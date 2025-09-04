יום חמישי, 04.09.2025 שעה 10:09
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א

פורמט האולסטאר החדש: שלוש קבוצות וטורניר

דיווח: לאור הביקורות על משחק הכוכבים, ב-NBA ינסו לרענן ויציגו ב-2026 שתי קבוצות אמריקאיות ואחת עולמית. יש תגובות חיוביות בקרב בכירים ושחקנים

|
לברון ג'יימס מול יאניס אנטטוקומפו באולסטאר (רויטרס)
לברון ג'יימס מול יאניס אנטטוקומפו באולסטאר (רויטרס)

משחק האולסטאר של ה-NBA ב-2026 יכלול טורניר של של שלוש קבוצות – שתיים אמריקאיות ואחת עולמית – בנות שמונה שחקנים, כך דווח ברשת ‘ESPN’. מדובר במהלך חדשני שמטרתו לרענן את האירוע השנתי, וזוכה כבר כעת לתגובות חיוביות מצד בעלי קבוצות, חברי הנהלה ושחקנים שנטלו חלק בדיונים על הפורמט.

השינוי בפורמט מגיע לאחר ביקורות מעורבות על משחק האולסטאר האחרון, שנערך במתכונת של ארבע קבוצות בטורניר נוק-אאוט עם ניקוד יעד של 40, אך סבל מקצב משחק מקוטע והפסקות רבות שגררו חוסר שביעות רצון מצד שחקנים.

אדם סילבר, הקומישינר של ה-NBA, התייחס מוקדם יותר השנה לרצון להכניס ממד בינלאומי לאירוע, במיוחד לאור העובדה שהמשחק ייערך בעיצומם של משחקי החורף האולימפיים - ובמקום בו יתקיימו המשחקים האולימפיים של קיץ 2028 בלוס אנג’לס.

קווין דוראנט באולסטאר (רויטרס)קווין דוראנט באולסטאר (רויטרס)

"זו הזדמנות אדירה להוסיף ממד בינלאומי למשחק, במקום להמשיך עם הפורמטים המסורתיים", אמר סילבר באפריל. העובדה שכ-70% משחקני הליגה הם אמריקאים הופכת את שיטת ארה"ב נגד העולם לנגישה יותר עבור שחקנים בינלאומיים, שעשויים לקבל ייצוג בולט יותר בפורמט החדש.

משחק האולסטאר יתקיים ב-15 בפברואר 2026 בלוס אנג'לס, באינטואיט דום - האולם החדש של לוס אנג'לס קליפרס.

