרי בדקה השביעית, עילאי בן סימון בדקה ה-40, רועי מגור בדקה ה-93 ויהונתן עוז בדקה ה-95, וכעת הפנים של אופיר חיים והשחקנים שלו כבר לעבר משחק הידידות השני נגד אסטוניה, כאמור בעוד שלושה ימים.

מכבי תל אביב שלחה את כמות הנציגים הגבוהה ביותר עם שישה כאלו, כשעילאי בן סימון שתפס את עיני הקבוצה הבוגרת נכלל ברשימה, מכבי פתח תקווה אחריה עם חמישה נציגים. הפועל פתח תקווה עם כמות זהה למכבי חיפה, כשכל אחת שולחת שני שחקנים. בנוסף, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, הפועל כפר סבא, הפועל חיפה ובני יהודה שולחות נציג אחד.

הסגל המלא

שוערים: עידן טראו (מכבי ת"א), עיליי אלטמן (מכבי פ"ת).

הגנה: איתי ברהום (מכבי ת"א), לירן שפיגל (מכבי ת"א), עידן ויינברג (מכבי ת"א), איתי ברוך (מכבי פ"ת), ינון פיינגזיכט (מכבי חיפה), עידו טסה (הפועל פ"ת), נהוראי אוזנה (בני יהודה ת"א), סער אלקיים (הפועל חיפה).

קישור והתקפה: רועי מגור (מכבי ת"א), עילאי בן סימון (מכבי ת"א), יהונתן עוז (מכבי פ"ת), מאור דימרי (מכבי פ"ת), יניב פרץ (מכבי פ"ת), אלכס טלפה (מכבי נתניה), דניאל אטלן (מכבי נתניה), נבות רטנר (מכבי חיפה), יואב סולל (הפועל פ"ת), איתי שביט (הפועל כפ"ס), ישראל דאפה (הפועל ירושלים), רביד אוליצקי (הפועל ת"א).