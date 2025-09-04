יום חמישי, 04.09.2025 שעה 18:48
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

בשעה זו: רן בן שמעון מדבר לקראת מולדובה

נבחרת ישראל תמשיך במשחק נוסף את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 מחר ב-21:45, המאמן מדבר בשעה זו במסיבת העיתונאים. תומר חבז, שליח ONE לקישינב

|
רן בן שמעון (חגי מיכאלי)
רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

נבחרת ישראל תמשיך את קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 מחר (שישי, 21:45) במשחק חוץ מול מולדובה, רגע לפני המפגש מול איטליה ביום שני. בשעה זו, המאמן, רן בן שמעון, מדבר במסיבת העיתונאים.

רן בן שמעון: “אנחנו מכירים את ניקולסקו מצוין, הוא שחקן מאוד טוב בישראל, בד”כ אנחנו לא מתכוננים לשחקנים אלא לנבחרות שלמות וחוץ ממנו יהיו עוד הרבה שחקנים מצוינים, אנחנו מכינים את עצמנו למשחק מאוד קשה, אתגר מאוד מסובך יש לנו במולדובה ונתכונן ככל שנוכל למשחק.

“אנחנו בתהליך מתמשך ואין ספק שאנחנו צריכים להתחבר עוד קצת, אנחנו מרגישים בכל כינוס שיש לנו נבחרת יותר טובה ויותר מגובשת, אנחנו לומדים לאורך הדרך שישראל יכולה להיות תחרותית ברמות הגבוהות ביותר באירופה. אנחנו לא מייצרים ומציירים סרטים שחורים, אנחנו לומדים מכל משחק וראינו כמה ימים אחרינו כמה קשה היה לנורבגיה מול אסטוניה, הצליחה להבקיע שם רק לקראת הסוף ואין משחקים קלים, הדגש שלנו זה הפרמטרים שלנו ולא היריבות, אלא אנחנו.

“מנור סולומון? הוא להוט כל הזמן לנבחרת, הוא מרגיש פה כמו שצריך ומדובר בשחקן מצוין ומוביל גם בתקופות שהוא פחות משחק, לא היה לי ספק במקום שלו. לא משנה לנו הרמה שאנחנו משחקים מולה, יכול להיות שיהיו שינויים, אנחנו שמים דגש על ההכנה שלנו, על הדברים שאנחנו מכינים, איך אנחנו רוצים להיראות ואיך מתכוננים ליריב, רק המשחק יגיד לנו. אני ממעט לשים לב לשאר הדברים סביבי, אלא מסתכל רק בנבחרת”.

המאמן המשיך: “השחקנים, גם אלה שלא משחקים כרגע, הם עשו הכנה ואימונים לא פחות מכל שחקן אחר. מדברים על כושר משחק ויש כמה פרמטרים, הם מכירים את השיטה ואת כל מה שאנחנו מנסים להעביר עליהם, יש להם יתרונות בקשר לזה כי הם עברו את הדרך איתנו, כושר משחק? יש לי ביטחון מלא לגביהם, גם בסגל ואני סומך עליהם”

אלי דסה אמר: “יהיה מאוד קשה אבל אפשר להעפיל. ניתן את הכי טוב שלנו מחר כדי לנסות ולעשות חלק מההיסטוריה. איטליה כרגע לא קיימת מבחינתנו, אנחנו רוצים להשיג את המטרות מחר, לא מתעסקים באיטליה. אנחנו צריכים להגיע למצב שיעזור לנו וצריך קודם כל לעבור את המשוכה מחר. ראיתי את השמחה של נורבגיה כשהם ניצחו בשיניים, מצפה לנו משחק מאוד קשה, אני מכיר פה גם שחקנים ברמה האישית, אנחנו צריכים להיות בשיא המוכנות.

“מספרים אני אשאיר לעיתונאים, ברגע שאתחיל לספור הופעות כציון דרך או הצלחה אז עדיף שלא אהיה כאן, כשמספרים אחרים אז זה מרגש ונקווה שזה ימשיך לעוד הרבה. פעם שלישית שאני בסיטואציה כזאת בקריירה שאין קבוצה, אבל אני שומר על עצמי, דואגים לי וערן שדו נתן לי את האופציות לבחון את הדברים בנחת, רן בן שמעון גם שותף לדרך הזאת, הוא ראה אותי יום יום והוא חי אותי, אני יכול להבטיח לך שאם רן היה רואה שאני לא מתאים, אז לא הייתי פה”.

המגן המשיך: “היעד הבא לא רלוונטי, צריך לתת ניצחון מחר וזה מה שחשוב, אני מחויב בכל רמ”ח איבריי, אין שום השפעה של הסיטואציה ולא משנה כלום ההקרבה שלי עבור המשחק הזה. אני יכול להסכים שאם נציג את הכדורגל שאנחנו מתכננים ונגיע בשיא המוכנות לכל תרחיש, אין לי ספק שנקח את שלוש הנקודות האלו, לא מתוך שחצנות, רוצים להתקדם בכדורגל וכל דבר אחר יהיה עלינו, אם נפסיד זה אומר שלא הגענו מוכנים ולא הגענו נכון, מחכה לנו נבחרת מצוינת”.

