כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
40-42מכבי חיפה2
43-42הפועל ת"א3
41-22בית"ר ירושלים4
30-41מכבי ת"א5
33-32בני סכנין6
33-32מ.ס אשדוד7
32-22הפועל חיפה8
37-12עירוני טבריה9
10-01הפועל פ"ת10
12-12עירוני ק"ש11
16-22מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
08-22מכבי נתניה14

המדינה תשתתף במימון סיוע משפטי לספורט

חשיפת "שיחת היום": כדי להימנע מחרמות בחו”ל, הממשלה נרתמת לעזור לנבחרות והקבוצות בסכום של מיליון שקל עד לסוף השנה. ארגוני הגג יובילו את הנושא

|
אוסקר גלוך, דור פרץ ותומר גינת (IMAGO)
אוסקר גלוך, דור פרץ ותומר גינת (IMAGO)

חשיפת התוכנית ״שיחת היום״: הממשלה נרתמת לסייע לספורט הישראלי בימי המלחמה. בעקבות המחאות והלחץ הבינלאומי שהולכים וגוברים בעולם - המדינה תעזור לגופי הספורט, הנבחרות והקבוצות להתמודד עם חרמות בזירה הבינלאומית ותממן ייעוץ משפטי כדי למנוע את הדחתם מתחרויות או מפעלים בינלאומיים.

לאחרונה משרד התרבות והספורט פנה למשרד המשפטים בבקשה לתמוך בספורט הישראלי במציאות המורכבת בה הוא נמצא בימים אלה בזמן המלחמה, ובמשרד המשפטים נתנו אישור לתקצוב הסיוע המשפטי לקבוצות והנבחרות הישראליות כדי להימנע מחרמות בחו”ל.

מי שיובילו את זה הם ארגוני הגג בספורט הישראלי - הוועד האולימפי, הוועד הפראלימפי והתאחדות אילת לענפים שאינם אולימפיים. למעשה, משרד התרבות והספורט הכניס למבחן הסיוע לארגוני הגג רצועה חדשה של סיוע משפטי בסך של מיליון שקל לכל מקרה בו יידרש סיוע מעורכי דין בזירה הבינלאומית.

כלומר, המדינה תעמיד לגופי הרוחב בספורט הישראלי סכום של מיליון שקלים לחודשים האחרונים של שנת 2025, בניסיון לבלום חרמות והדחה של גופי ספורט, כמו איגודים, נבחרות או קבוצות. בחודש הבא יתקיימו דיוני התקציב מול משרד האוצר, שם במשרד התרבות והספורט יבקשו תוספת תקציבית לטובת הסיוע המשפטי לשנה הבאה, כלומר ייתכן והמדינה תעביר יותר ממיליון שקלים גם לשנת 2026 לטובת הנושא.

המפגינים הפלסטינים בבילבאו (IMAGO)המפגינים הפלסטינים בבילבאו (IMAGO)

כזכור, בחודשים האחרונים נעשו ניסיונות רבים להדיח את הייצוג הישראלי מהספורט העולמי. רק אתמול (רביעי) קבוצת רכיבת האופניים, ישראל פרמייר טק, השתתפה בוואלטה בספרד מול אלפי מפגינים פרו-פלסטינים שגרמו לעצירת המירוץ - ומנהלו קרא לישראלים לשקול מחדש את המשך השתתפותם מחשש לפגיעה ברוכבים האחרים.

בחודשים הקרובים, בין היתר, נבחרת ישראל תשחק בנורבגיה בקמפיין מוקדמות המונדיאל כאשר המקומיים הודיעו כי הם מעוניינים להעביר את ההכנסות לרצועת עזה, קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב תשחק בשלב הליגה של הליגה האירופית, קבוצות הכדורסל הישראליות של מכבי תל אביב והפועל תל אביב ישחקו ביורוליג, וכמובן גם נבחרות נוספות בענפים השונים ייצאו לתחרויות ומשחקים ברחבי העולם. מול כל דרישה או ניסיון להדיח את הנציגות הישראלית במפעלים הבינלאומיים השונים יינתן סיוע משפטי רחב מעתה והלאה.

