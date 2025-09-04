יום חמישי, 04.09.2025 שעה 16:22
63-52עירוני מודיעין1
40-32הפועל ראשל"צ2
43-52הפועל ר"ג3
40-22מכבי פ"ת4
42-32הפועל כפר שלם5
31-12מכבי הרצליה6
33-22הפועל כפ"ס7
34-12הפועל רעננה8
21-62מ.ס קריית ים9
23-32מ.ס כפר קאסם10
22-22הפועל עכו11
15-42הפועל חדרה12
13-22בני יהודה13
04-22הפועל נוף הגליל14
06-32מכבי יפו15
04-02הפועל עפולה16

טראורה לא הגיע לאימון, בני יהודה: באישור

הגינאי, שטרם עבר בבקרה, טס למולדתו לצורך סידורים אישיים: "הגיע לישראל לאחר מסע של שלושה ימים ולא הספיק לפגוש את משפחתו. יירשם בשבוע הבא"

|
מוסא קורסו-טארורה (באדיבות בני יהודה)
מוסא קורסו-טארורה (באדיבות בני יהודה)

רק לפני קצת יותר משבוע, הודיעה בני יהודה על החתמתו של הקשר מוסא טראורה, שעדיין לא עבר בבקרה התקציבית וטרם רשם דקת בכורה בקבוצה.

אלא שהסיפור היותר מעניין הגיע אתמול: הקשר, לא הגיע לאימון הבוקר של הקבוצה ועדכן רק את המנהל המקצועי מאור בורג, כאשר הוא הבהיר שהמריא למולדתו עקב בעיות אישיות. 

בבני יהודה מאמינים שיחזור והבהירו שכך גם עלה בשיחה, אך בכל אופן טרם ברור אם הדבר יקרה בקרוב.  במועדון הגיבו לידיעה: "הזר החדש, מוסא קורסו, ביקש מהמועדון אישור קצר לטוס לבקר את משפחתו בגינאה.

השחקן הגיע לישראל לאחר מסע של שלושה ימים ולא הספיק לפגוש את ילדיו ומשפחתו. כעת הוא טס להסדיר עניינים בירוקרטיים ולראות את ילדיו, אותם לא ראה מזה כחצי שנה", נמסר.

"הוא יחזור לארץ בתחילת השבוע הבא. נוסף על כך, השחקן עדיין בתהליך הסדרת הוויזה, הנושא צפוי להיפתר והוא יירשם כשחקן מן המניין במהלך השבוע הבא", עוד אמרו.

