ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

בית"ר תל אביב/חולון עלתה שלב בגביע

זאת לנוכח שיתופו של אלי אלבז מצד הכח מכבי עמידר ר"ג. "הנאשמת רכשה יתרון בלתי ספורטיבי". אלבז ייאלץ לחכות שבוע נוסף לשיתופו במדי הסגולים מר"ג

|
בית
בית"ר תל אביב/חולון (יונתן גינזבורג)

בבית"ר תל אביב/חולון יצאו מרוצי מהחלטת בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בדבר שיתופו הלא חוקי של אלי אלבז מצד הכח מכבי עמידר רמת גן במשחק הגביע, משחק בו הכח ניצחה 1:3, כשאלי אלבז חתום על אחד מהשערים.

לנוכח זאת, הכח מכבי עמידר רמת גן ואלי אלבז עלו לדין משמעתי בגין "שיתוף שחקן שלא כדין", "הופעה ללא מאמן" ו"השתתפות שחקן שלא כדין". הכח יצאה אשמה ונקנסה בסכום של 500 שקלים והושת עליה גם הפסד טכני בדמות 3:0 לבית"ר תל אביב/חולון.

מה שאומר כי בית"ר תל אביב/חולון עלתה אוטומטית לשלב הבא במסגרת גביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש את בית"ר פתח תקווה, כבר מחר (שישי) בשעה 11:00 בבוקר במגרש האימונים הסינטטי בסירקין פתח תקווה.

אלי אלבז. הפעם פחות שמח מבדרך כלל (יונתן גינזבורג)אלי אלבז. הפעם פחות שמח מבדרך כלל (יונתן גינזבורג)

בעניין ההופעה ללא מאמן מצד הכח מכבי עמידר רמת גן, בית הדין המשמעתי הסתפק בנזיפה/אזהרה. אלי אלבז, לעומת זאת, יצא אשם בגין שיתופו שלא כדין בהתמודדות בין שתי הקבוצות ויורחק למשחק אחד, בנוסף להרחקה עליה נשפט מן העונה החולפת.

במסגרת הליגה, אגב, במחזור הראשון לעונת 2025/26 בליגה ב' דרום א', בית"ר תל אביב/חולון תצא למשחק חוץ מול בני ג'לג'וליה, העולה החדשה מליגה ג' שרון, בעוד הכח מכבי עמידר רמת גן תתמודד בביתה מול הפועל מחנה יהודה, הקבוצה הפתח תקוואית.

/* LAST / NEXT ROUNDs */