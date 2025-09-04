יום חמישי, 04.09.2025 שעה 13:03
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

איציק עובדיה, בן גביר והמפכ"ל בדיון על האלימות

דיון מיוחד ייערך בלשכת השר לביטחון לאומי בהשתתפות בכירים במשטרה ובספורט הישראלי. גם כפיר אדרי, יואב זיו, ניר כץ, פלוטקין, נידם ואחרים יגיעו

|
איציק עובדיה (יח
איציק עובדיה (יח"צ ערכים בספורט)

דיון מיוחד ייערך היום (חמישי) בלשכת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בנושא האלימות בספורט. ישתתפו בו בכירים בספורט הישראלי וגם בכירים במשטרה בראשות המפכ"ל דני לוי.

בין היתר אישרו הגעה לדיון: איציק עובדיה ממכבי חיפה, כפיר אדרי מבית”ר ירושלים, יואב זיו ממכבי ת"א, אלון קרמר מהפועל ירושלים, ניר כץ מהפועל ב"ש, טים פלוטקים מהפועל פ"ת, רפי נידם ממ.ס אשדוד ואורן שדה מהפועל חולון.

מהמשטרה יגיעו לדיון בין היתר: רמ"ד מניעת אלימות בספורט, רפ"ק יצחק אמיר, ראש אג"מ, ניצב דוד פילו, סגן ראש אג"מ, סנ"צ שלמה טולדנו, רמ"ח אבטחה – סנ"צ סיגלית יאמין ותנ"צ אופיר בוקי, כמו גם ההיועמ"ש של המשטרה, תנ"צ אלעזר כהנא, ורח"ט מודיעין, תנ"צ אושרי אבכסיס.

מלשכת בן גביר נמסר: “מדובר בצעד יוצא דופן ומדיניות מאוד ברורה שמוביל השר נגד אלימות בספורט".

