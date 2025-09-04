בשעה זו: רן בן שמעון מדבר לקראת מולדובה

נבחרת ישראל תמשיך את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 מחר (שישי, 21:45) במשחק חוץ מול מולדובה, רגע לפני המפגש מול איטליה ביום שני. בשעה זו, המאמן, רן בן שמעון, מדבר במסיבת העיתונאים.

רן בן שמעון: “אנחנו מכירים את ניקולסקו מצוין, הוא שחקן מאוד טוב בישראל, בד”כ אנחנו לא מתכוננים לשחקנים אלא לנבחרות שלמות וחוץ ממנו יהיו עוד הרבה שחקנים מצוינים, אנחנו מכינים את עצמנו למשחק מאוד קשה, אתגר מאוד מסובך יש לנו במולדובה ונתכונן ככל שנוכל למשחק.

“אנחנו בתהליך מתמשך ואין ספק שאנחנו צריכים להתחבר עוד קצת, אנחנו מרגישים בכל כינוס שיש לנו נבחרת יותר טובה ויותר מגובשת, אנחנו לומדים לאורך הדרך שישראל יכולה להיות תחרותית ברמות הגבוהות ביותר באירופה. אנחנו לא מייצרים ומציירים סרטים שחורים, אנחנו לומדים מכל משחק וראינו כמה ימים אחרינו כמה קשה היה לנורבגיה מול אסטוניה, הצליחה להבקיע שם רק לקראת הסוף ואין משחקים קלים, הדגש שלנו זה הפרמטרים שלנו ולא היריבות, אלא אנחנו.

“מנור סולומון? הוא להוט כל הזמן לנבחרת, הוא מרגיש פה כמו שצריך ומדובר בשחקן מצוין ומוביל גם בתקופות שהוא פחות משחק, לא היה לי ספק במקום שלו. לא משנה לנו הרמה שאנחנו משחקים מולה, יכול להיות שיהיו שינויים, אנחנו שמים דגש על ההכנה שלנו, על הדברים שאנחנו מכינים, איך אנחנו רוצים להיראות ואיך מתכוננים ליריב, רק המשחק יגיד לנו. אני ממעט לשים לב לשאר הדברים סביבי, אלא מסתכל רק בנבחרת”.

המאמן המשיך: “השחקנים, גם אלה שלא משחקים כרגע, הם עשו הכנה ואימונים לא פחות מכל שחקן אחר. מדברים על כושר משחק ויש כמה פרמטרים, הם מכירים את השיטה ואת כל מה שאנחנו מנסים להעביר עליהם, יש להם יתרונות בקשר לזה כי הם עברו את הדרך איתנו, כושר משחק? יש לי ביטחון מלא לגביהם, גם בסגל ואני סומך עליהם”

אלי דסה אמר: “יהיה מאוד קשה אבל אפשר להעפיל. ניתן את הכי טוב שלנו מחר כדי לנסות ולעשות חלק מההיסטוריה. איטליה כרגע לא קיימת מבחינתנו, אנחנו רוצים להשיג את המטרות מחר, לא מתעסקים באיטליה. אנחנו צריכים להגיע למצב שיעזור לנו וצריך קודם כל לעבור את המשוכה מחר. ראיתי את השמחה של נורבגיה כשהם ניצחו בשיניים, מצפה לנו משחק מאוד קשה, אני מכיר פה גם שחקנים ברמה האישית, אנחנו צריכים להיות בשיא המוכנות.

“מספרים אני אשאיר לעיתונאים, ברגע שאתחיל לספור הופעות כציון דרך או הצלחה אז עדיף שלא אהיה כאן, כשמספרים אחרים אז זה מרגש ונקווה שזה ימשיך לעוד הרבה. פעם שלישית שאני בסיטואציה כזאת בקריירה שאין קבוצה, אבל אני שומר על עצמי, דואגים לי וערן שדו נתן לי את האופציות לבחון את הדברים בנחת, רן בן שמעון גם שותף לדרך הזאת, הוא ראה אותי יום יום והוא חי אותי, אני יכול להבטיח לך שאם רן היה רואה שאני לא מתאים, אז לא הייתי פה”.

המגן המשיך: “היעד הבא לא רלוונטי, צריך לתת ניצחון מחר וזה מה שחשוב, אני מחויב בכל רמ”ח איבריי, אין שום השפעה של הסיטואציה ולא משנה כלום ההקרבה שלי עבור המשחק הזה. אני יכול להסכים שאם נציג את הכדורגל שאנחנו מתכננים ונגיע בשיא המוכנות לכל תרחיש, אין לי ספק שנקח את שלוש הנקודות האלו, לא מתוך שחצנות, רוצים להתקדם בכדורגל וכל דבר אחר יהיה עלינו, אם נפסיד זה אומר שלא הגענו מוכנים ולא הגענו נכון, מחכה לנו נבחרת מצוינת”.