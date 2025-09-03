יהיה מעניין: נקבעו 4 מפגשים בשמינית הגמר

חצי מהשמינית נקבע. ארבעה מתוך שמונת המשחקים שישוחקו ב-16 האחרונות של אליפות אירופה נקבעו היום (רביעי), זאת אחרי ששוחקו לא פחות משבעה משחקים היום, שקבעו סופית את המיקומים בבית א’ ובבית ב’, וכעת נותר רק לשבעת המשחקים שיהיו מחר.

אז גרמניה, שמחזיקה במאזן מושלם, עלתה מהמקום הראשון בבית ב’ והיא תפגוש את הרביעית מבית א’, שזו פורטוגל. טורקיה ניצחה את סרביה בקרב המושלמות ערב המשחק, ובכך סיימה ראשונה והיא תפגוש את הרביעית בבית ב’, שזו שבדיה.

המשמעות היא שסרביה סיימה שנייה, והיא תשחק מול השלישית בבית המקביל וזו פינלנד, וליטא שסיימה במקום השני בבית שלה תפגוש את השלישית בבית המקביל, שזו לטביה. או בפשטות: ליטא מול לטביה, סרביה/טורקיה נגד שבדיה, סרביה/טורקיה נגד פינלנד וגרמניה נגד פורטוגל. כל המשחקים ישוחקו ב-6 בספטמבר.

המשחקים שנקבעו (6.9)

גרמניה – פורטוגל

טורקיה – שבדיה

סרביה – פינלנד

ליטא – לטביה