יום חמישי, 04.09.2025 שעה 10:09
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
10359-4595טורקיה1
9368-4345סרביה2
8384-4125לטביה3
7368-3155פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
10365-5295גרמניה1
9393-4315ליטא2
8406-4265פינלנד3
6418-4035שבדיה4
6455-3785מונטנגרו5
6484-3545אנגליה6
 בית 3 
7268-3424יוון1
7279-3074איטליה 2
6264-3114ספרד 3
6302-2914גאורגיה4
6325-3174בוסניה5
4371-2414קפריסין6
 בית 4 
7295-3214ישראל1
7317-3314פולין2
7317-3474צרפת3
6356-3634סלובניה4
5334-2934בלגיה5
4325-2894איסלנד6

"נלחץ יד לישראלים, אבדיה, מדר וגינת מסוכנים"

בסלובניה נערכים לישראל, ובשונה מנבחרת הכדורעף, ילחצו יד לנבחרת. חרובאט: "לא רוצה לערבב פוליטיקה וספורט". עוזר המאמן: "הם יודעים לנצל טעויות"

|
שחקני סלובניה (IMAGO)
שחקני סלובניה (IMAGO)

בסלובניה נערכים למפגש מול ישראל ביורובאסקט וסימנו את השלישייה המסוכנת של הנבחרת. בתקשורת המקומית טוענים שהסלובנים ילחצו את ידם של השחקנים הישראלים לקראת המשחק והתייחסו גם למלחמה עם חמאס ולמה שמצפה במפגש.

“שחקני נבחרת ישראל עונים לשאלות על המלחמה העקובה מדם ועל ההשפעה האפשרית שלה על עולם הספורט בצורה שקולה ואחידה. הם מדגישים את הגאווה שבה הם מייצגים את מדינתם, ובו בזמן מסרבים להתייחס לנושאים אחרים. נראה שגם במחנה הסלובני היו ערוכים לשאלות כאלה. לפחות כך ניתן להבין מהופעתו של גרגור חרובאט אחרי האימון האחרון לפני המשחק מול ישראל”, נכתב בתקשורת הסלובנית.

"אני לא רוצה לערבב פוליטיקה וספורט. אני מאמין בהגינות בספורט. שהקבוצה הטובה יותר תנצח. כמובן שאי אפשר להתעלם מהחדשות שמגיעות מהעולם. כולנו רוצים לחיות בשלום", השיב הפורוורד בן ה-31 בסגנונו הרגוע, והבהיר שגם אפשר לצפות לטקס קדם משחק רגיל לחלוטין, כולל לחיצות ידיים, מה שלמשל שחקני נבחרת הכדורעף של סלובניה סירבו לעשות בחודש שעבר.

נבחרת סלובניה מתחממת (פיב"א)נבחרת סלובניה מתחממת (פיב"א)

“הסלובנים מתייחסים לישראל כיריבה ראויה בכדורסל. הם אומרים שאחרי שלושה הפסדים באליפויות אירופה, הגיע הזמן לסגור חשבונות ישנים. וגם לאשרר את מגמת העלייה”, נכתב בסלובניה. "הניצחונות על בלגיה ואיסלנד היו טובים, גם אם על הנייר אלו הנבחרות החלשות ביותר בבית. אבל אנחנו יודעים שעדיין לא עשינו כלום. עכשיו מחכה לנו ישראל, מולה אפשר להישרף מהר מאוד", אומר חרובאט, שמביא כדוגמה את צרפת, ובאותה נשימה מבטיח משחק קבוצתי ומבוסס הגנה.

כמובן, גם תוך ניצול הנשק המסוכן ביותר. הצוות המקצועי כבר אמר את דברו. עוזר המאמן דיאן מיהבץ עלה מול המיקרופונים ואמר: "ישראל ידועה במשחק המעבר הטוב שלה. השחקנים עוברים מהר מאוד להתקפה ומנצלים את טעויות היריבה". “מיהבץ הדגיש עד כמה חשוב יהיה להגביל את דני אבדיה. גם ים מדר, רומן סורקין ותומר גינת מהווים איום גדול”, ציינו בסלובניה.

הסלובנים עדיין לא חושבים על מי הם וחבריהם יפגשו בשמינית הגמר. יש יותר מדי תרחישים אפשריים, ולמעשה אין לכך כרגע השפעה ישירה. גם לחרובאט אין משאלות מפורשות לגבי היריבה העתידית, אך הוא מדגיש: "אין נבחרות חלשות בשלב הנוקאאוט של אליפות אירופה. אם אתה רוצה להשיג משהו, אתה חייב לנצח את הטובות ביותר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */