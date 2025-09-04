המעצב האיטלקי ג'ורג'יו ארמני נפטר בגיל 91

אבל גדול באיטליה. המעצב האגדי והבעלים של קבוצת הכדורסל אולימפיה מילאנו, ג’ורג’יו ארמני, הלך לעולמו היום (חמישי) בגיל 91. מצבו הבריאותי הרגיש היה מדאיג כבר במשך כמה שבועות, מה שגרם לו אף להחמיץ את תצוגות האופנה האחרונות במילאנו ופאריס. כעת, משפחתו פרסמה את ההודעה על פטירתו.

כאמור, המעצב האיטלקי והבעלים של מותג האופנה על שמו היה הבעלים של קבוצת הכדורסל אולימפיה ‘ארמני’ מילאנו, החל משנת 2008. הוא היה בעל הבית הבלעדי והיחיד של המועדון, ממש עד מותו. מאז כניסתו הקבוצה זכתה בשש אליפויות איטליה, ואף ב-2021 תחתיו הגיע המועדון לשלב הפיינל פור ביורוליג, אחרי 29 שנים. לאורך זמנו זכו בכ-15 תארים מקומיים באיטליה.

ג’ורגיו ארמני היה הדמות המרכזית באימפריה שלו. הוא נולד ב-11 ביולי 1934. בשנת 1975 ייסד יחד עם שותפו לחיים, סרג’יו גלאוטי, את החברה שלו עם הון בסיסי של 10,000 דולר בלבד, ו-37 שנים לאחר מכן המגזין המוביל ‘פורבס’ הכתיר אותו כמעצב האיטלקי המצליח ביותר מבחינה מסחרית, והאריך את הונו בעשרה מיליארד דולרים.

מכבי תל אביב ספדה בהודעה בערוציה הרשמיים:

“הנשיא שמעון מזרחי וכל מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מביעים את תנחומיהם העמוקים לארגון אולימפיה מילאנו, למשפחתו ולמעריציו של ג'ורג'יו ארמני, אייקון אופנה ותורם גדול לכדורסל האירופי, עם היוודע דבר פטירתו. מי ייתן וינוח על משכבו בשלום”.