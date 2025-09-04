עונת 2025/26 בליגה א' דרום יוצאת לדרך

ליגה א' יוצאת לדרך. בסוף השבוע יתקיימו משחקי הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, כשבמחוז הדרומי אפשר יהיה למצוא קבוצות חדשות כדוגמת הפועל ניר רמת השרון, שירדה מהלאומית, יחד עם מכבי קריית גת, מ.כ כפר סבא ובית"ר יבנה – שהעפילו מליגה ב' דרום א' ו-ב' לליגה א' דרום.

המועמדות לצמרת הגבוהה: שמשון פזטל תל אביב, מכבי קריית גת, מכבי יבנה, הפועל הרצליה, מ.כ ירושלים ומ.כ כפר סבא. המועמדות לאמצע הטבלה: מ.ס דימונה, מ.כ ירמיהו חולון, מכבי קריית מלאכי ומכבי עירוני אשדוד. המועמדות לתחתית הטבלה: הפועל אזור, בית"ר נורדיה ירושלים, הפועל מרמורק, בית"ר יבנה, מ.כ צעירי טירה והפועל ניר רמת השרון.

יש לציין כי הפועל ניר רמת השרון תפתח את העונה עם מינוס נקודה אחת בפועל, מה שמביא לכך שרונן וינשטיין ושחקניו, שנבחרו ממש באחרונה, יצטרכו להשיג לפחות נקודה אחת במחזור הראשון מול מכבי קריית מלאכי, בכדי להגיע למאזן של אפס נקודות. עונה לא פשוטה הולכת להיות לקבוצה שאיבדה מיוקרתה לנוכח בעיות פיננסיות שהובילו אותה ל"תהום".

מכבי קריית מלאכי מהעונה החולפת (יונתן גינזבורג)

המחזור הראשון בליגה א' דרום:

בית"ר יבנה – מ.כ צעירי טירה (04/09, אצטדיון טוטו יבנה, 19:00)

הפועל מרמורק – מ.כ ירושלים (05/09, וייסגל סינתטי מכבי רחובות, 12:45)

בית"ר נורדיה ירושלים – שמשון פזטל תל אביב (05/09, עמק הארזים 2 ירושלים, 14:20)

מ.ס דימונה – מכבי קריית גת (05/09, דימונה, 14:25)

מ.כ ירמיהו חולון – הפועל אזור (05/09, טוטו חולון, 14:50)

הפועל הרצליה – מ.כ כפר סבא (05/09, אצטדיון טוטו הרצליה, 15:30)

מכבי קריית מלאכי – הפועל ניר רמת השרון (07/09, נינו קריית מלאכי, 20:00)

מכבי עירוני אשדוד – מכבי יבנה (07/09, הסינתטיקו באשדוד, 20:00)

מכבי יבנה

מאמן: סתיו אלימלך. סגל שחקנים: דור אדרי, דודי אלון, לירן אלמליח, יוסף ביטון, הראל בן אבי, דובב גבאי, אופיר דודי, עידן וינטראוב, עידן וקנין, אורי זוהר, אור זוזוט, עבד חמודה, אילאי יוסף, רון לוי, שליו לוי, אופיר טייקין, עומר לקאו, שליו מימון, עמית מנייסקו, פלאי מסיקה, שקד נבון, יאיר ניר, בר נתניאל, אבישי סנקר ודן עובדיה.

שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

מ.כ כפר סבא

מאמן: עידן דוד. סגל שחקנים: לי-ים אוקנין, ניב אלפי, נועם אלקלעי, אלמוג אסרף, סאבר בדיר, טל בנש, באנטגיזב ג'מבר, עלי דחלה, שגיא הראל, בן ויצמן, ירין חדד, בן יוספי, לב כהן, גיא מונסטירסקי, איתמר עוזר, יואב פוריאן, אדיר פיבניק, ליאב שבת, גל שלהבת ובר שמש.

