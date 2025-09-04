בווינר בטוחים: ישראל פייבוריטית מול סלובניה

נבחרת ישראל תנסה לנעול הערב (חמישי, 18:00) את שלב הבתים של היורובאסקט בצורה כמעט מושלמת, כאשר ניצחון על סלובניה של לוקה דונצ’יץ’ אמורה להבטיח עבור הבחורים של אריאל בית הלחמי את המקום הראשון בבית.

על פי הווינר, נבחרת ישראל פייבוריטית בהתמודדות. היחס לניצחון ישראלי ב-3 נקודות ומעלה עומד על 1.85, בעוד שהיחס לניצחון סלובניה או הפסד של הסלובנים עד הפרש של נקודה אחת, עומד גם כן על 1.85. היחס לניצחון ישראלי בשתי נקודות בדיוק, עומס על 9.00.

בכדורגל, יימשכו משחקי מוקדמות מונדיאל 2026. במוקד, נבחרת ספרד פייבוריטית ברורה מול בולגריה עם יחס של 1.05 לניצחון, אל מול 17.00 של הבולגרים ו-6.20 לתיקו. הולנד פייבוריטית גם כן במשחק הבית מול פולין (1.25), כאשר היחס להפתעה בדמות ניצחון פולני עומד על 7.60.