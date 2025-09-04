בלי רחמים: צרפת דרסה את איסלנד עם 74:114

היום האחרון של שלב הבתים של היורובאבסקט החל עם הצגה של צרפת, שניצחה היום (חמישי) 74:114 חסר רחמים את איסלנד. בהמשך, מעבר למשחק של ישראל, בבית ד’ ייפגשו גם פולין ובלגיה ב-21:30, במשחק שינעל סופית את הבית הישראלי.

צרפת – איסלנד 74:114

ניצחון מפלצתי של הטריקולור על האחרונה בבית, שקיבלה סימן קריאה אחרון לקמפיין הרע שלה וסיימה אותו ללא אף ניצחון ועם כמה תבוסות לא נעימות. הצרפתים סיימו את שלב הבתים עם ארבעה ניצחונות והפסד אחד לישראל, כשמי שהוביל אותה היום הוא זקארי ריסאשר עם 15 נקודות. ג’יילן הורד תרם את חלקו עם 11 נקודות ו-6 ריבאונדים ב-19 דקות. המצב בבית הישראלי בקישור.