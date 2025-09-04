ישראל הפסידה 106:96 לסלובניה וסיימה רביעית

מחזור ההכרעה בשלב הבתים של היורובאסקט כבר בעיצומו. בשעה זו, נבחרת ישראל פוגשת את נבחרת סלובניה בבית ד’, כאשר בית הלחמי וחניכיו רוצים לגבור על לוקה דונצ’יץ’ וחבריו ולעלות אל המקום הראשון בבית.

עד כה באליפות, הנבחרת בכחול-לבן בהובלת דני אבדיה, עשתה תוצאות מדהימות מעבר לכל דימיון. לא רק הניצחונות על איסלנד, בלגיה וצרפת החזקה, ישראל מגיעה למחזור האחרון של שלב הבתים כשהיא יכולה לסיים בפסגת הבית וכבר מחזיקה בכרטיס לשמינית הגמר, דבר שקרה בפעם האחרונה לפני עשור. עם זאת, המשחק מאוד חשוב מבחינת הנבחרת מכיוון שאם תפסיד תוכל למצוא את עצמה אפילו במקום הרביעי.

מנגד, הסלובנים מגיעים להתמודדות כשהם במקום הרביעי בבית, עם מאזן של שני ניצחונות ושני הפסדים, לאחר שהפסידו בשני משחקי הפתיחה מול פולין וצרפת, דונצ’יץ’ וחבריו התעשתו וניצחו בשני המאבקים לאחר מכן, נגד בלגיה ואיסלנד.

רבע ראשון: 22:26 לנבחרת סלובניה

חמישיית נבחרת ישראל: ים מדר, יובל זוסמן, דני אבדיה, תומר גינת ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת סלובניה: אלכסיי ניקוליץ’, לוקה דונצ’יץ’, גרגור רובאת’, אדו מיוריץ’ ומרטין קרמפל.

פתיחה מהוססת מצד שתי הנבחרות. אלכסיי ניקוליץ’ הצליח למצוא שלשה מוקדמת, כשגם לוקה דונצ’יץ’ עלה לראשונה על לוח התוצאות עם ג’אמפ שוט מהצבע. ים מדר ותומר גינת השיבו עם שתי נקודות כל אחד, כשרומן סורקין הצטרף עם נקודה מהעונשין כדי להשוות.

לוקה דונצ'יץ' מתקדם עם הכדור (FIBA)

דני אבדיה נכנס לקצב עם שני סלים משלו כדי להעלות את ישראל לראשונה במשחק ליתרון, אבל דונצ’יץ’ נשלח לקו ושותפו לקו האחורי, ניקוליץ’, דאגו לאזן ולשמור את המשחק צמוד. רומן סורקין רשם לעצמו מיד לאחר מכן נקודות שדה ראשונות, ואבדיה סיפק רוורס לייאפ.

הסלובנים השיבו את ההובלה אליהם כשלוקה השתלט על ריבאונד בהתקפה וקלע בקלות, אחר כך מצא את אלן אומיץ’, שנכנס בפעם הראשונה לסטטיסטיקת הנקודות ואז הגדיל לעשות עם עוד ג’אמפ שוט כשנותר ללא שמירה. הקרב בין שני הכוכבים נמשך עד לסיום הרבע, כשדונצ’יץ’ הצליח להגדיל את הפער לחמש, אבל אבדיה שב לפרקט ושלח שלשה ראשונה מדויקת כשעלה לדו ספרתי.

רומן סורקין רץ (FIBA)

רבע שני: 43:56 לנבחרת סלובניה

הנבחרת פתחה בריצת 0:4 קצרה בזכות נקודות ראשונות של נמרוד לוי ושוב, אבדיה, שקיבל אסיסט מים מדר כדי לאזן, אך הורידה רגל מהגז ונתנה ליריבה לברוח שוב להפרש חמש נקודות. תומר גינת הצליח להשתלט על ריבאונד בצבע ולהוריד את ההפרש למהלך אחד.

