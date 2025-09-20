"עשה ניסים": ז'ואן גארסיה משגע את ברצלונה

השוער הלוהט ביותר בליגה הספרדית לא מוצא מקום בנבחרת. ז'ואן גארסיה, שנחשב ללהיט הגדול של ברצלונה מפתיחת העונה והשכיח לאוהדים את מארק אנדרה טר שטגן, נותר מחוץ לסגל של אלופת אירופה לקראת המשחקים מול בולגריה וטורקיה במוקדמות המונדיאל.

גארסיה בן ה-24 הוא האיש עליו מדברים יותר מכל בקטלוניה בימים האחרונים. נכון שמבחינת בארסה לא מדובר בחדשות טובות כאשר האיש הבולט הוא השוער, אבל מצד שני, חשוב מאוד לאנשי המועדון ליהנות משקט בכל הנוגע לעמדה החשובה.

לאחרונה תפס גארסיה את הכותרות כאשר ביצע חמש הצלות מרהיבות ב-1:1 עם ראיו וייקאנו בחוץ ומנע למעשה הפסד. כלי התקשורת היו תמימי דעים כשבחרו בו לאיש המשחק ובכך הוא נתן הרגשה שבארסה מצאה שוער קבוע לשנים הבאות.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

גארסיה החל את הקריירה בבוגרים של אספניול ב-2021, אחרי שבילדותו שיחק בקבוצת עיירת הולדתו הקטלנית סלנט, שימש תחילה כשחקן שדה ובהמשך עבר אל בין הקורות בהמלצת אחיו.

מאוחר יותר לבש גארסיה את מדי מנרסה ודאם, עבר לאספניול בגיל 15 ואחרי שעלה לבוגרים חיכה ארבע שנים עד שזכה לשמש כשוער ראשון תוך שהיה תלמידו של מאמן השוערים ואגדת המועדון, הקמרוני תומאס אנקונו. ב-2023/24 היה אחד הגורמים העיקריים לעלייה של "התוכים" לליגה הראשונה בספרד תוך שנבחר לשחקן העונה.

הגיבור של אספניול אשתקד

העונה שעברה של גארסיה במדי אספניול ב'לה ליגה' הייתה מזהירה. כבר בתחילתה הוא סיפק הופעה בלתי נשכחת עם שבע הצלות בתיקו 0:0 מול אתלטיקו מדריד. זה המשיך בהופעות מצוינות נוספות שלא מנעו הפסדים לריאל מדריד וברצלונה, אבל כאשר אספניול פגשה שוב את הבלאנקוס בפברואר 2025 הוא שוב רשם שבע הצלות ועזר לקבוצתו לרשום ניצחון 0:1 מרשים.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

בהמשך רשם גארסיה שתי הצלות שנבחרו להצלה של החודש וסיים את העונה כמלך ההצלות של הליגה מבין השוערים עם 146 עצירות, 14 יותר מסרחיו הררה מאוסאסונה שדורג שני.

גארסיה פתח בכל 38 משחקיה של אספניול בליגה במהלך עונת 2024/25, שמר על רשת נקייה שמונה פעמים (ספג 51 שערים) ועזר לה מאוד במאבקי ההישרדות. הקבוצה סיימה את העונה במקום ה-14, שתי נקודות בלבד מהקו האדום תוך שהשוער לא רק ביצע הצלות מרשימות עם רפלקסים עוצרי נשימה ועצר פנדלים, אלא גם שלט בכדורי הרוחב ששוגרו לרחבת שערו.

לכולם היה ברור שגארסיה לא ימשיך באספניול לנוכח היכולת שהציג והעובדה שזכה להתעניינות ממועדונים גדולים. לא ניתן היה יותר להתעלם ממנו, כשבמקביל ניסתה ברצלונה להיפטר ממארק אנדרה טר שטגן שחזר לתמונה אחרי שהחלים מפציעה ממושכת.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

גארסיה עשה בסופו של דבר את המעבר ליריבה העירונית הגדולה של אספניול, ששילמה תמורתו 25 מיליון אירו. המעבר היה מתוקשר לא רק בגללו, אלא בעיקר בשל הפרידה הטעונה של בארסה מטר שטגן. הוא נרכש אמנם בעיקר מסיבות מקצועיות על מנת שישמש כשוער ראשון, אבל גם כדי להבהיר לגרמני שהוא לא נחוץ יותר.

בברצלונה החליטו להיפרד מטר שטגן תוך שגם ויתרו על האפשרות להעניק את האפודה הראשונה לשני השוערים שמילאו את מקומו אשתקד כשהיה פצוע: הפולני וויצ'ק שצ'סני שחזר מפרישה וכעת שוב משמש כמחליף ואיניאקי פניה, שלא עמד בדרישות של האלופה והושאל לאלצ'ה.

