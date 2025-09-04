האולטימטום של ר"ג להפועל ת"א לגבי בוסקילה

בלגן גדול סביב סאגת מור בוסקילה. לאחר שהבוררות קבעה כי השחקן שייך להפועל רמת גן, בהפועל תל אביב ערערו על ההחלטה, כאשר בינתיים, האורדונים בכלל סיכמו על מכירתו של שחקן הכנף למ.ס אשדוד. אמיר חמיאס, הבעלים של הפועל רמת גן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE בניסיון לעשות סדר בדברים.

האם אתה עדיין הבעלים?

”עדיין הבעלים. מתכוון להישאר כזה? זה עדיין בסימן שאלה, אנחנו בודקים את האפשרות”.

משה דמאיו, נפרדתם כבר?

”כן, דמאיו עזב סופית, הודיע שהוא לא רוצה להמשיך”.

למה?

”חוסר תקשורת בינינו, שנינו רואים דברים בצורה שונה. מקצועית, התנהלות, רואים דברים בצורה שונה וזו ההחלטה שהוא קיבל, אני מכבד אותה, איש מצוין, איש מקצוע מעולה, איש מדהים, אבל לא הסתדר”.

משה דמאיו (חג'אג' רחאל)

דמאיו סוליסט.

”הוא כזה, ואני סוליסט, וביחד זה לא עבד”.

יש מישהו שייקח במקומך אם תעזוב?

”לא אמרתי שאני עוזב, אני לא נוטש, כרגע הכל בבדיקה”.

השאיפה לעלות ליגה?

”כל התכנונים הם כרגיל, נתחזק גם בקרוב, השאיפה שלנו והחזון שלנו לא השתנה, רוצים לעלות ליגה”.

נתת אולטימטום להפועל ת”א.

”היום זה ייגמר, עד סוף היום. מי שתרצה אותו יותר, שם הוא ישחק. כרגע הכל אותו דבר. אני לא עובד על אגו ואין סדר עדיפויות, מי שתבוא ותשלם ראשונה תיקח אותו. יש כמה קבוצות שרוצות אותו, אני נותן להפועל תל אביב ומשאיר לה את הדלת פתוחה עד סוף היום, אם זה לא יקרה אז הוא ישחק בליגת העל במקום אחר”.

מור בוסקילה עם הכדור (באדיבות המועדון)

נכון לכרגע הוא מתרחק מהפועל תל אביב.

”בדיוק”.

הפועל עתרה נגד הבוררות.

“עתירה היא לא מניעה, אני יכול לעשות מה שאני חושב שנכון, כי השחקן רוצה לשחק ולא רוצה לשבת בבית גם”.

הפועל טוענת שהבורר הכשיר חוזים כפולים.

”מה פתאום, יש חוזה אחד שהוא אצלנו והסכום של החוזה תואם לסכום שהוגש לבקרה, אין פה שום חוזה כפול. תאמין לי שהיו מתנפלים עליי ומורידים לי נקודות”.

האם מכבי בתמונה?

”מכבי ת”א מעוניינת, גם ב”ש מעוניינת, גם בית”ר, גם אשדוד, הוא שחקן מוכשר שיודעים שהוא יהיה שחקן מוביל”.

מור בוסקילה במדי הפועל רמת גן (חגי מיכאלי)

מה המחיר?

”אני לא נוקב. תפתחו קבוצה ואמכור לכם”.

מה הדדליין?

“אם הפועל לא תפנה עד סוף היום, אני לא נוקב שעה, יכול להיות שזה יהיה מחר בבוקר, אבל היום זה ייגמר עבור הפועל תל אביב והיא לא מדברת”.

יש מחליף לדמאיו?

”אני לא צריך מחליפים, אני מוריד שרוולים ונכנס לאיפה שהייתי בעונה שעברה”.