יורובאסקט 25-26
 בית 1 
10359-4595טורקיה1
9368-4345סרביה2
8384-4125לטביה3
7368-3155פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
10365-5295גרמניה1
9393-4315ליטא2
8406-4265פינלנד3
6418-4035שבדיה4
6455-3785מונטנגרו5
6484-3545אנגליה6
 בית 3 
7268-3424יוון1
7279-3074איטליה 2
6264-3114ספרד 3
6302-2914גאורגיה4
6325-3174בוסניה5
4371-2414קפריסין6
 בית 4 
7295-3214ישראל1
7317-3314פולין2
7317-3474צרפת3
6356-3634סלובניה4
5334-2934בלגיה5
4325-2894איסלנד6

בווינר בטוחים: ישראל פייבוריטית מול סלובניה

דונצ'יץ'? על פי הווינר, הנבחרת של אריאל בית הלחמי פייבוריטית לניצחון מול הכוכב וחבריו ותסיים במקום הראשון בבית. וגם: ספרד והולנד בכדורגל

|
דני אבדיה (FIBA)
דני אבדיה (FIBA)

נבחרת ישראל תנסה לנעול הערב (חמישי, 18:00) את שלב הבתים של היורובאסקט בצורה כמעט מושלמת, כאשר ניצחון על סלובניה של לוקה דונצ’יץ’ אמורה להבטיח עבור הבחורים של אריאל בית הלחמי את המקום הראשון בבית. 

לשליחת טופס ווינר, לחצו כאן

על פי הווינר, נבחרת ישראל פייבוריטית בהתמודדות. היחס לניצחון ישראלי ב-3 נקודות ומעלה עומד על 1.85, בעוד שהיחס לניצחון סלובניה או הפסד של הסלובנים עד הפרש של נקודה אחת, עומד גם כן על 1.85. היחס לניצחון ישראלי בשתי נקודות בדיוק, עומס על 9.00. 

בכדורגל, יימשכו משחקי מוקדמות מונדיאל 2026. במוקד, נבחרת ספרד פייבוריטית ברורה מול בולגריה עם יחס של 1.05 לניצחון, אל מול 17.00 של הבולגרים ו-6.20 לתיקו. הולנד פייבוריטית גם כן במשחק הבית מול פולין (1.25), כאשר היחס להפתעה בדמות ניצחון פולני עומד על 7.60. 

