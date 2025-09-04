יום חמישי, 04.09.2025 שעה 20:00
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
10359-4595טורקיה1
9368-4345סרביה2
8384-4125לטביה3
7368-3155פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
10365-5295גרמניה1
9393-4315ליטא2
8406-4265פינלנד3
6418-4035שבדיה4
6455-3785מונטנגרו5
6484-3545אנגליה6
 בית 3 
8401-4015בוסניה1
7268-3424יוון2
7279-3074איטליה 3
7386-3675גאורגיה4
6264-3114ספרד 5
4371-2414קפריסין6
 בית 4 
9391-4615צרפת1
7317-3314פולין2
7295-3214ישראל3
6356-3634סלובניה4
5334-2934בלגיה5
5439-3635איסלנד6

בוסניה שרדה מותחן וניצחה 76:84 את גאורגיה

אחרי משחק צמוד, בוסניה הציגה אופי, רשמה ניצחון בבית שמצטלב עם ישראל והבטיחה את מקומה בשמינית הגמר. איטליה הביסה. התרחישים ואיך זה ישפיע?

|
בוסניה - גיאורגיה (IMAGO)
בוסניה - גיאורגיה (IMAGO)

רגעי ההכרעה של שלב הבתים ביורובאסקט 2025 מגיעים לשיא, כאשר היום (חמישי) המחזור האחרון המשיך ובמוקד – הבית שמקביל לישראל, בית ג’, כאשר בוסניה פתחה את היום עם 76:84 על גיאורגיה. בהמשך, איטליה הביסה 54:89 את קפריסין וכעת נותר עוד משחק אחד בלבד – יוון מול ספרד, כשאחר כך נדע נגד מי החבורה בכחול-לבן תהיה בשמינית הגמר.

בוסניה – גיאורגיה 76:84

בוסניה שהגיעה אחרי ניצחון גדול על יוון, פגשה את גיאורגיה שמצידה במחזור הקודם הביסה את קפריסין, כאשר המפגש עצמו נפתח עם הובלה של בוסניה, שאת עשר הדקות הראשונות סיימה עם יתרון חמש נקודות (15:20), כאשר ברבע השני היא כבר ברחה ליתרון דו ספרתי (35:47).

ברבע השלישי, גיאורגיה נראתה טוב יותר והחלה עם הריצה שלה, במה שהחזיר אותה לעניינים ואף קירב אותה עד חמש נקודות הפרש בלבד, כשהיא ניצחה 20:27. הרבע האחרון היה צמוד, השוויון כבר הגיע, אך אז בוסניה השלימה ריצה, חזרה ליתרון, שמרה עליו עד הסיום וניצחה 76:84.

גג'וזף נורקיץ' (IMAGO)

איטליה – קפריסין 54:89

הנבחרת הטובה ביותר בבית ג’ לא התקשתה כלל מול נמושת האליפות, כשמהרגע הראשון היה ברור לאן זה הולך, כשהנבחרת מארץ המגף עלתה לדו ספרתי כבר אחרי עשר דקות עם 9:24, כשבהמשך ההפרש כמובן רק המשיך לגדול ואיטליה הביסה ועלתה למקום הראשון בבית.

התרחישים

כעת, אחרי שני משחקים בבית שמצטלב עם ישראל, איטליה במקום הראשון, בוסניה במקום השני, יוון במקום השלישי וגיאורגיה במקום הרביעי, כשנותר רק עוד משחק אחד שיתקיים בהמשך הערב – יוון פוגשת את ספרד, כשהמפגש הזה יכריע את מי תפגוש ישראל.

אחרי שאיטליה תביס את קפריסין כצפוי, מה שיסבך את הבית זה אם ספרד תנצח את יוון. במצב כזה ייווצר מאזן משולש של 2:3 בין יוון, ספרד ובוסניה, והפרשי הסלים יכריעו. מה שאומר – איטליה ראשונה, ספרד שנייה, בוסניה שלישית ויוון רביעית. גאורגיה תרד למקום החמישי ותודח.

כעת, אחרי שגילינו את התוצאה בין ישראל לסלובניה, כאשר החבורה של אריאל בית הלחמי הפסידה, היא יודעת בוודאות שהיא תסיים במקום הרביעי בבית ותפגוש את המקום הראשון בבית ג’. איך זה ייקבע? אם ספרד תנצח את יוון – הנבחרת שלנו תפגוש את איטליה, אם יוון תנצח – ישראל תפגוש את יוון.

נבחרת ישראל עם פצועי צה''ל
הוספת תגובה



טוען תגובות...
