"חזרת אבו פאני אינה מתאפשרת בשלב זה"

מוחמד אבו פאני לא יגיע למכבי חיפה בשלב זה, כך הודיעה מכבי חיפה בהודעה רשמית היום (חמישי).

בהודעה שנכתבה על ידי ראש מערך הסקאוטינג, ליאור רפאלוב, נכתב: “מתוך מחויבות לשקיפות ורצון לשתף אתכם בכל הנעשה במכבי שלנו, חשוב לי לעדכן אתכם באופן ישיר. בשבועות האחרונים אנו מקיימים קשר רציף עם מוחמד אבו פאני, הזוכה אצלנו להערכה מקצועית ואישית רבה, במטרה לבחון את אפשרות חזרתו למועדון כבר בעונה הקרובה.

אבו פאני הביע בפניי את אהבתו למכבי חיפה ואף הדגיש כי ישמח לשוב וללבוש את החולצה הירוקה בעתיד. יחד עם זאת, בשלב זה הוא מבקש להמשיך את דרכו המקצועית מעבר לים ולמצות את האפשרויות העומדות בפניו.

בהתאם לכך, חזרתו למכבי אינה מתאפשרת בשלב זה – אך ייתכן שתהפוך לרלוונטית בהמשך הדרך.כולנו במועדון ממשיכים לפעול במלוא המרץ בכדי להשלים את הסגל במהלך הימים הקרובים”.