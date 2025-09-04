אנצ'לוטי: אי זימון ניימאר לנבחרת? מקצועית

ניימאר ממשיך לעורר כותרות בברזיל. נבחרת ברזיל צפויה לשחק את שני משחקיה האחרונים במוקדמות מונדיאל 2026 מול צ'ילה ובוליביה, כשהעפלתה לטורניר כבר הובטחה. למרות זאת, ההחלטה של קרלו אנצ'לוטי שלא לזמן את ניימאר יצרה סערה בברזיל.

לאחר שמועות רבות על חזרתו האפשרית לנבחרת, בעיקר בזכות היכולת והכושר שהפגין לאחרונה במדי סנטוס, שמו של ניימאר לא הופיע בסגל. הדבר הוביל לספקולציות סביב מצב בריאותו, אך הכוכב מיהר להבהיר: “זו הייתה החלטה מקצועית, לא עניין פיזי. זו הייתה בחירה של המאמן”.

אנצ'לוטי התייחס לכך במסיבת עיתונאים: “הוא צודק, זו החלטה מקצועית שמבוססת על הרבה דברים. אף אחד לא יכול לפקפק ברמה הטכנית שלו, אבל אנחנו מעריכים גם את המצב הפיזי, ולא רק שלו אלא של כולם”. המאמן הוסיף: “יש לנו 70 שחקנים שיכולים לשחק בנבחרת, לפעמים יש כאלה עם פחות איכות, אבל שמתאימים יותר לקבוצה”.

לצד ניימאר, גם ויניסיוס ג'וניור ורודריגו נעדרים מהסגל, ככל הנראה כדי למנוע עומס מיותר. במקום זאת, אנצ'לוטי ינצל את ההזדמנות לבחון שחקנים אחרים בהתקפה, בהם ראפיניה, גבריאל מרטינלי, ז'ואאו פדרו, קאיושורז'ה, מתאוס קוניה, לואיז אנריקה, אסטבאו ורישארליסון.