4 קבוצות דורשות את הדחת ישראל פרמייר טק

הסערה סביב השתתפות ישראל פרמייר טק בוואלטה אספניה נמשכת, ואחרי הדרמה של אתמול (רביעי) - מתגברות הקריאות מצד לפחות ארבע קבוצות רכיבה להדיח את הקבוצה הישראלית. הדרישות עולות על רקע חשש הולך וגובר לביטחון הרוכבים לאחר שמספר הפגנות פרו-פלסטיניות שיבשו את מהלך המרוץ, מה שהגיע לשיא בבילבאו עם אלפי מפגינים שגרמו לכך שהקטע לא הגיע לסיומו.

האחראי על הוואלטה אספניה, קיקו גרסיה, שלח רמז ברור לגבי מה שהוא היה מעדיף לראות קורה כשאמר: “הנוכחות של ישראל פה לא מקנה ביטחון לרוכבים". אין ספק שאם ישראל פרמייר טק תוותר על השתתפותה בהמשך המרוץ, זה יקל את החיים על המארגנים, אבל בקבוצה הישראלית לא מתכוונים לעשות זאת בשלב זה. יש לציין גם שהחלטה על הדחת הקבוצה אינה בסמכות מארגני המרוץ, אלא בידי הגוף העליון של הענף: איגוד האופניים הבינלאומי (UCI).

חבל הבאסקים ידוע בהזדהות שלו עם הפלסטינים ולא מעט פעמים נראים דגלי פלסטין במשחקי אתלטיק בילבאו וריאל סוסיאדד בכדורגל, למשל, כך שהיה צפוי שההפגנות נגד ישראל יחריפות בבילבאו. כתבה שפורסמה בתקשורת הבאסקית הבהירה מה הלך הרוח באזור, שכן נכתב שם: “בבילבאו מחו נגד ישראל שמבצעת רצח עם נגד האוכלוסיה הפלסטינית, שנרצחת מדי יום”.

דגלי פלסטין בסמוך למסלול (IMAGO)

לפי הדיווח, נציגי קבוצות רכיבה נפגשו עם מארגני המרוץ ונציגים של איגוד הרוכבים המקצוענים, ודנו באפשרות להוצאת הקבוצה הישראלית – מתוך מטרה "לשמור על שלומו הפלוטון”. לדבריהם, ההפגנות החוזרות סביב הקבוצה הישראלית יוצרות סכנה ממשית לרוכבים, במיוחד במקרה של פעולות חציית מסלול שעלולות לגרום לנפילות ופציעות.

אירוע משמעותי במיוחד התרחש בקטע שחלף בעיירה לומביר, שם מספר פעילים עצרו את המרוץ במהלך הקטע הנייטרלי. אמנם לא נרשמה פגיעה ברוכבים, אך המקרה חיזק את החששות של מספר קבוצות שהמצב עלול לצאת משליטה בהמשך המרוץ.

מקור בכיר שצוטט בדיווח אמר כי "אם פעולות המחאה יובילו לנפילות או סכנה ממשית לפלטון - נשקלת אפשרות לנטרל את הקטע לחלוטין באותו היום". ההחלטה כאמור לא תתקבל באופן חד צדדי על ידי הקבוצות או מארגני המרוץ, אלא רק על ידי UCI.

המתח סביב הנושא ממשיך ללוות את המרוץ כולו, כשברקע שיח הולך ומחריף בזירה הציבורית והפוליטית בספרד ובחבל הבאסקים בפרט. בינתיים, המארגנים הודיעו אמש שהקטע ה-12 של המרוץ, שיחל בלארדו שנמצאת בין בילבאו לסנטאנדר, ייצא לדרך כרגיל ב-15:00.