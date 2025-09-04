ההתאחדות תחקור חשד לזיוף בדיקות רפואיות

בעקבות תלונה שהגיעה להתאחדות לכדורגל ממספר שחקני נוער, על כך שלמרות שלא עברו בדיקות רפואיות מחייבות לטובת רישום לעונת המשחקים 2025/26, דווח כי הן נעשו, הורה יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, על פתיחה בחקירה מיידית של הנושא.

ממצאי החקירה העלו עד כה חשד כי מדובר בתופעה לא מבוטלת, שמגיעה למספר פוטנציאלי של כ-500 שחקנים, מרביתם בגילי נוער ומטה, שאין להם בדיקות רפואיות מתאימות כנדרש על פי חוק הספורט. ההתאחדות עירבה בנושא באופן מידי את מכוני הבדיקה המורשים ואת משרד הבריאות.

כתוצאה מהמספרים האמורים והעובדה שבסוף השבוע הקרוב יתקיים מחזור גביע המדינה, הוחלט על דחיית 25 משחקים של קבוצות שיש להן מעל 3 שחקנים (החל מ-4 ואילך) בטווח גילים של בוגרים עד נערים ג' ללא אישור תקין, כדי להבטיח שלא יעלו על כר הדשא שחקנים שהבדיקות הרפואיות שלהם, שלא בידיעתם ו/או בידיעת הקבוצה, אינן תקפות. לשחקנים ולקבוצות הרלוונטיות, מרביתן במחוז הצפוני, נמסרה הודעה.

רשימת הקבוצות שלא יורשו לשחק: בית"ר חיפה (בוגרים), הפועל בני פקיעין (בוגרים), הפועל דליית אל כרמל (בוגרים, נערים א', נערים ג'), מועדון כדורגל גליל גולן (נערים ב'), הפועל ירכא (בוגרים), כבביר (בוגרים, נערים ג'), צופי חיפה (בוגרים), מועדון ספורט בית ג'אן (בוגרים, נוער, נערים א', נערים ב', נערים ג'), ממבע הגולן והגליל (בוגרים), צעירי חיפה (בוגרים, נערים ג', נערים ב'), השקמה חן (בוגרים, נערים ב'), מכבי עוספיא (בוגרים, נערים ג'), מכבי עתלית (נערים א') ובית דגן (בוגרים).

שחקני בית דגן (מדיה בית דגן)

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, אמר: "בריאות השחקנים עומדת תמיד בראש סדר החשיבות ולא יהיו שום קיצורי דרך בעניין הזה. המידע שהגיע אלינו מחייב חקירה מלאה, וייתכן בהחלט שיש בו גם היבט פלילי של זיוף בדיקות רפואיות.

"שיתפנו במידע את כלל הגורמים הרלוונטיים והבדיקות שערכנו עד כה הולידו ספק גדול לגבי כ-500 שחקנים. במצב העניינים האמור, ומתוך רצון לאפשר לקבוצות ולשחקנים להגיש בדיקות רפואיות תקינות, הנחיתי על ביטול עשרות משחקים. כמו שאמרתי בעבר, בכל מקום בו יימצא רבב, ההתאחדות לכדורגל לא תחשוש מניקוי האורוות".