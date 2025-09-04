חוזר לישראל: נתניה הודיעה על צירופו של ביוקנן

אחרי שנודע לה שהאיחוד של עפולה ואילת לא אושר והיא תשחק בליגת העל, אליצור נתניה ממשיכה להתכונן לליגה הבכירה בזמן הקצוב שנותר לה. הקבצה מהשרון הודיעה היום (חמישי) על רכש חדש שמוכר לקהל הישראלי, כשהכריזה על צירופו של שאק ביוקנן באופן רשמי.

הגארד האתלטי (1.91, 28) חוזר לישראל, לאחר שכיכב בנס ציונה ב-2023 והעמיד ממוצע של 16 נק’ למשחק. בעונה שעברה שיחק בשיאולאי הליטאית והעמיד ממוצעים של 13 נקודות וארבעה אסיסטים למשחק, והוא נחשב לאחד השחקנים האתלטיים שהיו בליגה כששיחק כאן.

במקביל, קיילב בון, ששוחרר מעירוני נס ציונה עקב חוסר התאמה כחודש בלבד אחרי שחתם אצל הכתומים, ממשיך להתאמן עם הקבוצה ולהרשים. הקבוצה תקיים היום (13:00) משחק אימון מול אליצור אשקלון, במטרה להמשיך בניסויי הכלים לקראת ליגת העל בעוד קצת יותר מחודש.