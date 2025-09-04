"מכבי ת"א רוצה להרוס לאורי עזו את הקריירה"

לאחר מכתב התשובה הדרמטי של מכבי תל אביב לבקשה של אורי עזו להשתחרר מהמועדון, אותה העביר דרך עו”ד שי אליאס, האחרון התראיין היום (חמישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE וסיפק פרטים חדשים מנקודת המבט של השחקן תוך שהוא מתייחס לטענות הצהובים.

מה עמדתך בנושא התגובה שלהם?

”יש גבול לשקרים שאפשר לרשום בנייר אחד, אני מכל המכתב לוקח פסקה מעניינת. ‘לא הייתה כל כוונה לפגוע בו’, זה לא מתיישב עם כל מה שכתוב קודם לכן. אם הוא עשה שביתה, ולא הגיע לאימונים, ואם הוא זה שלא בסדר ולא בא לאימון, או כל דבר אחר, אז למה לכתוב שלא הייתה כל כוונה לפגוע בו. העובדות ברורות, אני יודע, עזו יודע, מכבי יודעת. הוגשה תביעה היום. אני אשמח לשמוע את הגרסה הזו מהמנכ”ל של מכבי ת”א, שהוא לא היה מנודה, יחד עם שחקנים אחרים ששוחחתי איתם, אימונים ללא תוכן מקצועי, כל הסיפור שהוא עשה שביתה זה שקר גס, אין לי הגדרה אחרת”.

“איך אפשר לומר ששחקן שאתה מנדה ואומר לו תגיע בשעות אחרות, אז הוא עושה שביתה איטלקית ולא מתאמן. הפעם היחידה שמכבי ניסה להחזיר אותו לאימוני חירום זה אחרי שנודע להם על הפנייה אליי, כדי למנוע את התביעה שהגשנו לבית הדין וגם זה לא עזר להם. עזו עומד על השחרור שלו, כל מה שכתוב הוא שקר אחד גדול, הוא לא עשה שביתה, כל מה שהוא ביקש זה להתאמן בקבוצה כדי לשמור על היכולת המקצועית שלו ולא לפגוע בעיסוק שלו. זו העבודה שלו, מקור הפרנסה שלו, הסיפור של קבוצה מאחורי זה? אני אשמח לדעת איזו קבוצה, לא אני ולא עזו ולא הסוכנים יודעים”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

“אני יודע שמכבי פנתה לאשדוד, או שאשדוד פנתה, אין קשר אלינו, היו גם שיחות עם קבוצה בחו”ל וגם זה מכבי יזמה, כל הסיפור של מו”מ ללא ידיעת מכבי זה שקר גס, וגם לא היו הסכמות בין אשדוד למכבי. רונן קצב יגיד לכם גם שמכבי משקרת, היא זו שיזמה ופנתה לסוכן, שהוא לא בתוכניות, שהוא לא ישחק כדורגל במכבי, ושימצאו לו קבוצה אחרת. מי שיזם את השיחה הזו היא מכבי, המנכ”ל בן מנספורד, ואז מכבי מכחישה. אני יודע מזה, עזו יודע מזה, כולם יודעים. חוץ מהשם מכבי ת”א לא היה דבר אחד שהוא אמת, רק בשמות לא טעו”.

כבר לפני כמה ימים רצית להגיש את התביעה, איך זה ייגמר?

”אני מניח שהסיבה שמכבי בחרה להגיב דווקא היום על המכתב, כי הרי המכתב נשלח ב-26.8, וזה לא מעט זמן, אבל הסיבה שהם המתינו זה לחכות לראות עם רונן קצב ועם המשא ומתן שהם מנהלים עם קבוצה אחרת. אני יודע שרצו עסקה עם בית”ר וזה גם לא צלח, לגבי חילופי שחקנים. אז מי שהוציא את המכתב, באיחור רב אני אומר, זו מכבי ת”א, והעיתוי זה כי דווקא אתמול הם הבינו שאין קבוצה אחרת להעביר את עזו אליה.

“איך זה ייגמר? מכבי גורמת נזק כפול לעזו, ההתנהלות לא נכונה. אם אתה רוצה להשביח שחקן, גם אם אתה לא רוצה אותו, זכותך, המאמן לא רוצה וזה בסדר, אבל תמצא פתרון. אי אפשר לומר מצד אחד הוא לא יתאמן ולא יהיה בסגל, ומצד שני גם לא בקבוצה אחרת. אני לא רוצה שהוא ישחק במכבי חיפה או ישחק בבית”ר כי היא מתחרה איתנו, זו המדיניות של מכבי ת”א. יש גם את אבישי כהן, ועוד אחרים, והסיבה שהם גורמים להם לנזק מקצועי, ואני ברור לי שיש מטרה להרוס לו את הקריירה, זה בגלל זה”.

אורי עזו (רדאד ג'בארה)

אתה אומר דבר חמור מאוד.

”קבוצה שלא נותנת תוכן מקצועי, תוקפת אותו כמו שהיא תקפה, שלא מנסה למצוא פתרון, היא תפסיד את השחקן בכל מקרה. את השחקן הם הפסידו כבר”.

ההליך המשפטי הזה שהחל היום, כמה זה יכול להימשך?

”העתירה היא עתירה לסעד זמני, בדרך כלל בית הדין קובע תוך שבועיים, אז אני מניח שהחלטה תתקבל תוך שבועיים ימים. בדרך כלל בסעד זמני יש דיון אחד עם כל העדים ובית הדין מקבל החלטה, היום הפסיקה אומרת שהיא אפשר לקבוע העסקה לעובד שלא רוצה לעבוד אצלך, בטח שאתה גורם לו לא להיות רצוי, פוגע בו, ואז אתה מצפה שהוא ימשיך לשבת על הספסל ולחמם אותו

“ברגע שאתה מנדה אותו ולא מוציא אותו למחנה, גורם לו ללכת להוציא אישור מהצבא ואומר לו לא לטוס בכלל, תגידו לו שהוא לא יהיה בקבוצה, תחבקו אותו, נמצא פתרון, לא בכוח לומר לו שהוא לא יהיה פה ולא במקום אחר. אני סבור שבית הדין ישחרר את עזו, כבלי העבדות חלפו מזמן, אמנם יש חוזים חד צדדים, אבל לא יכול להיות ששחקן משתכר ב-5 אלפים וקצת, דורשים עליו מיליונים. אני מקווה שתוך חודש נראה אותו משחק איפשהו”.

ז'רקו לאזטיץ' ואורי עזו (רדאד ג'בארה)

במכבי ת”א אומרים לנו ששוקלים לתבוע אותך אישית.

”יאללה, שיתבעו אותי, אני אותם, תהיה לי עוד עבודה. כואב לי על העניין בכל מקרה, חיכיתי ורציתי לתת צ’אנס, ובגלל זה לא הגשנו את המכתב שהוא מוכן שבוע לפני, כל מה שעזו רצה זה לשחק במכבי ת”א, להתאמן, לא רוצים שישחק? זכותכם, אבל אי אפשר למנוע אימונים ותוכן מקצועי. אי אפשר להפוך אותו למנודה ואז לומר שהוא עושה שביתה”.