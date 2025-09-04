יום חמישי, 04.09.2025 שעה 15:28
ספורט אחר  >> אופניים

"אירוע חמור ומביש, פגיעה ישירה ברוח הספורט"

איגוד האופניים הישראלי בהודעה לאחר שמפגינים פרו פלסטינים גרמו לעצירת המרוץ הוואלטה בספרד: "ניסיון להלך אימים, שחורג מכל גבול של חופש הביטוי"

|
הפגנה פרו פלסטינית בספרד (IMAGO)
הפגנה פרו פלסטינית בספרד (IMAGO)

בעקבות אירועי אמש של ישראל פרמייר טק במרוץ הוואלטה אספניה, שם מפגינים פרו פלסטינים גרמו לעצירת המרוץ מחשש לפריצה לתוך המסלול בשלושת הק״מ האחרונים שלו - גם איגוד האופניים הישראלי מגבה את הקבוצה הישראלית.

מאיגוד האופניים בישראל נמסר: “האיגוד מגנה בתוקף את גילויי השנאה והניסיון להלך אימים על רוכבי קבוצת ישראל פרמייר טק במהלך קטע 11 במרוץ הוואלטה. מדובר באירוע חמור ומביש, החורג מכל גבול של חופש ביטוי, ומהווה פגיעה ישירה ברוח הספורט ובערכים האוניברסליים של תחרות הוגנת”.

מהאיגוד נמסר בנוסף כי: “הניסיון המכוון לפגוע בקבוצה הישראלית, על רקע לאומני ופוליטי, הוא חציית קו אדום שאינה יכולה להתקבל בספורט הבינלאומי. אנו מצפים מכלל הגורמים הרשמיים בעולם האופניים לעמוד באפס סובלנות כלפי תופעות אלו ולהבטיח כי ספורטאים מכל מדינה יתחרו בביטחון מלא ובשוויון”.

הפגנה פרו פלסטינית בספרד (IMAGO)הפגנה פרו פלסטינית בספרד (IMAGO)

“אנו מחזקים את הנהגת איגוד האופניים העולמי על עמידתה הנחושה ועל תמיכתה בקבוצה הישראלית, ומביעים הערכה עמוקה לקבוצה ולבעליה, סילבן אדמס, על חוסנם ועל עמידתם הבלתי מתפשרת למען הספורט, למען הרוכבים ולמען מדינת ישראל”, הוסיפו.

כמו כן הובהר: ״איגוד האופניים בישראל ימשיך לפעול למען שמירה על ערכי הספורט, חופש התחרות והגינות - למען כלל רוכבי האופניים בעולם״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */