"נלחץ יד לישראלים, אבדיה, מדר וגינת מסוכנים"

בסלובניה נערכים למפגש מול ישראל ביורובאסקט וסימנו את השלישייה המסוכנת של הנבחרת. בתקשורת המקומית טוענים שהסלובנים ילחצו את ידם של השחקנים הישראלים לקראת המשחק והתייחסו גם למלחמה עם חמאס ולמה שמצפה במפגש.

“שחקני נבחרת ישראל עונים לשאלות על המלחמה העקובה מדם ועל ההשפעה האפשרית שלה על עולם הספורט בצורה שקולה ואחידה. הם מדגישים את הגאווה שבה הם מייצגים את מדינתם, ובו בזמן מסרבים להתייחס לנושאים אחרים. נראה שגם במחנה הסלובני היו ערוכים לשאלות כאלה. לפחות כך ניתן להבין מהופעתו של גרגור חרובאט אחרי האימון האחרון לפני המשחק מול ישראל”, נכתב בתקשורת הסלובנית.

"אני לא רוצה לערבב פוליטיקה וספורט. אני מאמין בהגינות בספורט. שהקבוצה הטובה יותר תנצח. כמובן שאי אפשר להתעלם מהחדשות שמגיעות מהעולם. כולנו רוצים לחיות בשלום", השיב הפורוורד בן ה-31 בסגנונו הרגוע, והבהיר שגם אפשר לצפות לטקס קדם משחק רגיל לחלוטין, כולל לחיצות ידיים, מה שלמשל שחקני נבחרת הכדורעף של סלובניה סירבו לעשות בחודש שעבר.

נבחרת סלובניה מתחממת (פיב"א)

“הסלובנים מתייחסים לישראל כיריבה ראויה בכדורסל. הם אומרים שאחרי שלושה הפסדים באליפויות אירופה, הגיע הזמן לסגור חשבונות ישנים. וגם לאשרר את מגמת העלייה”, נכתב בסלובניה. "הניצחונות על בלגיה ואיסלנד היו טובים, גם אם על הנייר אלו הנבחרות החלשות ביותר בבית. אבל אנחנו יודעים שעדיין לא עשינו כלום. עכשיו מחכה לנו ישראל, מולה אפשר להישרף מהר מאוד", אומר חרובאט, שמביא כדוגמה את צרפת, ובאותה נשימה מבטיח משחק קבוצתי ומבוסס הגנה.

כמובן, גם תוך ניצול הנשק המסוכן ביותר. הצוות המקצועי כבר אמר את דברו. עוזר המאמן דיאן מיהבץ עלה מול המיקרופונים ואמר: "ישראל ידועה במשחק המעבר הטוב שלה. השחקנים עוברים מהר מאוד להתקפה ומנצלים את טעויות היריבה". “מיהבץ הדגיש עד כמה חשוב יהיה להגביל את דני אבדיה. גם ים מדר, רומן סורקין ותומר גינת מהווים איום גדול”, ציינו בסלובניה.

הסלובנים עדיין לא חושבים על מי הם וחבריהם יפגשו בשמינית הגמר. יש יותר מדי תרחישים אפשריים, ולמעשה אין לכך כרגע השפעה ישירה. גם לחרובאט אין משאלות מפורשות לגבי היריבה העתידית, אך הוא מדגיש: "אין נבחרות חלשות בשלב הנוקאאוט של אליפות אירופה. אם אתה רוצה להשיג משהו, אתה חייב לנצח את הטובות ביותר".