בית"ר תל אביב/חולון עלתה שלב בגביע

בבית"ר תל אביב/חולון יצאו מרוצי מהחלטת בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל בדבר שיתופו הלא חוקי של אלי אלבז מצד הכח מכבי עמידר רמת גן במשחק הגביע, משחק בו הכח ניצחה 1:3, כשאלי אלבז חתום על אחד מהשערים.

לנוכח זאת, הכח מכבי עמידר רמת גן ואלי אלבז עלו לדין משמעתי בגין "שיתוף שחקן שלא כדין", "הופעה ללא מאמן" ו"השתתפות שחקן שלא כדין". הכח יצאה אשמה ונקנסה בסכום של 500 שקלים והושת עליה גם הפסד טכני בדמות 3:0 לבית"ר תל אביב/חולון.

מה שאומר כי בית"ר תל אביב/חולון עלתה אוטומטית לשלב הבא במסגרת גביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש את בית"ר פתח תקווה, כבר מחר (שישי) בשעה 11:00 בבוקר במגרש האימונים הסינטטי בסירקין פתח תקווה.

אלי אלבז. הפעם פחות שמח מבדרך כלל (יונתן גינזבורג)

בעניין ההופעה ללא מאמן מצד הכח מכבי עמידר רמת גן, בית הדין המשמעתי הסתפק בנזיפה/אזהרה. אלי אלבז, לעומת זאת, יצא אשם בגין שיתופו שלא כדין בהתמודדות בין שתי הקבוצות ויורחק למשחק אחד, בנוסף להרחקה עליה נשפט מן העונה החולפת.

במסגרת הליגה, אגב, במחזור הראשון לעונת 2025/26 בליגה ב' דרום א', בית"ר תל אביב/חולון תצא למשחק חוץ מול בני ג'לג'וליה, העולה החדשה מליגה ג' שרון, בעוד הכח מכבי עמידר רמת גן תתמודד בביתה מול הפועל מחנה יהודה, הקבוצה הפתח תקוואית.