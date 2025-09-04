המחליף של קאני? היפורד בוהאן נבחן בבית"ר י-ם

המחליף של סילבה קאני? בית”ר ירושלים צירפה לאימוני הקבוצה את היפורד בוהאן, שחקן אלמוני בן 19 מגאנה. השחקן הגיע למבחנים בקבוצה ואם ירשים יוחתם, כאשר הוא משחק בתפקיד הפליימייקר ובכנף ימין.

סוכנו של השחקן, אוראל בן זקן, הצליח לשכנע את אלמוג כהן להביא אותו להתרשמות במועדון ובימים הקרובים תתקבל החלטה. אם ירשים, לא מן הנמנע שיהיה בסגל הרחב של בית”ר כשגם האפשרות היא לרשום אותו כשחקן זר למחלקת הנוער או להשאילו ללאומית.

בינתיים, בית”ר מצפה להגעתו של הבלם לוקה גדראני בשבוע הבא. האם יהיה רכש נוסף עד לסיום חלון העברות? הכול פתוח, אבל הנטייה היא להסתפק בסגל הקיים עם הצטרפותם של גדראני, עילאי חג’ג’ ורועי אלימלך, ולהמשיך את החיזוק בהתאם לצורך בחלון העברות של ינואר.