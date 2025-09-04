יום חמישי, 04.09.2025 שעה 20:00
כדורסל עולמי  >> יורוליג

המעצב האיטלקי ג'ורג'יו ארמני נפטר בגיל 91

אבל בעולם האופנה והספורט: האיש שנחשב לאגדה בתחומו באיטליה ובכלל, מת לאחר שחווה לאחרונה בעיות בריאותיות. היה הבעלים של קבוצת כדורסל מהיורוליג

|
ג'ורג'יו ארמני (IMAGO)
ג'ורג'יו ארמני (IMAGO)

אבל גדול באיטליה. המעצב האגדי והבעלים של קבוצת הכדורסל אולימפיה מילאנו, ג’ורג’יו ארמני, הלך לעולמו היום (חמישי) בגיל 91. מצבו הבריאותי הרגיש היה מדאיג כבר במשך כמה שבועות, מה שגרם לו אף להחמיץ את תצוגות האופנה האחרונות במילאנו ופאריס. כעת, משפחתו פרסמה את ההודעה על פטירתו.

כאמור, המעצב האיטלקי והבעלים של מותג האופנה על שמו היה הבעלים של קבוצת הכדורסל אולימפיה ‘ארמני’ מילאנו, החל משנת 2008. הוא היה בעל הבית הבלעדי והיחיד של המועדון, ממש עד מותו. מאז כניסתו הקבוצה זכתה בשש אליפויות איטליה, ואף ב-2021 תחתיו הגיע המועדון לשלב הפיינל פור ביורוליג, אחרי 29 שנים. לאורך זמנו זכו בכ-15 תארים מקומיים באיטליה.

ג’ורגיו ארמני היה הדמות המרכזית באימפריה שלו. הוא נולד ב-11 ביולי 1934. בשנת 1975 ייסד יחד עם שותפו לחיים, סרג’יו גלאוטי, את החברה שלו עם הון בסיסי של 10,000 דולר בלבד, ו-37 שנים לאחר מכן המגזין המוביל ‘פורבס’ הכתיר אותו כמעצב האיטלקי המצליח ביותר מבחינה מסחרית, והאריך את הונו בעשרה מיליארד דולרים. 

מכבי תל אביב ספדה בהודעה בערוציה הרשמיים:
“הנשיא שמעון מזרחי וכל מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מביעים את תנחומיהם העמוקים לארגון אולימפיה מילאנו, למשפחתו ולמעריציו של ג'ורג'יו ארמני, אייקון אופנה ותורם גדול לכדורסל האירופי, עם היוודע דבר פטירתו. מי ייתן וינוח על משכבו בשלום”.

גג'ורג'יו ארמני ופלורנטינו פרז (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */