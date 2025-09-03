יום שבת, 06.09.2025 שעה 01:20
ספורט אחר  >> טניס

אוז'ה אליאסים ואניסימובה עלו לחצי הגמר בארה"ב

הקנדי גבר על דה מינור לאחר יותר מארבע שעות של משחק ויפגוש את סינר שגבר על מוסטי, בעוד האמריקאית גברה על שוויונטק בשחזור של גמר ווימבלדון

פליקס אוז'ה אליאסים חוגג (רויטרס)
פליקס אוז'ה אליאסים חוגג (רויטרס)

השלבים המכריעים של אליפות ארצות הברית הפתוחה המשיכו אתמול (רביעי) כאשר פליקס אוז’ה אליאסים פגש את אלכס דה מינור בשלב רבע הגמר. בתום משחק שנמשך יותר מארבע שעות, הקנדי רשם 6:4, 6:7(9),5:7, 6:7(7) וחגג ניצחון ענק.

לאחר ההעפלה המוקדמת יותר של נובאק ג’וקוביץ’, שיפגוש את קרלוס אלקרס בחצי הגמר, אליאסים יחכה לראות את מי יפגוש בשלב הבא, כאשר יאניק סינר יהיה יריבו הבא אחרי שגבר על לורנצו מוסטי 1:6, 4:6 ו-2:6.

אצל הנשים התחוללה הפתעה, כאשר אמנדה אניסימובה הדיחה את איגה שוויונטק והעפילה גם היא לחצי הגמר. כזכור, השתיים נפגשו בגמר טורניר ווימבלדון האחרון, שם שוויונטק רשמה 0:6,0:6 מהדהד וזכתה בתואר. הפעם, האמריקאית יצאה מחויכת.

אמנדה אניסימובה חוגגת העפלה (רויטרס)אמנדה אניסימובה חוגגת העפלה (רויטרס)

אניסימובה תחכה למפגש בין קרולינה מוחובה לבין נאומי אוסקה על מנת לגלות מי תהיה יריבתה בשלב הבא.