בבארסה החליטו ללכת על גדול, גארסיה נבחר למשימה והוחתם לשש שנים (עד 2031). הוא עבר לברצלונה אחרי שגם ארסנל התעניינה בו, אבל לא הסכימה לשלם את הסכום שהיה מצוין בסעיף השחרור שלו ואשר אותו דרשה אספניול.

ז'ואן גארסיה ופאו קוברסי (IMAGO)

המנהל הספורטיבי של אספניול, פראן גרגרסה, סיפר שבארסה כלל לא יצרה קשר עם קבוצתו: "לא היו ביננו פגישות בכלל וגם לא שיחות טלפון. היה ברור שלא נשחרר אותו בסכום הנמוך מסעיף השחרור שלו, ארסנל מאוד רצתה אותו, אבל לא הסכימה לשלם. לא ידענו שום דבר, היו כל מיני שמועות וידיעות בתקשורת עד שהסוכן שלו הודיע לנו שברצלונה תשלם את הסכום".

בזכות 25 מיליון האירו שקיבלה עבור גארסיה רכשה אספניול הקיץ 14 שחקנים. כמובן שעבור אוהדיה ההחלטה לעבור ליריבה המושבעת הגדולה לא הייתה קלה, וכך גם עבור השוער, שכתב להם באינסטגרם: "אני יודע שההחלטה הזו לא תהיה קלה להבנה עבור כולם. אני לא מבקש מכם לעשות זאת, אבל אני רוצה שתדעו שזו החלטה שחשבתי עליה הרבה. חשבתי לא רק על הקריירה שלי, אלא גם על מה שטוב ביותר עבור המועדון, עבור המשפחה שלי ועבורי. זו לא עוד פרידה עבורי, זה שלב בחיי שמסתיים באמונה שכל מה שחוויתי הפך אותי לטוב יותר".

"ביסס את מעמדו כאליל בשלושה משחקים"

כבר בתקופה הקצרה שלו בברצלונה הספיק גארסיה להרשים. כאמור, ב-1:1 עם ראיו וייקאנו במחזור השלישי בלה ליגה הוא היה הגיבור של הקבוצה כאשר ביצע 5 הצלות ומנע למעשה הפסד במשחק החוץ.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

הייתה זו הפעם הראשונה בה נבחר גארסיה ל-MVP במשחק של ברצלונה והוא זכה כצפוי לשבחים בתקשורת ומהאוהדים. "השוער שהציל את אספניול כבר הציל את ברצלונה", נכתב בכותרת העיתון 'ספורט'. "הוא עשה ניסים כשברצלונה לא תפקדה ולא הציגה הגנה. בשלושה משחקים הוא ביסס את עצמו כאליל".

ב'אסטדיו דפורטיבו' כתבו: "גארסיה מתאים לברצלונה כמו טבעת לאצבע. ההופעה שלו חיזקה את ההחלטה של המועדון לקחת סיכון בסקנדל שנוצר עם טר שטגן". באל מונדו דפורטיבו' כתבו: "יש לבארסה שוער לתקופה, כבר הרבה זמן לא ראו בקבוצה יכולת כזו משוער. לדקו (המנהל הספורטיבי) היה ברור מראש שצריך לקחת הימור אסטרטגי ולהביא אותו".

הפרשן סנטי מויה כתב בטור בעיתון: "היה חשש שגארסיה לא יתאקלם, אבל הוא עשה את זה מהר והרשים לא רק בעצירות, אלא גם בבעיטות ובמשחק עם הכדור. עכשיו אין מה לדאוג בכל הנוגע לעמדת השוער".

שחקני ברצלונה בתמונה קבוצתית ראשונה לעונת המשחקים החדשה (רויטרס)

ב'מארקה' נכתב: "גארסיה הראה את היכולת שלו כבר בשני המשחקים הראשונים, אבל הפעם היה המפתח. זה סיכון גדול להיות שוער של ברצלונה, כי מגיעים מולך מעט פעמים ואסור לך לפשל גם אם מגיעים הרבה. הוא כבר הבין את זה וסיפק הופעה מצוינת עם הצלות יוצאות מהכלל. הוא בא כדי להישאר ואם ימשיך ככה אף אחד לא יוציא אותו מהשער".

האנזי פליק התמוגג: "ז'ואן שוער פנטסטי, היה מאוד מרשים לראות אותו מבצע את העצירות האלה. הוא גם טוב מאוד עם הכדור, מהיר, משרה ביטחון ולא מבצע טעויות. קיבלנו החלטה נכונה כשרכשנו אותו".

השוער עצמו הגיב: "ניסיתי להציל את כל הכדורים, גם את זה שלא יכולתי לעצור, בשביל זה אנחנו השוערים קיימים. באופן אישי אני מאוד מרוצה מהמשחק שלי, אבל רציתי לנצח".

