נוער: העולות לארצית צפון עלו שלב בגביע

משחקי סיבוב א' בגביע המדינה לנוער נפתחו אתמול (רביעי) עם שני משחקים, בהם אירחו קבוצות "צו פיוס" מהמחוז הצפוני של הליגה הארצית יריבות מהדרג המחוזי. משלב המשחקים נעדרות קבוצות ליגת העל לנוער. קבוצות רבות העפילו לשלב הבא באופן אוטומטי בזכות ההגרלה הממוחשבת.

במוקד משחקי הגביע יעמוד המשחק המסקרן בו תארח (שישי, 14:30) עירוני טבריה את הפועל חדרה, היורדת מליגת העל, למשחק על טהרת המחוז הצפוני של הליגה הלאומית. טבריה, אחרי שתי עונות מצוינות בחלק העליון של הטבלה תפגוש קבוצה עם יומרות ברורות לשוב לליגת העל בתום העונה. מכאן לרשמים משחקי הערב.

נוער עירוני נהריה עם צלחות האליפות (באדיבו המועדון)

בית"ר עירוני נהריה - עירוני בית שמש 2:4

במשחק בין שתי קבוצות "צו פיוס", האחת מארצית צפון ויריבתה מליגת מרכז, זכתה הקבוצה הצפונית המודרכת ע"י אמיתי ברק, בניצחון 2:4 ובכרטיס לשלב הבא.

ריאן דאבדוב, יליד דצמבר 2007, שכבש לאורך העונה שעברה כולה שני שערים, כבש צמד שערים במחצית הראשונה (8,27) והעניק לקבוצתו יתרון 0:2. בדקה ה-57 השלים השחקן שלושער והעלה את קבוצתו ליתרון של שלושה שערים.

בדקה ה-41 הצליח שחקן החיזוק מבית"ר נורדיה ירושלים, נתן בקר (2008), לכבוש שער, שצימק את יתרון נהריה ל-1:2. דקה אחת לפני תום המועד החוקי שער שכבש כמאל פארס (2007) קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 1:3 לזכות נהריה.

דקה אחת לפני תום המשחק שער שכבש יעקב אפלבאום (2007), שהצטרף לבית שמש משורות קבוצת הנוער של מ.כ ירושלים, קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:4 לזכות בית"ר עירוני נהריה.

מ.כ נהלל יזרעאל - בני בית ג'אן 0:12

העולה החדשה לארצית צפון, שבטרום עונה אפילו ניצחה 1:2 במשחק הכנה את אלופת המדינה, מכבי חיפה, במגרש "קצף", אירחה יריבה מליגת צפון, שבעונה שעברה חלק נכבד משחקניה שיחק ואפילו כבש בקבוצת הבוגרים של המועדון בליגה ג'. עם זאת, הערב המשחק במגרש בנהלל היה במעמד צד אחד. שישה שערים שכבשה נהלל בכל מחצית סללו את דרכה לשלב הבא. כבשו לזכות המנצחת: אחמד חוג'יראת, סתיו וייצמן וג'וליאן גדיר - צמד כ"א, בשאר דריס, יובל זלנצר, ג'רייס עובייד, מוחמד חוגי'ראת ומאלכ סינדיאני.