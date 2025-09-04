מתח בפ.ס.ז': זבראני ביקש שישחררו את סאפונוב

פאריס סן ז’רמן חווה פתיחת עונה מתוחה בחדר ההלבשה. לפי דיווח של Fútbol 360 שצוטט ב-Gazzetta Dello Sport ובמדיה האוקראינית, הבלם האוקראיני איליה זבראני, שהצטרף הקיץ מבורנמות’ תמורת 63 מיליון אירו, דרש את עזיבת השוער הרוסי מטווי סאפונוב לפני שהסכים להצטרף לאלופת אירופה.

בעונה שעברה בלטה הקבוצה תחת ניהולו של לואיס אנריקה בזכות עוצמתה הקבוצתית, שהובילה לזכייה בליגת האלופות. אולם, כעת ההתמודדות בין זבראני לסאפונוב מאיימת לערער את האווירה ההרמונית. הבלם עצמו לא הסתיר את עמדתו: “אני חייב לעבוד איתו ברמה מקצועית, אך כל עוד המלחמה נמשכת, אני תומך בבידוד הכדורגל הרוסי בעולם”.

השוער לשעבר של דינמו קייב, דניס בויוקו, חשף את הבקשה של זבראני בשידור ב-Fútbol 360: “דיברתי עם איליה והוא אמר לי שביקש שהרוסי לא יהיה חלק מפ.ס.ז’. לצערנו, לא הכל תלוי בו. לסאפונוב יש חוזה עד 2029 ולא ניתן לבטל אותו”.

לואיס אנריקה (IMAGO)

סאפונוב, שהצטרף לפריסאים ב-2023 מקרסנודאר תמורת 20 מיליון אירו, היה מוצל קודם על ידי דונארומה וכעת על ידי שבאלייה, ומתקשה למצוא מקום בולט בקבוצה. השוער עצמו ציין הקיץ: “אני מוכן להילחם על תארים והזדמנויות חדשות”, תוך סגירת דלת לעזיבה.

לואיס אנריקה ניסה להוריד את המתחים: “ספורט וכדורגל הם הדרך הטובה ביותר לשלב אנשים וליצור אחדות, לא הפרדה”. עם זאת, המתח בין עמדתו האישית של זבראני לבין החוזה של סאפונוב ממשיך להדביק את הכותרות בחדר ההלבשה של הקבוצה שמטרתה לשמור על תואר ליגת האלופות.