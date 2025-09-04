פוצ'טינו: אספניול יותר קטלונית מברצלונה

מאוריסיו פוצ'טינו, המאמן הארגנטינאי של נבחרת ארצות הברית כיום ומאמן אספניול, סאות’המפטון, טוטנהאם, פאריס סן ז’רמן וצ’לסי בעבר, דיבר על שלל נושאים ואף שיתף על תחושותיו ודעותיו.

“אומרים שברצלונה היא יותר ממועדון, מה זה אומר? שצריך לחנך ילדים ברעיונות מסוימים?”, אמר פוצ’טינו, “בארסה טועה לגבי זה. לכל קבוצת כדורגל יש את התרבות שלה, ובארסה היא מועדון נהדר, אבל אני לא מתחבר למה שהם רוצים לגרום לי לקנות או מה הם רוצים למכור לאנשים. אספניול זה מועדון הרבה יותר עצמאי והרבה יותר קטלוני מברצלונה”.

כזכור, פוצ’טינו שהיה קפטן באספניול לפני שאימן אותה, אמר בעבר על היריבה העירונית שלה: “אני אלך לעבוד בחווה שלי בארגנטינה לפני שאני אהיה מאמן של ברצלונה. אני מזדהה לחלוטין עם אספניול ואני נשאר בעמדתי גם היום”.

מאוריסיו פוצ'טינו (רויטרס)

פוצ'טינו שוחח גם על ריאל מדריד: “כשחקן, הייתה לי הזדמנות (לשחק בריאל) וזה לא קרה. כמאמן, היו לי כמה הזדמנויות, אבל לפעמים אלה הדברים שקורים בכדורגל”.

פוצ'טינו נשאל האם יו”ר טוטנהאם, דניאל לוי, אשם בכך שלא חתם בריאל וענה: “אני לא יודע אם לספר את הסיפור או לא – זידאן עזב ובאופן הגיוני הייתה אפשרות לחתום בריאל. בוודאי גם למאמנים אחרים. נתתי ללוי את המילה שלי שאשאר עד שהמגרש החדש של טוטנהאם יושלם. באותו רגע אמרתי לו שאלך למדריד אם ייתן את הסכמתו. אני לא יודע מה קרה אחר כך, בוודאי שהוא לא נתן את הסכמתו.

“אני לא יודע איך פלורנטינו פרס קיבל את זה. זו לא הייתה אשמתי. לא נגמר לי החוזה, אבל אף פעם לא מאוחר מדי אם הדברים יסתדרו”, אמר פוצ'טינו, שהשאיר את הדלת פתוחה להזדמנות חדשה לאמן את ריאל.