בעקבות המצב הנוכחי, לא מן הנמנע שלקראת סיום העונה יהיו לברצלונה שלושה שוערים שיתחרו על מקום. איניאקי פניה הושאל לאלצ'ה ובבארסה מקווים שערכו בשוק יעלה, מה שיעזור למכור אותו בסכום גבוה בקיץ הבא ולשפר את המצב הכלכלי במועדון. שצ'סני עדיין בסגל ועשוי לשמש כמחליף בעת הצורך, אבל בכל הנוגע לטר שטגן הכל עדיין מסובך.

האנזי פליק (IMAGO)

השוער הגרמני הנמצא בסכסוך עם המועדון אחרי שהוחלט לוותר עליו עבר ניתוח בגב לפני מספר שבועות, ייעדר בחודשים הקרובים ולא צפוי לשוב עד לקראת סיום העונה. בבארסה קיוו שהוא יבין את הרמז שקיבל ויעזוב, אבל כעת הכל השתנה.

טר שטגן הבין אמנם שאין לו מקום בסגל, אבל מצד שני הוא יודע שהוא צריך לשחק אם הוא רוצה להיכלל בסגל נבחרת גרמניה למונדיאל בקיץ הבא. למרות שהאינטרס שלו אמור לעודד אותו למצוא קבוצה חדשה במטרה לשוב למגרשים לפחות בחלון ההעברות בינואר, הוא רמז שבכוונתו להישאר בברצלונה עד תום חוזהו ב-2028.

ההחלטה הזו לא רק מציבה סימן שאלה סביב עתידו של טר שטגן, אלא גם עשויה להעמיד את ברצלונה במבוכה. סעיף השחרור בחוזה של הגרמני עומד על 42 מיליון אירו ובמועדון מאוד רוצים לראותו נרכש על ידי קבוצה אחרת, לא רק מהסיבה הספורטיבית. ב'מארקה' כתבו: "עם שוער כמו גארסיה טר שטגן ישחק מעט מאוד".

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

"איך דה לה פואנטה התעלם ממנו?"

בינתיים, למרות ההצלחה, גארסיה לא מוצא מקום בנבחרת הבוגרת של ספרד. הוא שיחק בנבחרות הצעירות וישב על הספסל כאשר האולימפית זכתה במדליית הזהב במשחקי פאריס 2024.

בנבחרת הבוגרת גארסיה טרם הופיע, אבל נראה שלא רחוק היום בו יזכה לכך. בינתיים, רבים הרימו גבה כאשר המאמן לואיס דה לה פואנטה לא זימן אותו לסגל לקראת המשחקים נגד בולגריה וטורקיה במוקדמות המונדיאל. יש לציין שהמאמן פרסם את הסגל כבר ביום שישי, יומיים לפני ההצגה הגדולה של גארסיה באצטדיון 'ואייקאס'.

השוער הראשון של הנבחרת ואתלטיק בילבאו, אונאי סימון, הודה: "ז'ואן היה השוער הכי טוב בליגה כששיחק באספניול. הוא שוער ענק, שתרם הכי הרבה לקבוצה שלו בעונה שעברה ועכשיו גם החל טוב מאוד בברצלונה. זה נורמלי שמעריכים אותו. תיבו קורטואה הוא עדיין השוער הטוב בעולם בעיני, אבל ז'ואן היה הכי טוב בליגה בעונה שעברה. זה לא אומר שלאחרים אין ערך ולכולנו יש השפעה".

שוער העבר של ריאל מדריד ונבחרת ספרד, סנטי קניסארס, אמר בראיון לתחנת הרדיו 'קדנה קופה' שהוא משוכנע שמדובר בעניין של זמן: "כאשר יש לשוער כישרון כזה כולם רואים זאת. הוא ברמה בינלאומית גבוהה וזה תלוי בו. יש לבחור הזה את הכישרון להיות השוער של הנבחרת. לא השני ולא השלישי, אלא השוער הראשון. לדעתי אם הוא ימשיך בהתקדמות הזו הוא יעבור את שלושת השוערים שנמצאים עכשיו בנבחרת".

למרות המחמאות, דה לה פואנטה מעדיף בינתיים בסגל במקומו מלבד סימון גם את דויד ראיה מארסנל ואלכס רמירו מריאל סוסיאדד. ב'אסטדיו דפורטיבו' כתבו: "דה לה פאונטה צריך לתת הסברים, לא ברור איך התעלם ממנו". כשהמאמן נשאל על כך הוא השיב: "ז'ואן שוער נהדר, זמנו עוד יגיע כמו של שחקנים נוספים מהנבחרת עד גיל 21 שדופקים על דלת הבוגרת כדי להיכנס".