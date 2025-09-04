יום חמישי, 04.09.2025 שעה 17:10
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט

או ראשונה או רביעית: תמונת המצב של הנבחרת

צרפת פירקה את איסלנד והתמונה קיבלה בהירות: אם ישראל תנצח את סלובניה היא תסיים במקום הראשון, אם היא תפסיד היא תסיים 4. וגם: ההצטלבויות בהמשך

דני אבדיה וים מדר (האתר הרשמי של פיב
דני אבדיה וים מדר (האתר הרשמי של פיב"א)

התמונה מתחילה להתבהר. נבחרת צרפת ניצחה היום (חמישי) את נבחרת איסלנד ובכך שתי קבוצות בבית הישראלי סיימו מבחינתן את שלב הבתים, וכעת אפשר לחשב דברים בבירור יותר. בעקבות הניצחון של הטריקולור, מצבה של אריאל בית הלחמי וחניכיו קיבל בהירות, וכעת הזמן לחשב מה ההשלכות של ניצחון או הפסד של ישראל לסלובניה.

נתחיל קודם כל מהחישוב הקל והאופטימי מהבחינה שלנו. אם נבחרת ישראל תנצח את נבחרת סלובניה, היא תבטיח את המקום הראשון בבית, פשוט וקל. במצב שכזה ישראל תהיה עם מאזן של ארבעה ניצחונות והפסד אחד, וזה מספיק לה כדי לסיים במקום הראשון, בגלל שגברה על צרפת במשחק הפנימי בין שני הצדדים.

ועכשיו לתרחישים של הפסד. חשוב לזכור קודם כל שיש משחק שינעל את הבית אחרי ישראל, כשבלגיה תפגוש את פולין (21:30). אם ניקח אופציה שבה פולין תנצח את בלגיה כשזה מה שצפוי לקרות, אם לא יהיו הפתעות, אז המצב די ברור: ניצחון של ישראל שווה מקום ראשון, הפסד שווה מקום רביעי.

אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

ההצטלבויות בהמשך

אם ישראל תסיים במקום הראשון בבית ד’, היא תפגוש את האחרונה מבית ג’. אם הנבחרת של בית הלחמי תסיים במקום הרביעי, אז להפך, היא תפגוש את הראשונה מהבית המקביל. מי שמתחרות בבית הזה על עלייה/מיקומים הן יוון, ספרד, גאורגיה, בוסניה ואיטליה.

לגבי רבע הגמר, אם ישראל תסיים במקום הראשון, ובהנחה שהיא תעבור את שמינית הגמר, היא תפגוש את המנצחת בין סרביה לפינלנד. אם ישראל תסיים במקום הרביעי, וכמובן שוב בהנחה שהיא תעבור את שמינית הגמר, היא תפגוש ברבע את המנצחת בין ליטא ולטביה.

