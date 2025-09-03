עם וארלה ועזו: פורסם הסגל של מכבי באירופית

מכבי תל אביב חגגה אליפות שנייה ברציפות וכמובן שהמטרה הייתה להעפיל לשלב הליגה בליגת האלופות, אך זה כמעט בלתי אפשרי ללא אצטדיון ביתי כפי שהישראליות משחקות כשנתיים. הצהובים יסתפקו באירופית, ובינתיים הסגל המלא של ז’רקו לאזטיץ’ למעפל השני בטיבו באירופה פורסם, כשהמאמן הסרבי בחר את 38 הבחורים איתם יוכל לשחק במפעל.

מי שנרשם ומופיע בין השמות הוא קודם כל השחקן החדש של האלופה, חליו וארלה, שטרם הוכרז רשמית, אך כבר נרשם גם בהתאחדות וכעת גם כאן. בנוסף, גם אורי עזו בין השחקנים שברשימה, אך יש לציין שהוא נמצא בקבוצת ה-B. ההסבר הוא שיש שחקנים מהנוער שמתחת לגיל 21, והם לא חלק מהסגל ראשי, אבל יכולים לשחק.

מותר לקחת שחקנים משם ללא הגבלה, ולהשתמש בהם בעת הצורך במידה שיש לא מעט פציעות או אירוע חריג, למשל כמו שהיה למכבי תל אביב דאז נגד זלצבורג עם אותה מכת קורונה. ולכן יש כמה שמות כמו יואב חוניו, רום סביץ’, לוטם אסרס, יהלי דנור ועוד, וכאמור אורי עזו נרשם בסגל מהתקן הזה, כמו גם סייד אבו פרחי.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

הסגל המלא של מכבי ת”א

שוערים: יואב גראפי, אופק מליקה, רועי משפתי.

הגנה: אבישי כהן, רועי רביבו, הייטור, מוחמד עלי קמארה, טייריס אסאנטה, רז שלמה, דני גרופר, נועם בן הרוש, איתי בן חמו.

קישור והתקפה: שגיב יחזקאל, כריסטיאן בליץ’, אלעד מדמון, בן לדרמן, איסוף סיסוקו, איתמר נוי, עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, קרווין אנדרדה, יונס מלדה, חליו וארלה, יון ניקולאסקו.

שחקני קבוצת B: עידן טראו, שליו סעדיה, תמיר אריכא, לירן שפיגל, אורי עזו, עידן ויינברג, רועי מגור, יובל כפיר, יואב חוניו, רום סביץ’, לוטם אסרס, סייד אבו פרחי, יהלי דנור.