קודם חידושים: הפועל פתחה את מכירת המנויים

הפועל תל אביב תוציא לדרך בקרוב עונה היסטורית לדרך, כאשר המועדון ישתתף לראשונה בתולתודיו ביורוליג, ולראשונה בתולדות ישראל יהיו שתי נציגות יחד עם מכבי תל אביב. בינתיים, מחזיקת היורוקאפ הוציאה לדרך את מכירת המנויים לעונה הזו.

בשלב הזה ניתן לחדש מנוי עבור מי שכבר היה לו בעונה שעברה, ולמחדשים יהיו שבעה ימים, עד 11.9, כדי לעשות מנוי חדש. לאחר מכן, ב-18.9 ניתן יהיה לעשות מנוי חדש למי שלא היה לו. העונה האדומים החליטו על צעד מעט שונה, כאשר ניתן לעשות מנוי רק לליגה, ויש אופציה לעשות מנוי לליגה וגם ליורוליג.

ההסבר הוא שעל החלק של היורוליג במנוי לא משלמים תחילה, ורק אם המשחקים יחזרו לארץ אז מתחילים לשלם על המשחקים. עוד אספקט חשוב הוא שהתשלום עבור יורוליג, שוב, רק במידה שהמשחקים ישובו לישראל, הוא שמשלמים אך ורק על המשחקים שנותרו.

כלומר אם משחקי היורוליג יהיו בארץ לצורך הדוגמה אחרי המחזור ה-10, אז אוהד שעשה מנוי לליגה וליורוליג ישלם על 28 המשחקים שנותרו רק. בכל מקרה, אם המשחקים לא יהיו כאן לאורך כל העונה פעם נוספת, אז כמובן שאותו אוהד שעשה מנוי ליגה + יורוליג לא ישלם.

המתווה המלא ומחירי המנויים של הפועל ת”א