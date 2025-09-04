יום שבת, 06.09.2025 שעה 10:33
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"השראה מלברון": ימאל רוצה להפוך למלך החדש

חגיגת הכתרתו בכתר, בהשראת מה שכוכב ה-NBA עושה כבר שנים, עוררה ביקורת, אך גם מבהירה את שאיפתו להותיר אחריו מורשת גדולה ולשלוט בעולם הכדורגל

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

החגיגה של לאמין ימאל כשהניח על ראשו כתר כ"מלך החדש של הכדורגל" עוררה גל של תגובות, רובן ביקורתיות כלפי כוכב ברצלונה הצעיר. המאמן לואיס דה לה פואנטה הגיב לביקורת והצהיר כי בעיניו החגיגה נראתה יותר כהנחת כובע קוסם. דברים דומים אמר גם מרסלו ביילסה, מאמנה הנוכחי של אורוגוואי, שביקש להגן על כישרונו של שחקן הכנף של בארסה.

עם זאת, המציאות היא שחגיגתו של ימאל נועדה לייצג את ההכתרה של מלך הכדורגל הבא. גישה שרבים רואים בה מופרזת לנוכח גילו הצעיר, אך בוודאות משקפת את שאיפתו של הספרדי להותיר אחריו מורשת אדירה כשחקן.

מספר 10 החדש של ברצלונה החל לחגוג כך את שעריו במשחק הידידות השני בסיבוב האסייתי מול סיאול. הוא כבש צמד והוסיף לחגיגה חבטה בחזה והכתרה עצמית. חגיגה שמחקה את לברון ג'יימס, אחד מגדולי הכדורסלנים בהיסטוריה, שמכתיר עצמו כבר שנים כ"מלך". לברון תמיד נחשב לשחקן שיעשה היסטוריה, עוד לפני שהגיע ל-NBA, ולאמין ימאל צועד בדרכו ככדורגלן ושובר כמעט כל שיא אפשרי של צעירים.

לברון גלברון ג'יימס (רויטרס)

לאחר שעקב אחר אחד מאליליו בדרום קוריאה, לאמין ימאל חגג שוב את הכתרתו אחרי הצמד מול קומו באצטדיון גאמפר ובשערי הליגה מול מיורקה ולבאנטה. החגיגה הזו כבר הפכה לחלק ממנו והוא מקווה להמשיך בה במשחקים הקרובים, החל ממשחקי נבחרת ספרד מול בולגריה וטורקיה.

כבר יש לו מותג אישי

בעיצומה של פריצתו התקשורתית והמקצועית, לאמין ימאל ואדידס השיקו מותג אישי על שמו: "304", על שם המיקוד של השכונה ברוקפונדה, בה נהג בעבר לחגוג שערים. ההשקעה של אדידס במיצובו של ימאל בין גדולי הענף ברורה, והקמת המותג היא עוד צעד בכיוון זה.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

התאגיד הגרמני כבר קידם מותגים אישיים של שחקנים כמו ליאו מסי וג'וד בלינגהאם, ולאמין ימאל הוא האחרון להצטרף לרשימה המכובדת. גם נייקי פעלה בצורה דומה עם לברון ג'יימס. נזכיר שהחתמתו של ימאל באדידס כבר עוררה הדים עם שלט ענק במרכז ברצלונה ופרסומת מיוחדת שהכריזה על שינוי הספונסר.

“לאמין ימאל נחוש להפוך למלך החדש של הכדורגל, ולעת עתה הוא סולל דרך שמרמזת כי יוכל לשלוט בעולם הכדורגל בשנים הקרובות”, ניתחו ב’מונדו דפורטיבו’.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזה מתחיל: מסיבת הרווקות של נועה קירל
יצאה לדרך: מסיבת הרווקות של נועה קירלנגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */