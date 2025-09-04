יום חמישי, 04.09.2025 שעה 13:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

שער ניצחון לחטואל, 0:1 להפועל חיפה על ריינה

שחקן הרכש של הקבוצה מהכרמל רשם דקות ראשונות כמחליף כשנכנס במקומו של ג'בון איסט והבקיע את שער הניצחון בדקות הסיום במשחק ההכנה בין שתי הקבוצות

|
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

הפועל חיפה קיימה היום משחק אימון מול בני ריינה וניצחה 0:1 משער בדקת הסיום. מי שכבש היה רותם חטואל, שחקן הרכש החדש, שרשם הופעת בכורה במדי הקבוצה והותיר רושם חיובי כבר במשחקו הראשון.

במחצית הראשונה פתחו האדומים בהרכב שכלל את מצ'יני בשער, מלול, ארבל, דיבה וקבדה בהגנה, גונן, נאווי ופרבר בקישור, וזיקרי, רג'יס ואיסט בחלק הקדמי.

במחצית השנייה עלו מצ'יני, מקונן, חזן, מחאג'נה וגומז, בקישור נחום, קבדה (אנגולו) ובלחסן, ובהתקפה בוגנים, רג'יס (מועתז) ואיסט (חטואל), כשחטואל כאמור היה זה שהכריע את המשחק עם שער ניצחון מאוחר.

רותם חטואל ורן קדוש (הפועל חיפה)רותם חטואל ורן קדוש (הפועל חיפה)
