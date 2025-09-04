"רומן סורקין הראה המון דברים ביורוליג העונה"

דריכות בנבחרת ישראל לקראת המשחק היום (חמישי, 18:00) מול סלובניה, משחק היסטורי בלא מעט מובנים, כזה שבסיומו חניכיו של אריאל בית הלחמי יוכלו להשלים שלב בתים חלומי עם אפשרות לסיים כראש בית ד'. אם זה יקרה, הדבר יזמן מפגש מול הקבוצה שתסיים במקום הרביעי בבית ג', הלא הוא הבית הקפריסאי-יווני. התרחיש האפשרי השני הוא לסיים במקום הרביעי, ואז להמתין בשמינית הגמר לנבחרת שתסיים את בית ג' במקום הראשון.

לראשונה בהיסטוריה של הנבחרות, דני אבדיה ולוקה דונצ'יץ' יפגשו להם. אין ספק שמדובר במפגש מסקרן בין השניים, שנפגשים במהלך העונה ב-NBA וכעת משחקים האחד מול השני שוב. הפעם, כאמור, זה שונה, ובישראל יודעים היטב כי מצפה להם קרב עיקש מול נבחרת שבעצמה רוצה לשפר עמדות לקראת השלב הבא שכזכור ישוחק בריגה שבלטביה, בהיכל כה מוכר לשחקני הנבחרת השיאומי ארינה.

כשם שקרה בכל משחק עד כה, בנבחרת ישראל מגיעים צנועים למפגש. נכון, סלובניה אמנם לא בגרסתה החזקה ביותר וגם היו לא מעט עניינים מסביבה, אך עדיין מדובר בנבחרת בה משחק דונצ'יץ', נבחרת שבסגלה עדיין אפשר למצוא את אדו מוריץ' ואת קלמן פרפליץ' שהיו שם באיסטנבול ב-2017 כשסלובניה זכתה באליפות אירופה. שם מוכר נוסף הוא זה של אלן אומיץ' ששיחק במדי הפועל ירושלים בעונת 2017-18.

לוקה דונצי'ץ באימון (משה ברדה)

המפגשים מול נבחרת סלובניה היו מרובים ואחד הזיכרונות מהמפגשים מגיעה דווקא מנבחרת העתודה, עם ההפסד הכואב מאוד במשחק הגמר. הפעם כאמור מדובר במפגש מסוג שונה, וכשעל הכף המקום הראשון או הרביעי, מבחינתם של חניכיו של בית הלחמי במשחק אותו הבהירו כי הם רוצים לנצח אך כזה שגם ידוע שלא בדיוק הולך להיות קל בטח לאור גודל האתגר.

נבחרת סלובניה באימון (משה ברדה)

הדקות האחרונות של האימון הסלובני התאפיינו ברוח טובה מאוד, שובבה מבחינת תחרויות בין שחקנים שהיו על שכיבות שמיכה ולאחר מכן טור של זריקות לסל מהחצי כאשר לוקה אגב למי שמתעניין עמד על 60% אחוזים עם 3/5 אך המספרים ירדו במעט לאחר מכן. בשלב מאוחר יותר הוא קלע ממגרש שלם, ובכלל, נראה שיש רוח טובה בשתי הנבחרות, אם כי קצת שונה שכן האימון אתמול של נבחרת ישראל כבר היה לצלילי עומר אדם בין היתר, כאשר ים מדר היה “א. רמקול”.

נבחרת סלובניה באימון (משה ברדה)

בין השחקנים היו חיוכים ואווירה נהדרת, כזו שהתאפיינה במצב רוח נהדר ו”חברותה” לכל אורך הטורניר, רק שהיום כל החיוכים התחלפו בארשת פנים רצינית, כזו של מי שמוכנים לקרב של ממש. למשחק ישראל תגיע כאשר התוצאה של צרפת איסלנד ידועה, כך שבמקרה לא צפוי בעליל של מעידה צרפתית מול האיסלנדים, ופתאום גם מקומות 2-3 יהיו אופציה.

אימון ננבחרת סלובניה (משה ברדה)

אלן אומיץ' הסלובני אמר לקראת המפגש: "משחק חשוב לכולנו אנחנו נילחם ואנחנו צריכים ניצחונות בשביל הביטחון שלנו אנחנו נעשה את המיטב שלנו יש להם שחקנים מאוד טובים חלק מהשחקנים שלהם משחקים ביורוליג חלק מהם משחקים ב-NBA אבל הדבר שהכי חשוב עבורנו הוא להישאר יחדיו וזה לא משנה מה יקרה היום אם נפסיד או ננצח אנחנו צריכים להישאר יחדיו ולהיות כמו משפחה ולבוא עם ביטחון ולנסות לנצח".

אלן אומיץ' באימון (משה ברדה)

על המצ'אפ עם רומן סורקין: "הוא שחקן שהראה המון דברים העונה ביורוליג. הוא יכול לקלוע, הוא יכול לשחק בצבע, הוא יכול לחדור לסל ולעשות את כל הדברים האלו כי הוא שחקן מאוד טוב וכישרון מאוד טוב והוא הראה לכולם באירופה שהוא מוכן לקפיצת מדרגה. הוא כבר הראה את זה והוא ואבדיה השחקנים הכי חשובים לישראל".

על קרב הטיטאנים של לוקה דונצ'יץ' ודני אבדיה: "היום יהיה נחמד ואני חושב שלדני יש את אותה המנטליות שיש ללוקה הם רוצים לנצח כל הזמן ולא משנה מה נשחק אם זה קלפים או כדורסל או לא יודע מה הם יהיו מוכנים ועם מוטיבציה להיום”.