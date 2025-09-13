אף אחד לא יוצא נקי: הגורמים לפיאסקו בלברקוזן

היסטוריה התרחשה בבונדסליגה ביום שני. לראשונה בתולדות המפעל, פוטר מאמן חדש שמונה בקיץ בתום שני מחזורים בלבד. זה חריג בפני עצמו, אך מדהימה אפילו יותר העובדה כי הנהלת לברקוזן החליטה להיפרד מאריק טן האח עוד לפני משחקו השני בליגה הגרמנית.

התוצאה בהחלט "עזרה", כי הקבוצה התפרקה ואיבדה יתרון 1:3 באצטדיונה של ברמן שהייתה בנחיתות מספרית, וסיימה ב-3:3 מביך למדי. ואולם, לדבריו של המנהל הספורטיבי סימון רולפס, ההולנדי היה מועזב גם אם קארים קוליבאלי לא היה משווה לזכות הירוקים-לבנים עמוק בזמן פציעות. במקרה כזה, טן האח היה הולך הביתה אחרי ניצחון.

רולפס הודה, אם כך, ללא היסוס כי בחירת היורש של צ'אבי אלונסו הייתה שגויה באופן קטסטרופלי ביותר. הוא קיבל, ביחד עם המנכ"ל פרננדו קארו, שבחים מפליגים על בניית הסגל שזה באליפות היסטורית ללא הפסד ב-2024, אבל הפעם השניים טעו בגדול. במועדון יצטרכו לנתח במהירות את הסיבות שהביאו לפיאסקו כאשר הם ממנים מאמן חדש בלוח בזמנים צפוף. לקראת ההחלטה הקודמת דווקא היה להם לא מעט זמן, ומתברר שהוא לא נוצל כהלכה.

פיאסקו בבחירת המחליף לאלונסו. טן האח (IMAGO)

עזיבתו של צ'אבי אלונסו לריאל מדריד הייתה סוד גלוי במשך מספר חודשים, והבאסקי הודיע רשמית על עזיבת לברקוזן בתחילת מאי על מנת לאפשר למעסיקיו לתכנן את העתיד בראש שקט. המועמד המועדף מבחירת רולפס וקארו היה קשר עבר ספרדי צעיר אחר, אך הניסיונות לפתות את ססק פברגאס עלו בתוהו. קומו סירבה בתוקף לדון בכך, והקטלוני עצמו ממש לא רצה לשבור את הכלים ולנטוש את תפקידו הנוכחי בטונים צורמים. למה לו? יש לו משרה יציבה ופרויקט מרתק אותו הוא בונה בשיתוף פעולה מצוין עם כל הגורמים. הוא היה נוטש אותו לו היו מתקשרים אליו מברצלונה או מארסנל, אבל לברקוזן בגרסתה הנוכחית לא עדיפה משמעותית על החיים על שפת אגם הציורי בצפון איטליה.

אז פברגאס ירד מהפרק, והשם הבא ברשימה היה שונה בתכלית. אפשר להבין מדוע עלה שמו של טן האח, על אף הקדנציה הבעייתית במנצ'סטר יונייטד. ראשית, יש להולנדי שם נהדר בגרמניה. במשך שנתיים, בין 2013 ל-2015, הוא כיהן כמאמן קבוצת המילואים של באיירן מינכן, ועבד בשיתוף פעולה פורה וחיובי עם פפ גווארדיולה שהדריך אז את הסגל הבכיר בבוואריה. למעשה, באיירן שקלה בזמנו את האפשרות למנות אותו למאמן הראשי בעקבות ההצלחה באייאקס. הקדנציה הנהדרת באמסטרדם, אשר שיאה בהעפלה לחצי גמר ליגת האלופות ב-2019, ממש לא נשכחה.

הגיע עם רזומה מרשים בגרמניה. טן האח (IMAGO)

בלברקוזן העריכו, במידה רבה מאוד של צדק, שמועדונם דומה הרבה יותר לאייאקס מאשר לנמצ'סטר יונייטד, בין היתר בכל הקשור למודל העסקי. טן האח היה ידוע כמאמן שיודע לפתח שחקנים צעירים, וזה היה נחוץ מאוד בבאייר כיום. היה ברור שהסגל צפוי להשתנות מהותית בצל עזיבת מספר כוכבי מפתח, והייתה תקווה כי טן האח יהיה האדם הנכון כדי לבנות את היסודות של קבוצה חדשה. יש לו קבלות, והדיונים הראשוניים בנושא היו חיוביים. אז כבר בסוף מאי פורסמה ההודעה הרשמית, וההולנדי קיבל חוזה לשנתיים.

בפועל, הסתבר בדיעבד כי השיחות האלה היו שטחיות מדי, כי שני הצדדים לא הבינו זה את זה לעומק. טן האח סבר שיוכל לשמר חלק מהסגל שזכה באליפות עם צ'אבי אלונסו, והנהלת לברקוזן הניחה שהוא יעבוד בשיתוף פעולה הדוק איתה. ואז גילה המאמן שהפירוק הרבה יותר נרחב, אם כי יש יסוד לחשוד כי זה קרה גם בגללו. מנגד, רולפס וקארו גילו שטן האח מתכוון לעשות את הכל בדרכו שלו, כסוג של דיקטטור, והגישה הזו יצרה אנטגוניזם חריג במערכת. השינוי בהשוואה לצ'אבי אלונסו היה כה קיצוני שאנשים לא היו מוכנים נפשית לקבל אותו.

