יום רביעי, 03.09.2025 שעה 22:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
הגארד דריק וולטון ג'וניור חתם בהפועל חולון

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, הגארד  (30, 1.85 מ') שמגיע מהליגה האוסטרלית ובעל עבר באלבה ברלין וז'לגיריס, חתם. פרנקו: "מחזק את העומק והאיכות"

דריק וולטון ג'וניור (IMAGO)
דריק וולטון ג'וניור (IMAGO)

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, הגארד דריק וולטון ג'וניור (30, 1.85 מ') מגיע להפועל חולון מהליגה האוסטרלית, שם העמיד העונה ממוצעים של 11.8נקודות, 4.8אסיסטים ו-2.7 ריבאונדים למשחק במדי מלבורן פניקס. לשחקן ניסיון אירופי עשיר במדי ז'לגריס קובנה, אלבה ברלין ווילרבאן. כמו כן שיחק 45 משחקים ב-NBA במדי מיאמי היט,לוס אנג'לס קליפרס ,פניקס סאנס  ודטרויט פיסטונס.

וולטון ג'וניור בוגר מכללת מישיגן אותה סיים עם ממוצעים של 15.5 נק', 5 אס' ו-4.8 רב' למשחק. הוא נחשב לקלעי מצוין ובארבע העונות שלו במכללות קלע יותר מ-40% לשלוש וגם נבחר לשחקן העונה של המכללה.

באוסטרליה שיחק גם בסידני קינגס אותה הוביל לאליפות הליגה האוסטרלית תוך שהוא קולע 16.3נק', מוסר 6.3 אס' וקוטף 3.9אס' בממוצע למשחק. הוא נבחר ל-MVP של סדרת הגמר ולחמישיית העונה של הליגה האוסטרלית החזקה.

כמו כן שיחק בסין ז'הג'יאנג ליונס (12.3נקודות, 5 אסיסטים, 3 ריבאונדים) ובמספר קבוצות ב-G ליג שם הוביל את הליגה בחלוקת אסיסטים במדי מוטור סיטי, 8.7, תוך שהוא קלע 15.5 נק' וקוטף 5.2 רב' בממוצע למשחק בעונת 21-22.

מאמן הקבוצה, דני פרנקו, אמר: "אני שמח על הצטרפותו של דריק וולטון ג'וניור לסגל הקבוצה. החתמתו של דריק מחזקת את העומק ואת האיכות המקצועית של הסגל לקראת האתגרים הרבים הצפויים לנו בעונה הקרובה. ברצוני להודות להנהלת הקבוצה על הגישה המקצועית והנחישות שהם מפגינים, במיוחד בתקופה מורכבת שכזו עבור הכדורסל הישראלי. הרצון שלנו הוא להיות הקבוצה האיכותית ביותר בכל אתגר שיוצב בפנינו ובכל זמן נתון, וצירופו של דריק הוא צעד נוסף במסגרת המאמץ הזה".

