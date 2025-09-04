שחקני הנבחרת התחדשו בתספורות לקראת מולדובה

מחר תפגוש נבחרת ישראל את מולדובה למשחק הראשון בצמד משחקים גורליים במסגרת מוקדמות המונדיאל. בנבחרת מקווים לאסוף נקודות גם מול מולדובה וגם מול איטליה, כדי לשמור על סיכויי ההעפלה לפלייאוף.

כמיטב המסורת, שניר מ-Snir Meir יחד עם בנו ליאם בן ה־13 טסו עם הנבחרת, כדי לדאוג לשחקנים לתספורות רעננות לקראת ההתמודדות החשובה: מנור סלומון, דניאל פרץ, סתיו למקין, אוסקר גלוך, דור תורג׳מן, עומרי גלזר, ענאן חלאילי , שגיב יחזקאל, דני גרופר , ירדן שועה, דן ביטון , דור פרץ, ירין לוי, גבי קניקובסקי, עידן נחמיאס, תאי בריבו, אליאל פרץ, רז שלמה, אור בלוריאן, אמיר שלח ורועי ריינשרייבר.

שניר ודניאל פרץ (אור גפן, יח"צ)

אוסקר גלוך (אור גפן, יח"צ)

גבי קניקובסקי מסתפר (אור גפן, יח"צ)