גישה שיצרה אנטגוניזם. טן האח (IMAGO)

ג’ונתן טה היה הראשון שעזב, וזה היה ידוע מראש כי חוזהו של הבלם תם, והוא בחר להצטרף לבאיירן. אחרי נטשו פלוריאן וירץ וג'רמי פרימפונג לטובת ליברפול, ואלה היו שני השחקנים המרכזיים ביותר שהגדירו את לברקוזן האדירה בשנתיים הקודמות. זה היה צפוי, אבל אז בא גם תורו של גרניט ג'אקה, וטן האח התנגד בתוקף למכירתו של הקשר השווייצרי בו הוא ראה מנהיג חיוני. הוא אף התבטא על כך בתקשורת, וההנהלה לא ראתה זאת בעין יפה בלשון המעטה. ג'אקה קיבל את ההחלטה בעצמו בסופו של דבר, העדיף את סנדרלנד על פני הכסף הסעודי והלך בברכתו של רולפס. טן האח ראה בכך פגיעה קשה במעמדו, והיחסים בין הצדדים הורעו משמעותית.

הם התערערו כבר קודם, בעקבות התבוסה המתוקשרת לקבוצה הצעירה של פלמנגו במסגרת המסע לברזיל. לברקוזן עלתה אז בהרכב ניסיוני ביותר, וטן האח הצהיר כי לא אכפת לו מתוצאות במשחקי האימון, אבל 5:1 מול חבורה של שחקנים אלמוניים בכל זאת היה מוגזם בעיני רבים. האופן בו זלזל ההולנדי בתופעה הדאיג, ובמקביל העביר המאמן ביקורת בלתי מרוסנת על השחקנים בחדר ההלבשה. הכוכבים לא סימפטו את אופיו מהרגע הראשון, וג'אקה הבין שעדיף לו לחפש אתגר אחר. כך עשה גם השוער לוקאס הרדאדצקי, אשר קיבל מתחרה בדמותו של מארק פלקן ההולנדי שהוחתם מברנטפורד, אז הוא קם ועזב למונאקו.

אריק טן האח ושחקני לברקוזן (IMAGO)

בשלב זה כבר אי אפשר היה להסתיר את המתח. לברקוזן החתימה מספר רב של שחקנים חדשים אותם היה אמור טן האח לחבר ליחידה מלוכדת, אבל ההנהלה לא האמינה שהוא מסוגל לכך. בין הצדדים נוצר נתק, עד כדי כך שהמגעים להבאתו של לוקאס ואסקס הוותיק התנהלו מאחורי גבו של טן האח. צ'אבי אלונסו, בתפקידו בריאל מדריד ממנה שוחרר ואסקס, ידע הכל, וטן האח פגש את הספרדי ראשונה רק הוא כבר חתם על החוזה בשבוע שעבר. זה קרה אחרי ההפסד הביתי 2:1 להופנהיים במחזור הפתיחה, בו גילתה הקבוצה יכולת ירודה.

במצב תקין לא קופצים למסקנות מרחיקות לכת אחרי הפסד אחד, אבל האווירה הייתה כה עגומה שההנהלה החליטה לחתוך כאן ועכשיו. רולפס הגן בשיחות פנימיות על טן האח במהלך אוגוסט, בעיקר כי האחריות על הבאתו הייתה שלו, אבל גם הוא שינה את דעתו. כפי שהסביר המנהל המקצועי אחרי הפיטורים: "הייתה תחושה שאנחנו נוסעים בכיוון הלא נכון, ולכן פעלנו במהירות כדי לא להגיע ליעד הלא נכון. יש לנו הרבה שחקנים חדשים, והייתה דרושה אסטרטגיה כדי לשלב אותם. זה היה חסר". זה היה צעד לא שגרתי בשלב כה מוקדם של העונה, אבל רבים הסכימו איתו. העיתונאי שטפן פון נוקס הגדיר אותו כ"מעשה אמיץ" מצד ההנהלה, ו-66 אחוזים מהאוהדים שהשיבו במשאל האינטרנטי של העיתון קיקר טענו כי לברקוזן פעלה נכון.

בלברקוזן תיקנו את הטעות מהר. טן האח ולוקאס ואסקס (IMAGO)

טן האח הגיב על ההדחה בזעם. "זו הפתעה מוחלטת. אין תקדים לפיטורי מאמן אחרי שני משחקים בלבד. שחקנים רבים עזבו את המועדון, ובניית סגל חדש היא תהליך הדרגתי שמצריך זמן ואמון. המאמן זקוק לחופש פעולה כדי לעצב את הקבוצה לפי השקפת עולמו. עבדתי בנחישות עם הרבה מרץ, אך לצערי ההנהלה לא העניקה לי את הזמן. ביחסים שלנו מעולם לא היה אמון". מבחינתו הוא צודק, אך ברור שגישתו תרמה לכך שהאמון נפגע בשלב כה מוקדם, ואף צד לא יוצא נקי מההרפתקה הכושלת והאומללה הזו.