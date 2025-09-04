בוסניה שרדה מותחן וניצחה 76:84 את גאורגיה

רגעי ההכרעה של שלב הבתים ביורובאסקט 2025 מגיעים לשיא, כאשר היום (חמישי) המחזור האחרון המשיך ובמוקד – הבית שמקביל לישראל, בית ג’, כאשר בוסניה פתחה את היום עם 76:84 על גיאורגיה. בהמשך, איטליה הביסה 54:89 את קפריסין וכעת נותר עוד משחק אחד בלבד – יוון מול ספרד, כשאחר כך נדע נגד מי החבורה בכחול-לבן תהיה בשמינית הגמר.

בוסניה – גיאורגיה 76:84

בוסניה שהגיעה אחרי ניצחון גדול על יוון, פגשה את גיאורגיה שמצידה במחזור הקודם הביסה את קפריסין, כאשר המפגש עצמו נפתח עם הובלה של בוסניה, שאת עשר הדקות הראשונות סיימה עם יתרון חמש נקודות (15:20), כאשר ברבע השני היא כבר ברחה ליתרון דו ספרתי (35:47).

ברבע השלישי, גיאורגיה נראתה טוב יותר והחלה עם הריצה שלה, במה שהחזיר אותה לעניינים ואף קירב אותה עד חמש נקודות הפרש בלבד, כשהיא ניצחה 20:27. הרבע האחרון היה צמוד, השוויון כבר הגיע, אך אז בוסניה השלימה ריצה, חזרה ליתרון, שמרה עליו עד הסיום וניצחה 76:84.

ג'וזף נורקיץ' (IMAGO)

איטליה – קפריסין 54:89

הנבחרת הטובה ביותר בבית ג’ לא התקשתה כלל מול נמושת האליפות, כשמהרגע הראשון היה ברור לאן זה הולך, כשהנבחרת מארץ המגף עלתה לדו ספרתי כבר אחרי עשר דקות עם 9:24, כשבהמשך ההפרש כמובן רק המשיך לגדול ואיטליה הביסה ועלתה למקום הראשון בבית.

התרחישים

כעת, אחרי שני משחקים בבית שמצטלב עם ישראל, איטליה במקום הראשון, בוסניה במקום השני, יוון במקום השלישי וגיאורגיה במקום הרביעי, כשנותר רק עוד משחק אחד שיתקיים בהמשך הערב – יוון פוגשת את ספרד, כשהמפגש הזה יכריע את מי תפגוש ישראל.

אחרי שאיטליה תביס את קפריסין כצפוי, מה שיסבך את הבית זה אם ספרד תנצח את יוון. במצב כזה ייווצר מאזן משולש של 2:3 בין יוון, ספרד ובוסניה, והפרשי הסלים יכריעו. מה שאומר – איטליה ראשונה, ספרד שנייה, בוסניה שלישית ויוון רביעית. גאורגיה תרד למקום החמישי ותודח.

כעת, אחרי שגילינו את התוצאה בין ישראל לסלובניה, כאשר החבורה של אריאל בית הלחמי הפסידה, היא יודעת בוודאות שהיא תסיים במקום הרביעי בבית ותפגוש את המקום הראשון בבית ג’. איך זה ייקבע? אם ספרד תנצח את יוון – הנבחרת שלנו תפגוש את איטליה, אם יוון תנצח – ישראל תפגוש את יוון.