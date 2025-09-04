קלשצ'נקו: יש לנו הפתעות, ישראל חזקה מבעבר

נבחרת ישראל תתמודד מחר (שישי) מול מולדובה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. זה יהיה המשחק הראשון מתוך שניים שצפויה לשחק החבורה של רן בן שמעון, שממוקמת נכון לעכשיו במקום השני בבית ט'. לקראת ההתמודדות, ערך מאמן מולדובה, סרגיי קלשצ’נקו, מסיבת עיתונאים והתייחס להכנות של שחקניו.

"מודראק ודמשאקן לא יעמדו לרשותנו וניקולאסקו מושעה, אך שאר הסגל מוכן", אמר קלשצ’נקו. "יש לנו מספר הפתעות שלא אחשוף כרגע. מדובר בשחקנים פיזיים ומלאי מוטיבציה שרוצים לעשות משהו למען המדינה. ברור שלא נעים שספגנו שלושה הפסדים, אבל איטליה ונורבגיה עדיפות עלינו. ההפסד לאסטוניה כאב לנו במיוחד. ניתחנו את מה שקרה וגם את נבחרת ישראל".

קלשצ’נקו, ששיחק בעבר במכבי חיפה, הפועל תל אביב ובני יהודה, דיבר גם על ההיכרות שלו עם הכדורגל הישראלי: "שיחקתי ארבע וחצי שנים בישראל. מדובר בנבחרת מהירה שיודעת להחזיק כדור, ופחות נוח לה כשזה לא בידיים שלה. אני מכיר היטב את המנטליות הישראלית".

עוד הוסיף המאמן: "הסגל של ישראל השתנה מאז המפגש האחרון בינינו. הם חזקים יותר מבעבר ובעיקר מסוכנים בחלק ההתקפי. ביטון, תורג’מן, בריבו, סולומון ועוד, יש להם שפע של שחקנים איכותיים. אני בקשר עם הרבה ישראלים שמעדכנים אותי במה שקורה, וגם עם חברים קרובים שנמצאים שם. שמעתי לא מעט דברים, אבל את הפרטים אשמור לעצמי. פולוסטקי? נכון שהוא לא כבש הרבה במדים הלאומיים, אבל אני מאמין שמחר יגיע השער שלו נגד ישראל".