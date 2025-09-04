יום חמישי, 04.09.2025 שעה 10:32
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

פוצ'טינו: אספניול יותר קטלונית מברצלונה

מאמן נבחרת ארה"ב דיבר על הבלאוגרנה ("לא מתחבר למה שהם רוצים למכור") וסיפר: "הייתה לי הזדמנות לשחק ולאמן בריאל". והאם יגיע לבלאנקוס בעתיד

|
מאוריסיו פוצ'טינו בארצות הברית (רויטרס)
מאוריסיו פוצ'טינו בארצות הברית (רויטרס)

מאוריסיו פוצ'טינו, המאמן הארגנטינאי של נבחרת ארצות הברית כיום ומאמן אספניול, סאות’המפטון, טוטנהאם, פאריס סן ז’רמן וצ’לסי בעבר, דיבר על שלל נושאים ואף שיתף על תחושותיו ודעותיו.

“אומרים שברצלונה היא יותר ממועדון, מה זה אומר? שצריך לחנך ילדים ברעיונות מסוימים?”, אמר פוצ’טינו, “בארסה טועה לגבי זה. לכל קבוצת כדורגל יש את התרבות שלה, ובארסה היא מועדון נהדר, אבל אני לא מתחבר למה שהם רוצים לגרום לי לקנות או מה הם רוצים למכור לאנשים. אספניול זה מועדון הרבה יותר עצמאי והרבה יותר קטלוני מברצלונה”.

כזכור, פוצ’טינו שהיה קפטן באספניול לפני שאימן אותה, אמר בעבר על היריבה העירונית שלה: “אני אלך לעבוד בחווה שלי בארגנטינה לפני שאני אהיה מאמן של ברצלונה. אני מזדהה לחלוטין עם אספניול ואני נשאר בעמדתי גם היום”.

מאוריסיו פוצמאוריסיו פוצ'טינו (רויטרס)

פוצ'טינו שוחח גם על ריאל מדריד: “כשחקן, הייתה לי הזדמנות (לשחק בריאל) וזה לא קרה. כמאמן, היו לי כמה הזדמנויות, אבל לפעמים אלה הדברים שקורים בכדורגל”.

פוצ'טינו נשאל האם יו”ר טוטנהאם, דניאל לוי, אשם בכך שלא חתם בריאל וענה: “אני לא יודע אם לספר את הסיפור או לא – זידאן עזב ובאופן הגיוני הייתה אפשרות לחתום בריאל. בוודאי גם למאמנים אחרים. נתתי ללוי את המילה שלי שאשאר עד שהמגרש החדש של טוטנהאם יושלם. באותו רגע אמרתי לו שאלך למדריד אם ייתן את הסכמתו. אני לא יודע מה קרה אחר כך, בוודאי שהוא לא נתן את הסכמתו.

“אני לא יודע איך פלורנטינו פרס קיבל את זה. זו לא הייתה אשמתי. לא נגמר לי החוזה, אבל אף פעם לא מאוחר מדי אם הדברים יסתדרו”, אמר פוצ'טינו, שהשאיר את הדלת פתוחה להזדמנות חדשה לאמן את ריאל.

מאוריסיו פוצמאוריסיו פוצ'טינו ודניאל לוי בימים יחד בטוטנהאם (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */