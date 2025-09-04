אחרי השביעייה: מצוקת הבלמים בעירוני טבריה

דאגה גדולה בעירוני טבריה, לקראת משחקה במחזור השלישי, מול מכבי ת''א (13.9, 20:00, גרין). אמנם ישנם עוד תשעה ימים עד למשחק, בשל פגרת הנבחרות, אך כבר עכשיו ברור שהבלם הצ'כי הפצוע, אונדרז' באצ'ו, לא יוכל לשחק מול הצהובים.

באצ'ו סובל מקרע מלא ברצועה אחת מרצועות הקרסול ומקרע חלקי באחרת. החיסרון של באצ'ו, שנפצע, כזכור במשחק גביע הטוטו, מול הפועל פתח תקווה לפני שבועיים ולא שיחק עדיין בליגה, משמעותי במיוחד, כשהוא מצטרף לחסרונו של סמביניה, שהורחק מול הפועל באר שבע.

אלירן חודדה ייאלץ להסתדר מול האלופה ללא שני הבלמים הקבועים שלו. כרגע נראה שחודדה יפתח עם עומר יצחקי, הארון שפסו ודוד קלטינס, כשלושה בלמים.

אלירן חודדה (מרטין גוטדאמק)

"זה בהחלט לא מצב אידיאלי", אמרו במועדון. "אנחנו מגיעים אחרי שביעיה בבאר שבע וצריכים לפגוש את מכבי ת''א, שנמצאת בכושר מצוין. אבל זה מה שיש ועם זה נצטרך להתמודד. נזכיר שבעונה שעברה הוצאנו מהם פעמיים תיקו ושפסו גם כבש פעמיים".

ווהיב חביבאללה, הסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי וגם הוא לא שיחק בשני משחקי הליגה הראשונים, עורך כרגע אימונים חלקיים בלבד, אך צפוי להיות כשיר עד שבת הבאה.