יום חמישי, 04.09.2025 שעה 10:31
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
359-2816ארגנטינה1
255-1316אקוואדור2
2516-2116ברזיל3
2412-1916אורוגוואי4
2410-1316פרגוואי5
2215-1916קולומביה6
1819-1516ונצואלה7
1732-1616בוליביה8
1217-616פרו9
1024-916צ'ילה10

ליאו מסי הגיע לאימון עם תיק בשווי 65 אלף דולר

הפרעוש משך את כל תשומת הלב עם הגעתו למתקני האימונים לקראת משחקי מוקדמות המונדיאל, כשהחזיק בידו תיק יוקרתי מדגם "Cargo Hac Birkin" ששווה הון

|
ליאו מסי (IMAGO וההתאחדות הארגנטינאית)
ליאו מסי (IMAGO וההתאחדות הארגנטינאית)

ליאו מסי עורר לאחרונה תחושת התרגשות גדולה, לא רק בשל יכולתו על כר הדשא אלא גם בזכות הסטייל שלו, ובמיוחד התיק שאחז בידו עם כניסתו למתחם ההתאחדות הארגנטינאית. תיק יוקרתי של Hermés היה מרכז ההופעה של כוכב ארגנטינה עם הגעתו למתקנים, לקראת ההכנות למשחקי מוקדמות המונדיאל שבהם תפגוש הנבחרת את ונצואלה ואת אקוודור.

עוקביו של מסי ציינו כי מדי שנה הוא נראה מחובר יותר לעולם האופנה, תכונה המיוחסת ברובה לאשתו אנטונלה רוקוצו, שגם היא מראה עניין ואהבה לתעשייה הזו. מסי עצמו הצהיר בעבר כי אנטונלה היא זו שמייעצת לו בבחירת לבוש לאירועים מיוחדים.

כמה שווה התיק הבלעדי של ליאו מסי?

הפריט היוקרתי הוא דגם "Cargo Hac Birkin", תיק עילית שעולה כ-65 אלף דולר, סכום שעשוי להשתנות בהתאם לזמינות, צבעים וחומרים. מדובר בפריט בלעדי שכיום אינו במלאי, כך שניסיון לרכוש אחד כיום עשוי להגיע לסכום גבוה בהרבה, קרוב ל-100 אלף דולר.

מסי מחויך באימון ארגנטינה (IMAGO)מסי מחויך באימון ארגנטינה (IMAGO)

כדאי לציין שמעריצה נאמנה של מותג Hermés היא ויקטוריה בקהאם, אשתו של דייויד בקהאם, המקורבים מאוד למסי בזכות שיתוף הפעולה ביניהם באינטר מיאמי. לכן, ייתכן שהחיבה לפריטי יוקרה מהסוג הזה נובעת בחלקה מהשפעת משפחת בקהאם.

כמו דמויות רבות בעולם הספורט, המוזיקה והבידור, גם מסי מתחיל לקבוע מגמות באמצעות שימוש בתיק היד כאביזר יום-יומי, ללא קשר למגדר. בכך מסי מתחיל לבסס את עצמו לא רק כספורטאי אלא גם כאייקון אופנה. כעת, כשהקריירה שלו ככדורגלן מקצועני מתקרבת לסיום, ישנם אוהדים רבים שכבר מצביעים על אפשרות שייכנס לעולם האופנה בעתיד הקרוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */