יום חמישי, 04.09.2025 שעה 00:16
כדורגל ישראלי  >> ליגה ארצית לנוער צפון
לוח תוצאות

נוער: העולות לארצית צפון עלו שלב בגביע

בית"ר עירוני נהריה ומ.כ נהלל יזרעאל הן העולות הראשונות לשלב הבא במשחקי גביע המדינה לאחר שניצחו. בשישי: עירוני טבריה מארחת את הפועל חדרה

|
נהלל יזרעאל. צילום: נזיה סולטאן (אחר)
נהלל יזרעאל. צילום: נזיה סולטאן (אחר)

משחקי סיבוב א' בגביע המדינה לנוער נפתחו אתמול (רביעי) עם שני משחקים, בהם אירחו קבוצות "צו פיוס" מהמחוז הצפוני של הליגה הארצית יריבות מהדרג המחוזי. משלב המשחקים נעדרות קבוצות ליגת העל לנוער. קבוצות רבות העפילו לשלב הבא באופן אוטומטי בזכות ההגרלה הממוחשבת. 

במוקד משחקי הגביע יעמוד המשחק המסקרן בו תארח (שישי, 14:30) עירוני טבריה את הפועל חדרה, היורדת מליגת העל, למשחק על טהרת המחוז הצפוני של הליגה הלאומית. טבריה, אחרי שתי עונות מצוינות בחלק העליון של הטבלה תפגוש קבוצה עם יומרות ברורות לשוב לליגת העל בתום העונה. מכאן לרשמים משחקי הערב.

נוער עירוני נהריה עם צלחות האליפות (באדיבו המועדון)נוער עירוני נהריה עם צלחות האליפות (באדיבו המועדון)

בית"ר עירוני נהריה - עירוני בית שמש 2:4

במשחק בין שתי קבוצות "צו פיוס", האחת מארצית צפון ויריבתה מליגת מרכז, זכתה הקבוצה הצפונית המודרכת ע"י אמיתי ברק, בניצחון 2:4 ובכרטיס לשלב הבא.

ריאן דאבדוב, יליד דצמבר 2007, שכבש לאורך העונה שעברה כולה שני שערים, כבש צמד שערים במחצית הראשונה (8,27) והעניק לקבוצתו יתרון 0:2. בדקה ה-57 השלים השחקן שלושער והעלה את קבוצתו ליתרון של שלושה שערים.

בדקה ה-41 הצליח שחקן החיזוק מבית"ר נורדיה ירושלים, נתן בקר (2008), לכבוש שער, שצימק את יתרון נהריה ל-1:2. דקה אחת לפני תום המועד החוקי שער שכבש כמאל פארס (2007) קבע את תוצאת המחצית הראשונה - 1:3 לזכות נהריה.

דקה אחת לפני תום המשחק שער שכבש יעקב אפלבאום (2007), שהצטרף לבית שמש משורות קבוצת הנוער של מ.כ ירושלים, קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:4 לזכות בית"ר עירוני נהריה.

מ.כ נהלל יזרעאל - בני בית ג'אן 0:12

העולה החדשה לארצית צפון, שבטרום עונה אפילו ניצחה 1:2 במשחק הכנה את אלופת המדינה, מכבי חיפה, במגרש "קצף", אירחה יריבה מליגת צפון, שבעונה שעברה חלק נכבד משחקניה שיחק ואפילו כבש בקבוצת הבוגרים של המועדון בליגה ג'. עם זאת, הערב המשחק במגרש בנהלל היה במעמד צד אחד. שישה שערים שכבשה נהלל בכל מחצית סללו את דרכה לשלב הבא. כבשו לזכות המנצחת: אחמד חוג'יראת, סתיו וייצמן וג'וליאן גדיר - צמד כ"א, בשאר דריס, יובל זלנצר, ג'רייס עובייד, מוחמד חוגי'ראת ומאלכ סינדיאני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאל
נועה קירל מציקה לאמא ואבא במשחק של דניאלנגןזה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרת
זה היה צמוד: הקבוצה המנצחת באימון הנבחרתנגןמה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?
מה המשחק הכי גדול שאוסקר גלוך ראה בחייו?נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */