דקה 76: בולגריה - ספרד 3:0

מוקדמות המונדיאל כבר כאן, ובשעה זו אנו מקבלים חמישה משחקים נהדרים במקביל. אלופת אירופה, ספרד, מתארחת בבולגריה, הולנד מארחת את פולין, גרמניה משחקת בסלובקיה, בלגיה אצל ליכטנשטיין ולוקסמבורג מארחת את צפון אירלנד.

בולגריה – ספרד 3:0

החבורה של לואיס דה לה פואנטה, פותחת את דרכה לעבר גביע העולם מול בולגריה, עם רצון להחזיר לעצמה את תואר אלופת העולם שהשיגה ב-2010 בדרום אפריקה. אז כמו היום, הגיעה לתחרות כשהיא מחזיקה בתואר אלופת אירופה.

דקה 5: שער! ספרד עלתה ל-0:1: מרטין סובימנדי הכניס כדור עומק גדול למיקל אויירסאבל, שלא התבלבל ושם את הכדור ברשת. יתרון מוקדם לספרדים.

אויירסאבל כובש (IMAGO)

דקה 22: לאמין ימאל הגיע למצב קורץ מקרוב, בעט חזק מאוד לפינה הקרובה, אך השוער הצליח להדוף לקרן.

דקה 30: שער! ספרד עלתה ל-0:2: לאמין ימאל קיבל את הכדור בצד ימין והעלה אותו לתוך הרחבה. שחקן הגנה של בולגריה הצליח להרחיק אך רק עד מארק קוקרייה, שבעט פצצה מקרוב בחצי וולה פנימה.

דקה 38: שער! ספרד עלתה ל-0:3: איזה בליץ של הספרדים! לאמין ימאל הרים קרן מצד ימין עד לראש דל מיקל מרינו, שנגח בקלילות לרשת.

מיקל מרינו חוגג (IMAGO)

הולנד – פולין 0:1

הכתומים מגיעים להתמודדות מהמקום השני בבית ז’, על אף העובדה ששיחקו שני משחקים בלבד עד כה בשלב המוקדמות וניצחו את שניהם, תחילה מול פינלנד ולאחר מכן עם התפוצצות ו-0:8 גדול על מלטה. מנגד, הפולנים גם הם עם שש נקודות עד כה, אך הם שיחקו משחק אחד יותר, והם מעודדים מחזרתו של רוברט לבנדובסקי.

דקה 28: שער! הולנד עלתה ל-0:1: ממפיס דפאי הרים קרן מצד שמאל, הכדור המריא גבוה ורחוק עד דנזל דומפריס, שנגח חזק לרשת של הפולנים.

שחקני הולנד חוגגים (IMAGO)

סלובקיה – גרמניה 0:2

המאנשאפט של יוליאן נגלסמן, מתחילים את דרכם בדרך לגביע העולם במשחק חוץ בסלובקיה. לאחרונה נבחרת גרמניה סיימה במקום הרביעי בליגת האומות לאחר שהפסידה לפורטוגל בחצי הגמר ולצרפת בקרב על המקום השלישי.

דקה 42: שער! סלובקיה עלתה ל-0:1: הפתעה גדולה? לא למי שצופה. אחרי שליטה של המארחת במשחק היא עושה צדק ועולה ליתרון על גרמניה, עם סיומת טובה של המגן דויד הנקו להתקפה נפלאה.

פלוריאן ווירץ מאוכזב (IMAGO)

דקה 55: שער! סלובקיה עלתה ל-0:2: גול פשוט נפלא של המארחת. דיוויד סטרולק קיבל את הכדור, היטל ברודיגר ובעט מסובבת אדירה לחיבורים הרחוקים.

ג'ושוע קימיך מודאג (IMAGO)

ליכטנשטיין – בלגיה 5:0

הבלגים ממשיכים את דרכם אל טורניר גביע העולם כשהם ממוקמים במקום השלישי בבית י’, לאחר ששיחקו שני משחקים בלבד עד כה, שאותם סיימו בתיקו מול צפון מקדוניה וניצחון 3:4, רב שערים על וויילס. מנגד, ליכטנשטיין ממוקמת במקום האחרון לאחר שהפסידה את כל שלושת משחקיה במפעל ועדיין לא כבשה שער זכות.

דקה 29: שער! בלגיה עלתה ל-0:1: תומאס מונייה העלה את הכדור מצד ימין, מקסים דה קוייפר נגח טוב ממצב קשה ושם את הכדור ברשת.

שחקני בלגיה חוגגים (IMAGO)

דקה 46: שער! בלגיה עלתה ל-0:2: 20 שניות בלבד מפתיחת המחצית השנייה, יורי טילימנס בעט וולה אדיר מרחוק וכבש שער ענק.

דקה 60: שער! בלגיה עלתה ל-0:3: כדור הורם לרחבה משמאל על ידי הכובש הראשון דה קוייפר, עד לראשו של ארתור תיאטה, שנגח פנימה.

דקה 62: שער! בלגיה עלתה ל-0:4: זה היה מהיר. קווין דה בריינה מצטרף לחגיגה. הקשר התחיל את המהלך וגם סיים אותו, עם דחיקה יפה עם רגל שמאל לפינה הרחוקה מרחבת ה-5.

דקה 70: שער! בלגיה עלתה ל-0:5: הבלגים ממש מתעללים בליכטנשטיין. טילימנס השלים צמד אחרי שדייק מהנקודה הלבנה.

תוצאות נוספות

לוקסמבורג – צפון אירלנד 3:1