כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
32-31טורקיה1
00-00בולגריה2
00-00ספרד3
03-21גיאורגיה4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
34-34ליטא4
212-15מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
106-115ווילס1
82-64צפון מקדוניה2
44-52בלגיה3
35-34קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

דקה 76: בולגריה - ספרד 3:0

מוקדמות מונדיאל: חניכיו של דה לה פואנטה שולטים והם בהובלה של שלושה שערים. לאמין ימאל בישל. עוד כעת: הולנד - פולין 0:1, סלובקיה - גרמניה 0:2

|
לאמין ימאל מכדרר (IMAGO)
לאמין ימאל מכדרר (IMAGO)

מוקדמות המונדיאל כבר כאן, ובשעה זו אנו מקבלים חמישה משחקים נהדרים במקביל. אלופת אירופה, ספרד, מתארחת בבולגריה, הולנד מארחת את פולין, גרמניה משחקת בסלובקיה, בלגיה אצל ליכטנשטיין ולוקסמבורג מארחת את צפון אירלנד.

בולגריה – ספרד 3:0

החבורה של לואיס דה לה פואנטה, פותחת את דרכה לעבר גביע העולם מול בולגריה, עם רצון להחזיר לעצמה את תואר אלופת העולם שהשיגה ב-2010 בדרום אפריקה. אז כמו היום, הגיעה לתחרות כשהיא מחזיקה בתואר אלופת אירופה.

דקה 5: שער! ספרד עלתה ל-0:1: מרטין סובימנדי הכניס כדור עומק גדול למיקל אויירסאבל, שלא התבלבל ושם את הכדור ברשת. יתרון מוקדם לספרדים. 

אויירסאבל כובש (IMAGO)אויירסאבל כובש (IMAGO)

דקה 22: לאמין ימאל הגיע למצב קורץ מקרוב, בעט חזק מאוד לפינה הקרובה, אך השוער הצליח להדוף לקרן.

דקה 30: שער! ספרד עלתה ל-0:2: לאמין ימאל קיבל את הכדור בצד ימין והעלה אותו לתוך הרחבה. שחקן הגנה של בולגריה הצליח להרחיק אך רק עד מארק קוקרייה, שבעט פצצה מקרוב בחצי וולה פנימה.

דקה 38: שער! ספרד עלתה ל-0:3: איזה בליץ של הספרדים! לאמין ימאל הרים קרן מצד ימין עד לראש דל מיקל מרינו, שנגח בקלילות לרשת. 

מיקל מרינו חוגג (IMAGO)מיקל מרינו חוגג (IMAGO)

הולנד – פולין 0:1

הכתומים מגיעים להתמודדות מהמקום השני בבית ז’, על אף העובדה ששיחקו שני משחקים בלבד עד כה בשלב המוקדמות וניצחו את שניהם, תחילה מול פינלנד ולאחר מכן עם התפוצצות ו-0:8 גדול על מלטה. מנגד, הפולנים גם הם עם שש נקודות עד כה, אך הם שיחקו משחק אחד יותר, והם מעודדים מחזרתו של רוברט לבנדובסקי.

דקה 28: שער! הולנד עלתה ל-0:1: ממפיס דפאי הרים קרן מצד שמאל, הכדור המריא גבוה ורחוק עד דנזל דומפריס, שנגח חזק לרשת של הפולנים. 

שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)

סלובקיה – גרמניה 0:2

המאנשאפט של יוליאן נגלסמן, מתחילים את דרכם בדרך לגביע העולם במשחק חוץ בסלובקיה. לאחרונה נבחרת גרמניה סיימה במקום הרביעי בליגת האומות לאחר שהפסידה לפורטוגל בחצי הגמר ולצרפת בקרב על המקום השלישי.

דקה 42: שער! סלובקיה עלתה ל-0:1: הפתעה גדולה? לא למי שצופה. אחרי שליטה של המארחת במשחק היא עושה צדק ועולה ליתרון על גרמניה, עם סיומת טובה של המגן דויד הנקו להתקפה נפלאה. 

פלוריאן ווירץ מאוכזב (IMAGO)פלוריאן ווירץ מאוכזב (IMAGO)

דקה 55: שער! סלובקיה עלתה ל-0:2: גול פשוט נפלא של המארחת. דיוויד סטרולק קיבל את הכדור, היטל ברודיגר ובעט מסובבת אדירה לחיבורים הרחוקים. 

גג'ושוע קימיך מודאג (IMAGO)

ליכטנשטיין – בלגיה 5:0 

הבלגים ממשיכים את דרכם אל טורניר גביע העולם כשהם ממוקמים במקום השלישי בבית י’, לאחר ששיחקו שני משחקים בלבד עד כה, שאותם סיימו בתיקו מול צפון מקדוניה וניצחון 3:4, רב שערים על וויילס. מנגד, ליכטנשטיין ממוקמת במקום האחרון לאחר שהפסידה את כל שלושת משחקיה במפעל ועדיין לא כבשה שער זכות. 

דקה 29: שער! בלגיה עלתה ל-0:1: תומאס מונייה העלה את הכדור מצד ימין, מקסים דה קוייפר נגח טוב ממצב קשה ושם את הכדור ברשת. 

שחקני בלגיה חוגגים (IMAGO)שחקני בלגיה חוגגים (IMAGO)

דקה 46: שער! בלגיה עלתה ל-0:2: 20 שניות בלבד מפתיחת המחצית השנייה, יורי טילימנס בעט וולה אדיר מרחוק וכבש שער ענק.

דקה 60: שער! בלגיה עלתה ל-0:3: כדור הורם לרחבה משמאל על ידי הכובש הראשון דה קוייפר, עד לראשו של ארתור תיאטה, שנגח פנימה.

דקה 62: שער! בלגיה עלתה ל-0:4: זה היה מהיר. קווין דה בריינה מצטרף לחגיגה. הקשר התחיל את המהלך וגם סיים אותו, עם דחיקה יפה עם רגל שמאל לפינה הרחוקה מרחבת ה-5. 

דקה 70: שער! בלגיה עלתה ל-0:5: הבלגים ממש מתעללים בליכטנשטיין. טילימנס השלים צמד אחרי שדייק מהנקודה הלבנה.

תוצאות נוספות

לוקסמבורג – צפון אירלנד 3:1