דונצ’יץ’ המשיך להיות השחקן הטוב ביותר על הפרקט, כשביצע סטפ-בק ושלח שלשה כדי להעלות את מאזנו ל-17 נקודות במשחק עם זריקה מדויקת ראשונה מחוץ לצבע אחרי ארבעה ניסיונות כושלים והוסיף עוד שתי זריקות מדויקות מהעונשין בשביל להגדיל את הפער לדו ספרתי, לראשונה במשחק.

תומר גינת מנסה לקלוע (FIBA)

הנבחרת הורידה רגל מהגז ולמרות סל מחוץ לקשת של בר טימור, ולייאפ של ים מדר, הפער עמד על 12, כשנותרו פחות משתי דקות לסיום הרבע. אבדיה ודונצ’יץ’ המשיכו להחליף קליעות, אבל הכוכב הגדול של סלובניה עם ידו על העליונה, עלה ל-24 נקודות בתוך מחצית. סורקין קלע עם סיום הרבע רק כדי לצמק ל-13 הפרש.

רבע שלישי: 65:79 לנבחרת סלובניה

אריאל בית הלחמי שלח למערכה לראשונה את גיא פלטין, שהשיב בחטיפה ושלשה, יחד עם נקודות מצד אבדיה, מדר וסורקין, אבל הכחולים-לבנים לא הצליחו לעצור גם בפתיחת הרבע את דונצ’יץ’, ששמר על היתרון. פלטין המשיך ללהוט עם שלשה נוספת והוריד את הפער בחזרה לחד ספרתי.

ים מדר מנסה לקלוע מחוץ לקשת (FIBA)

הפער חזר לכמו שהתחיל בתחילת הרבע, בזכות, איך לא? לוקה דונצ’יץ’. הגארד הוסיף טיפ-אין ואסיסט, אבל אבדיה הצליח לסחוט ממנו עבירה רביעית ולדייק עם נקודה מהעונשין. אחרי כמעט שתי דקות ללא אף סל , סורקין הצליח למצוא את הטבעת וים מדר רץ את כל המגרש כדי לקלוע לייאפ ולהוריד את ההפרש לשמונה.

אלכסיי ניקוליץ’ דאג לקרב את הפער למה שהיה בקדמותו עם ארבע נקודות זריזות, ואליו הצטרפו רוק ראדוביץ’ וגרגור רובאת’. בר טימור ונמרוד לוי שוב צימקו. אבדיה ניסה שוב להוריד את ההפרש אבל החטיא שלשה.

בר טימור נשמר (FIBA)

רבע רביעי: 96:106 לנבחרת סלובניה

קאדין קרינגטון ניסה בפעם השנייה בסך הכל במשחק להשיג נקודות והצליח לעשות זאת, כשבר טימור הוריד את ההפרש ל-11 עם זריקה אחת מדויקת מהקו. קרינגטון המשיך את פתיחת הרבע החיובית עם שלשה מדויקת וסחיטת עבירה, אותה החטיא אך לוי השתלט על הריבאונד וקלע מקרוב.

הגארד המתאזרח נשלח בשנית לקו, הפעם לשתי זריקות, אותן קלע. רוק ראדוביץ’ ניסה לעצור את הריצה הישראלית עם לייאפ בצד השני, אבל יובל זוסמן הוריד את ההפרש לחמש בלבד עם שלשה. דונצ’יץ’ שב לפרקט לראשונה ברבע, ויחד עם קלמן פרפליץ’, הצמד השיב את ההפרש לדו ספרתי.

תומר גינת השתלט על ריבאונד בצבע וקלע ולאחר מכן סיפק אסיסט לסורקין שקלע בדיוק רב מחוץ לקשת. לרוע מזלם, הכוכב הגדול של סלובניה שוב הגיב עם זריקה גדולה משלו לשלוש, וחטף לאבדיה כדור שהסתיים בשתי נקודות נוספות של ראדוביץ’. בסיום, ישראל הפסידה 106:96 ותסיים רביעית בבית.