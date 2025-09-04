לראשונה בקריירה: גיא טרטצקי עולה לליגת העל

החתמה מעניינת במחלקת הנוער של הפועל רעננה. המועדון החליט לצרף לשורותיו את השחקן הצעיר והמוכשר, גיא טרטצקי, בשנתון 2010, שחקן ההתקפה של הפועל הוד השרון בשש העונות האחרונות, מאז החל לשחק כדורגל. מדובר בבנו של המגן השמאלי מן העבר, אייל טרטצקי, ששיחק בהפועל חיפה ובמכבי הרצליה עד אשר פציעה הכריע בעניינו ופרש הוא בשנת 2013.

את עונת המשחקים 2024/25, במדי קבוצת נערים ג' של הפועל הוד השרון, סיים עם 20 שערי ליגה, שער אחד במסגרת הגביע והוסיף למאזנו גם שמונה בישולים, מה שהוביל אותו להיות אחד מהשחקנים המשמעותיים תחת הדרכתו של שחר רחבי, המאמן בהוד השרון מזה שבע עונות רצופות במחלקת הנוער.

הפועל הוד השרון סיימה בעונה החולפת במקום החמישי והמכובד אחרי בית"ר ירושלים, הפועל ראשון לציון, מכבי הרצליה ומכבי עמישב פתח תקווה, יחד עם 73 נקודות, בליגת נערים ג' ארצית דרום, הליגה השנייה בטיבה לשנתוני 2010. גיא, הצעיר, שחקן ההתקפה, סיים עם 37 הופעות במדי הקבוצה, כמלך שערי הקבוצה וכאחד מחמשת השחקנים שהופיעו וקיבלו הכי הרבה דקות משחק.

עתה, חותם לשנתיים בהפועל רעננה, מועדון כדורגל שאפשר לומר כי עקב אחריו במשך שנתיים ורצה אותו. עכשיו, ההזדמנות הזו, לשחק בליגת העל, מוטלת על כתפיו של גיא הצעיר. אגב, ישחק תחת הדרכתו של עמי טיאר, שחקן עבר ששיחק יחד עם אביו של גיא, במדי מכבי הרצליה בשנים עברו. עונה ראשונה מבחינתו בליגת העל.

גיא טרטצקי (נזיה סולטן)

את מועדון הכדורגל הפועל הוד השרון עוזב גיא לאחר שש שנים רצופות, מאז החל לשחק כדורגל, באופן רשמי, תחת רישומי ההתאחדות לכדורגל, בעונת המשחקים 2019/20. מאז, התכבד ב-130 הופעות במחלקת הנוער הצומחת בהוד השרון. הפועל רעננה היא קבוצתו השנייה בקריירה ובראשון הקרוב (07/09), מול בית"ר ירושלים, במסגרת המחזור השלישי, יעמוד לרשותו של עמי טיאר.

"מילה טובה להוד השרון על כל השנים שחינכו וגידלו ופיתחו את הילד", מציין בהתרגשות גדולה, אייל בדבריו ל-ONE. "ברעננה הבינו הפוטנציאל הטמון בו והחליטו ללכת עליו. כבר שנתיים שעוקבים אחריו. הוא נתן עונה שעברה מופלאה. הוא גם אישיות נהדרת ותלמיד טוב. צפוי ללבוש את החולצה 13, כמו שאבא שלו לבש. אני מאמין בו והכל תלוי בו מעתה והלאה", סיכם אייל.