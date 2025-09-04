יום חמישי, 04.09.2025 שעה 10:32
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

אנצ'לוטי: אי זימון ניימאר לנבחרת? מקצועית

מאמן נבחרת ברזיל הסביר את אי הזימון של כוכב סנטוס לצמד המשחקים מול צ'ילה ובוליביה במוקדמות המונדיאל: "החלטה שמבוססת על הרבה דברים"

|
ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

ניימאר ממשיך לעורר כותרות בברזיל. נבחרת ברזיל צפויה לשחק את שני משחקיה האחרונים במוקדמות מונדיאל 2026 מול צ'ילה ובוליביה, כשהעפלתה לטורניר כבר הובטחה. למרות זאת, ההחלטה של קרלו אנצ'לוטי שלא לזמן את ניימאר יצרה סערה בברזיל.

לאחר שמועות רבות על חזרתו האפשרית לנבחרת, בעיקר בזכות היכולת והכושר שהפגין לאחרונה במדי סנטוס, שמו של ניימאר לא הופיע בסגל. הדבר הוביל לספקולציות סביב מצב בריאותו, אך הכוכב מיהר להבהיר: “זו הייתה החלטה מקצועית, לא עניין פיזי. זו הייתה בחירה של המאמן”. 

אנצ'לוטי התייחס לכך במסיבת עיתונאים: “הוא צודק, זו החלטה מקצועית שמבוססת על הרבה דברים. אף אחד לא יכול לפקפק ברמה הטכנית שלו, אבל אנחנו מעריכים גם את המצב הפיזי, ולא רק שלו אלא של כולם”. המאמן הוסיף: “יש לנו 70 שחקנים שיכולים לשחק בנבחרת, לפעמים יש כאלה עם פחות איכות, אבל שמתאימים יותר לקבוצה”.

לצד ניימאר, גם ויניסיוס ג'וניור ורודריגו נעדרים מהסגל, ככל הנראה כדי למנוע עומס מיותר. במקום זאת, אנצ'לוטי ינצל את ההזדמנות לבחון שחקנים אחרים בהתקפה, בהם ראפיניה, גבריאל מרטינלי, ז'ואאו פדרו, קאיושורז'ה, מתאוס קוניה, לואיז אנריקה, אסטבאו ורישארליסון.

