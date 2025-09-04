יום חמישי, 04.09.2025 שעה 13:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"פליק נעל את שחקני ברצלונה בחדר ההלבשה"

דיווח: המאמן כעס על היכולת ב-1:1 מול ראיו ונזף בשחקנים, גם התזמון ממש לא היה מקרי: "אם רוצים לגרום להם לחשוב, זה הזמן". וגם: האפקט והבעיות

האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

שלושה מחזורים בלבד מפתיחת הליגה הספרדית ולא שקט בברצלונה: המאמן האנזי פליק נעל את שחקניו בחדר ההלבשה לאחר ה-1:1 המאכזב מול ראיו וייקאנו והבהיר להם בדיוק מה הוא חושב על יכולתם, כך לפי דיווח ב’את’לטיק’. בסיום המשחק החליט הגרמני לקיים שיחת נזיפה סגורה בחדר ההלבשה, והמסר היה חד: מעכשיו, אחרי סיום חלון ההעברות, כל שחקן שנשאר - צריך להיות מחויב ב-100%. "אפס אגו, אגו הורס הצלחה", אמר פליק במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, "בעונה שעברה שיחקנו כיחידה אחת. אנחנו חייבים לחזור לזה".

גורמים סיפרו ל’את’לטיק’ שבחדר ההלבשה פליק אמר דברים ברוח דומה למה שנאמר במסיבת העיתונאים - רק באופן חריף יותר. עבור מספר שחקנים, הביקורת של המאמן נתפסה כלגיטימית, אולי אפילו הכרחית, אך העיתוי שלה לא היה מקרי. ברצלונה לא תשוב לשחק עד 14 בספטמבר מול ולנסיה, ובתקופה הזו - בזמן פגרת הנבחרות - יש למילים של פליק זמן לחלחל.

בצוות המקצועי ראו בכך הזדמנות להעביר מסר שיישאר עם השחקנים. "אם אתה רוצה לגרום לשחקנים באמת לחשוב, זה הזמן", אמר גורם במועדון. מאז, לא מעט משחקני הסגל כבר נשאלו על דברי המאמן בזמן שהיו בפעילות עם הנבחרת. פדרי אמר: "אני לא יודע למי פליק התכוון, תצטרכו לשאול אותו. בעונה שעברה לא רצנו בשביל תהילה אישית, אלא בשביל הקבוצה". לעומתו, לאמין ימאל סבור שמדובר יותר בירידת קצב: "אני לא חושב שהבעיה היא באגו. פשוט לא פתחנו את העונה באותה אינטנסיביות שסיימנו את הקודמת".

פדרי (רויטרס)פדרי (רויטרס)

הביקורת של פליק הגיעה בזמן, לא רק בגלל פגרת הנבחרות, אלא גם כי הבעיות המקצועיות כבר החלו לצוץ. על אף שצברה 7 נקודות מתוך 9 בשלושה משחקי חוץ קשים, היריבות של בארסה הגיעו ל-12 מצבים מסוכנים נגדה - הנתון הכי גרוע בליגה עד כה, לפי "אופטה". לשם השוואה, מול ריאל מדריד הגיעו למצב מסוכן אחד.

אובדן איניגו מרטינס, שעבר לאל נאסר, השפיע יותר מכפי שחשבו, אבל פליק מודאג במיוחד מהיעדר הלחץ הקבוצתי - כולל מצד שחקני ההתקפה. גם במשחק הפתיחה מול מיורקה, כשבארסה הובילה 0:2 והייתה ביתרון מספרי של שני שחקנים, אלופת ספרד נרגעה במקום לסגור עניין. מול לבאנטה, שבוע לאחר מכן, טעות רודפת טעות הובילה לפיגור כפול, לפני המהפך.

המסקנה של פליק ברורה: התופעות האלה אינן מקריות. המשחק מול ראיו רק חידד בעיות שכבר הורגשו. נכון שראיו, בהובלת המאמן הצעיר איניגו פרס (37), הציגה תוכנית משחק חכמה, אבל בברצלונה מאמינים שהרפיון הזה - ולא רק איכות היריבה - עלול לעלות להם ביוקר בהמשך.

כבר לא מושלמת: בארסה נעצרה מול ראיו 1:1
