כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

קלשצ'נקו: יש לנו הפתעות, ישראל חזקה מבעבר

מאמן מולדובה לקראת המשחק מול ישראל במוק' המונדיאל: "ניקולאסקו מושעה, יש לנו מוטיבציה. מכיר את המנטליות הישראלית". תומר חבז, שליח ONE לקישינב

|
סרגיי קלשצ'נקו (IMAGO)
סרגיי קלשצ'נקו (IMAGO)

נבחרת ישראל תתמודד מחר (שישי) מול מולדובה במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. זה יהיה המשחק הראשון מתוך שניים שצפויה לשחק החבורה של רן בן שמעון, שממוקמת נכון לעכשיו במקום השני בבית ט'. לקראת ההתמודדות, ערך מאמן מולדובה, סרגיי קלשצ’נקו, מסיבת עיתונאים והתייחס להכנות של שחקניו.

"מודראק ודמשאקן לא יעמדו לרשותנו וניקולאסקו מושעה, אך שאר הסגל מוכן", אמר קלשצ’נקו. "יש לנו מספר הפתעות שלא אחשוף כרגע. מדובר בשחקנים פיזיים ומלאי מוטיבציה שרוצים לעשות משהו למען המדינה. ברור שלא נעים שספגנו שלושה הפסדים, אבל איטליה ונורבגיה עדיפות עלינו. ההפסד לאסטוניה כאב לנו במיוחד. ניתחנו את מה שקרה וגם את נבחרת ישראל".

קלשצ’נקו, ששיחק בעבר במכבי חיפה, הפועל תל אביב ובני יהודה, דיבר גם על ההיכרות שלו עם הכדורגל הישראלי: "שיחקתי ארבע וחצי שנים בישראל. מדובר בנבחרת מהירה שיודעת להחזיק כדור, ופחות נוח לה כשזה לא בידיים שלה. אני מכיר היטב את המנטליות הישראלית".

עוד הוסיף המאמן: "הסגל של ישראל השתנה מאז המפגש האחרון בינינו. הם חזקים יותר מבעבר ובעיקר מסוכנים בחלק ההתקפי. ביטון, תורג’מן, בריבו, סולומון ועוד, יש להם שפע של שחקנים איכותיים. אני בקשר עם הרבה ישראלים שמעדכנים אותי במה שקורה, וגם עם חברים קרובים שנמצאים שם. שמעתי לא מעט דברים, אבל את הפרטים אשמור לעצמי. פולוסטקי? נכון שהוא לא כבש הרבה במדים הלאומיים, אבל אני מאמין שמחר יגיע השער שלו נגד ישראל".

הוספת תגובה