אוהדי מ.כ כפר סבא (יונתן גינזבורג)

בית"ר נורדיה ירושלים

מאמן: זוהר קמינסקי. סגל שחקנים: אליה אוחנה, ליאור בן אור, אריאל בן דוד, פול גירנאזיאן, עידן דוד, לירן דיין, רותם וייס, אביתר יום טוב, רז יחזקאל, שגיא יחזקאל, ניר לוי, עמית מהאגר, עידו מוטרו, דור מורלי, עמוס שפירר, דניאל משיח, ליאור נוי, מיתר נזרי, ירין ניתאי, עמית סירוטה, דניאל פופוב, דסליין פיטיגו, עמית קורנפיין, תומר קינן, אלעד קפלן, נועם רום, מיתר רועה, גיא רייש, רואי שוחט ועדן תמם.

שמשון פזטל תל אביב

מאמן: חי אבייב. סגל שחקנים: עמנואל אבידר, עדן אוטאצי, יונתן אשכנזי, מאור גד, הראל גולן, אביחי דהן, איליי זגורי, שקד זידנברג, הראל אקובס, עומרי מזרחי, ליאם מלכה, גיא נוף, ים יצחק עמר, גבריאל פדלון, עומר פרוכטמן, יואב צור שדי, יאיר קניקובסקי, סהר רביבו, בן רייכרט ואיליי שפיקי.

מכבי קריית גת

מאמן: רומן זולו. סגל שחקנים: מאור אזולאי, אייל אליאס, עדן בן מנשה, אליאור ברוך, ראם גולן, ניר דרעי, פיליפ חאיכ, יוסף טוואבה, שליו יעיש, עומר יפרח, בר כהן, הדר יוסף, אלמוג מלול, ריף מסיקה, אליאור משלי, אורי נומה, מור עדרי, אוריאל פיניה, עידן פרץ, דניאל צדיק, אנצ' קיזאילווקו, ליעד רמות, בר שושן, רז שטיין, ארז שיפמן מתאוס ועידו שרון.

הפועל אזור

מאמן: גולן שאול. סגל שחקנים: יוסף אביץ', אביב אבקסיס, אליאור אשרוב, ניב בידרמן, עידו בנבניסטי, בר ברקוביץ, אופיר גודוסי, אור הק, אייל ודעי, אופק זלצבורג, אפק חדד, דיאגו חנאניא, רון יוסף, לוטן כרמל, תום כרמלי, לני מנדלבאום, אנמאו מקונן, עידן ניסימוב, אוהד עטיה, אלמוג פינטו, אייבי ריצ'י קאנגני סוקפה ואדיר רחמים.

שחקני אזור מהעונה החולפת (יונתן גינזבורג)

הפועל הרצליה

מאמן: אורי קרגולה. סגל שחקנים: עוז אהרון, אדיר אטיאס, יניר אמור, רוי בייגל, גיא בנק, אורי הולנדר, נוי חדד, יהב חיו חמו, שחר יאיר, אור גרינברג, אליאס לוי, אלעד מגן, איליי מג'ר, ירין מוגרבי, אביב נגבי, רני נוף, יהלי נימני, רועי סגל, איליי קרואני, גיא רחמים, אור רייך, עמית שפירא, נריה שפסר, רועי שקלים, טל שריג וים ששון.

מכבי קריית מלאכי

מאמן: צביקה לוי. סגל שחקנים: טום מרדכי, עוז אטדגי, דסאלין איילה, אשר אשטה, רון אשכנזי, עודד בירו, יוסף בלטה, ירין ברדה, עילי ברכה, סהר ברמי, מולאט גברה, טריקו גטהון, רותם גפני, נהוראי זהבי, יובל חליבה, עמוס ממו, עדי נסה, אוהד פורטמן, אופק שליו.

הפועל מרמורק

מאמן: יוסי חכים. סגל שחקנים: רוי אהרון, אביב אוזון, יובל אוסקר, דניאל אזולאי, תומר אלון, רז אמיר, יואב אשכנזי, רועי בן ישי, עדי גיאת, ינאי דוד, יוסף דיין, ניב והבה, גיא חקים, שלו טרוסט, רועי ישראלי, רון כהן, נור לבקוביץ, יאן משקוב, ליעד נבט, ליעד סלמן, עידו קופרברג, יניב שגב, ענק שכטר, שחר שפייר ושלו שרעבי.

קהל אוהדי הפועל מרמורק (יונתן גינזבורג)

מ.כ ירמיהו חולון

מאמן: מוסא בן חיים. סגל שחקנים: שאקור אדם, נתנאל אלגרסי, דניאל אנגל, עמית בוהדאנה, שון בוסקילה, איתי בן חמו, ליאם בן מוחה, רוי בנבניסטי, ליעד ברדה, אושר ברוכים, דניאל דה וונדלר, אילעי הז'ז', כפיר חמיאס, אושרי טדלה, לירן טובול, רוי טליו, בן יונוסוב, בן כהן, שוהם כהן, נעם מזרחי, רוברט מלייב, שליו מנחם, ליאל מרסיאנו, אור סיני, אורי עגייב, עמית קודמן ודניאל קוניצקי.

מ.כ ירושלים

מאמן: דיוויד ברמן. סגל שחקנים: נאור אלביאב, ירין אברהם, רועי בהרי, ליאור בראונשטיין, רז ברוכיאן, דניאל גרץ, תומר הרן, דניאל ואקנין, אושר זכאי, אוראל חורב, דוד טיוליאבקו, תום יחזקאל, סהר יחזקאלי, דוד ישי, מידן כהן, רועי כהן, גיא לוי, יואב ליברוס, עמית מוסרי, אביהו עזר, רועי פדידה, איתי פז, שגיא קבילו ומתן שוורץ.

בית"ר יבנה

מאמן: שמעון אלקבץ. סגל שחקנים: עידו אבודרהם, עידן אוחיון, דור אוסובסקי, שליו אלמקיאס, אורי אשרם, אוראל בן חמו, עדי בר זיו, אושר דהן, יונתן וודמיכאל, שרון זוזוט, ליאם חפר, מנטבידס טיקסטינסקי, נתן טשלה, רותם יצקר, איתמר כהן, בן שלום כהן, נועם כהן, בן לוי, שון מוסקוביץ, ליאור מזוז, אוהד מזרחי, נתניאל נבט, אופיר קרצו, אלעד שאבי, עדיאל שטרית ודניאל שניאור.

שחקני בית"ר יבנה (יונתן גינזבורג)

מכבי עירוני אשדוד

מאמן: דניאל טולמסוב. סגל שחקנים: איליי איבגי, אלמוג אילוז, אופק אלימלך, אלעד אשרם, חי בוזגלו, אליה ביטון, רואי בן בסט, יקיר זילברמן, עילאי חדד, ליעד כהן, ליאור ליגעלם, אופק לילוס, שי מושל, ניב מזרחי, אלון מלביצקי, מאור מלינובסקי, רוי מליקה, נתנאל פרץ, דוד מנטייב, עמית סבן, טיני צ'קאנה, לירוי רביבו, נועם רודיק ובן ריבוח.

קהל מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

מ.כ צעירי טירה

מאמן: פטריסיו סייג. סגל שחקנים: אשרף אבו זר, טדי אהונם, פיטר אלוהאב, דוראי אלפקי אחמד, סנד אסמאעיל, עדי בן עמי, איברהים גואברה, מתן דהדי, אברהים זועבי מהדי, סארי חאג יחיא, אליה חסן, אורי טקו, שלהב ישראל, ליאב כהן, גפן מלמד, אחמד מנצור, ליאם נגאר, עומרי עאזם, בראא קאסם, אופק ראובן, גלאל תאיה ומוחמד תאיה.

מ.ס דימונה

מאמן: שרון אביטן. סגל שחקנים: ירדן אבוחצירה, שגיא אוחנה, רום אליגון, אריאל אלמלם, עמראן אלקרנאווי, משה אסולין, כרם ארשיד, שי בוזנח, עמית ביטון, נועם גמון, פראס גנאים, ניר דדיה, חאלד זייד, רן זיתון, אריק חלפין, רועי יונה, אופק כהן, טל כחילה, גל נבון, בנימין נתן, שלו סבן, איתיי סויסה, מוחמד סייד אחמד, פיראס עווד, אגם שלו ועדי תמיר.

הפועל ניר רמת השרון

מאמן: רונן וינשטיין. סגל שחקנים: אין (ניתנה להם אפשרות לרשום שחקנים עד ליום ראשון הקרוב, 07/09, בשעה 17:00, שעות ספורות לפני ההתמודדות מול קריית מלאכי. מה גם שיוכלו לעלות למשחק עם שחקני נוער).