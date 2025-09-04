יום חמישי, 04.09.2025 שעה 19:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

אחרי השביעייה: מצוקת הבלמים בעירוני טבריה

באצ'ו סובל מקרעים ברצועות הקרסול ויחמיץ גם את מכבי ת"א וכך גם סמביניה המורחק. יצחקי, שפסו וקלטינס צפיים לעלות כשלישיית בלמים: "לא אידיאלי"

|
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

דאגה גדולה בעירוני טבריה, לקראת משחקה במחזור השלישי, מול מכבי ת''א (13.9, 20:00, גרין). אמנם ישנם עוד תשעה ימים עד למשחק, בשל פגרת הנבחרות, אך כבר עכשיו ברור שהבלם הצ'כי הפצוע, אונדרז' באצ'ו, לא יוכל לשחק מול הצהובים. 

באצ'ו סובל מקרע מלא ברצועה אחת מרצועות הקרסול ומקרע חלקי באחרת. החיסרון של באצ'ו, שנפצע, כזכור במשחק גביע הטוטו, מול הפועל פתח תקווה לפני שבועיים ולא שיחק עדיין בליגה, משמעותי במיוחד, כשהוא מצטרף לחסרונו של סמביניה, שהורחק מול הפועל באר שבע.

אלירן חודדה ייאלץ להסתדר מול האלופה ללא שני הבלמים הקבועים שלו. כרגע נראה שחודדה יפתח עם עומר יצחקי, הארון שפסו ודוד קלטינס, כשלושה בלמים.

אלירן חודדה (מרטין גוטדאמק)אלירן חודדה (מרטין גוטדאמק)

"זה בהחלט לא מצב אידיאלי", אמרו במועדון. "אנחנו מגיעים אחרי שביעיה בבאר שבע וצריכים לפגוש את מכבי ת''א, שנמצאת בכושר מצוין. אבל זה מה שיש ועם זה נצטרך להתמודד. נזכיר שבעונה שעברה הוצאנו מהם פעמיים תיקו ושפסו גם כבש פעמיים". 

ווהיב חביבאללה, הסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי וגם הוא לא שיחק בשני משחקי הליגה הראשונים, עורך כרגע אימונים חלקיים בלבד,  אך צפוי להיות כשיר עד שבת הבאה.

