ליאו מסי הגיע לאימון עם תיק בשווי 65 אלף דולר

ליאו מסי עורר לאחרונה תחושת התרגשות גדולה, לא רק בשל יכולתו על כר הדשא אלא גם בזכות הסטייל שלו, ובמיוחד התיק שאחז בידו עם כניסתו למתחם ההתאחדות הארגנטינאית. תיק יוקרתי של Hermés היה מרכז ההופעה של כוכב ארגנטינה עם הגעתו למתקנים, לקראת ההכנות למשחקי מוקדמות המונדיאל שבהם תפגוש הנבחרת את ונצואלה ואת אקוודור.

עוקביו של מסי ציינו כי מדי שנה הוא נראה מחובר יותר לעולם האופנה, תכונה המיוחסת ברובה לאשתו אנטונלה רוקוצו, שגם היא מראה עניין ואהבה לתעשייה הזו. מסי עצמו הצהיר בעבר כי אנטונלה היא זו שמייעצת לו בבחירת לבוש לאירועים מיוחדים.

כמה שווה התיק הבלעדי של ליאו מסי?

הפריט היוקרתי הוא דגם "Cargo Hac Birkin", תיק עילית שעולה כ-65 אלף דולר, סכום שעשוי להשתנות בהתאם לזמינות, צבעים וחומרים. מדובר בפריט בלעדי שכיום אינו במלאי, כך שניסיון לרכוש אחד כיום עשוי להגיע לסכום גבוה בהרבה, קרוב ל-100 אלף דולר.

מסי מחויך באימון ארגנטינה (IMAGO)

כדאי לציין שמעריצה נאמנה של מותג Hermés היא ויקטוריה בקהאם, אשתו של דייויד בקהאם, המקורבים מאוד למסי בזכות שיתוף הפעולה ביניהם באינטר מיאמי. לכן, ייתכן שהחיבה לפריטי יוקרה מהסוג הזה נובעת בחלקה מהשפעת משפחת בקהאם.

כמו דמויות רבות בעולם הספורט, המוזיקה והבידור, גם מסי מתחיל לקבוע מגמות באמצעות שימוש בתיק היד כאביזר יום-יומי, ללא קשר למגדר. בכך מסי מתחיל לבסס את עצמו לא רק כספורטאי אלא גם כאייקון אופנה. כעת, כשהקריירה שלו ככדורגלן מקצועני מתקרבת לסיום, ישנם אוהדים רבים שכבר מצביעים על אפשרות שייכנס לעולם האופנה בעתיד הקרוב.