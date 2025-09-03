ליאם חרמש: העזיבה של חיפה באה משני הצדדים

רק לפני פחות משנה, הקשר האחורי ליאם חרמש נחשף לציבור כלל אוהדי הכדורגל, כשעלה להופעות בכורה בקבוצת הבוגרים בה גדל, מכבי חיפה. השחקן, שהיה קפטן קבוצת הנוער, הצליח לפרוץ במהרה ולהרשים בתקופה לא פשוטה של הירוקים, עד תחילת העונה הזאת.

למעשה, מאז שהחלו המשחקים הרשמיים העונה, חרמש (21) עדיין לא זכה לדקות רשמיות: לא בליגה, לא בגביע הטוטו ולא באירופה. קשה לדעת אם זה בגלל התקרית בה כעס שלא נכנס כמחליף, אך בכל אופן, השבוע הוא השלים את מעברו בעסקת השאלה לשריף טירספול המולדבית באמצעות סוכנו אדם קידן.

בראיון מיוחד ל-ONE, מטירספול שבמולדובה, בנו של שחקן העבר יניב חרמש, מדבר, למעשה בפעם הראשונה בקריירה שלו בהרחבה, על מה שעבר עליו בעונה האחרונה, היעד החדש בו הוא חתם, העתיד ומה קרה באותה תקרית.

יניב חרמש (אביו), ליאם חרמש וסוכנו אדם קידן (פרטי)

איך הגבת כששמעת על ההצעה משריף טירספול בפעם הראשונה?

"האמת שמאוד שמחתי. זה מועדון מאוד גדול. לא בכל יום אתה מקבל כזאת הצעה, במיוחד שאני כילד תמיד חלמתי לצאת לחו"ל. זו הגשמת חלום עבורי וסגירת מעגל".

מה ידעת על המועדון?

"האמת שלא יותר מדי. קיבלתי הודעה מהסוכן שלי אדם קידן שיש התעניינות לגביי. ממש אחרי יומיים הייתי כבר על המטוס בדרך לטירספול. מצד שני, זה מסוג המועדונים שהכרתי עוד לפני. ידעתי את ההיסטוריה ואת העבר שלהם. זה מועדון שלפני שנתיים ניצח את ריאל מדריד בברנבאו וגם שיחק נגדנו בתקופה שלי במכבי חיפה. ידעתי שזה מועדון ענק וככל שחקרתי יותר הבנתי עוד כמה זה מועדון גדול".

ויש לך עוד חבר ישראלי לקבוצה, קייס גאנם.

"למען האמת, ההיכרות שלי עם קייס התחילה פה. לא הכרתי אותו אישית לפני כן, למרות שידעתי שהוא שחקן מצוין וחלוץ מעולה וגם במכבי חיפה תמיד דיברנו עליו דברים טובים. כשהגעתי לפה הוא היה הראשון לדבר איתי ולהסביר לי איך הדברים עובדים כך שאני מאוד שמח שהוא פה".

ליאם חרמש. "שריף מועדון ענק, תנאים שאין בארץ" (עמרי שטיין)

איך התרשמת מהמועדון?

"מבחינת מועדון זה מועדון ענק. התנאים פה זה משהו שאין לנו שום דבר שמתקרב לזה בישראל. זה סדר גדול אחר: 14 מגרשים, בית מלון של הקבוצה בתוך מתחם האימונים, בית חולים במתחם. בריכה, סאונות, שלושה אצטדיונים במתחם ששניים מהם של דשא ואחד מקורה. מבחינת גודל פיזי, המתחם הוא מקום יותר גדול מהמתחמים של המועדונים הגדולים בישראל. מבחינת צוות, גם לנו בחיפה היה צוות מצוין, אם זה ברק בכר או דייגו פלורס השנה. הצוותים במכבי חיפה, לפחות ממה שאני חוויתי, תמיד היו מצוינים".

יצא לך לדבר עם המאמן החדש?

"האמת שבדיוק התחלף פה המאמן והגיע מאמן חדש מבלארוס. לא יצא לי לדבר איתו יותר מדי, אבל אני כן יודע שהוא עקב אחריי בכמה משחקים וחלק מההחלטה להביא אותי למועדון הייתה דרכו. אני מגיע להילחם על המקום שלי ולהראות את היכולות שלי. כדורגל זה מקצוע שכולל תחרות ואני מוכן אליה".

איך הקצב והרמה לעומת ישראל?

"יש פה שחקנים מאוד איכותיים. ממוצע הגילאים הוא נמוך ורוב השחקנים הם עד גיל 25. יש שחקנים צעירים, המועדון מחפש כישרונות וזה בא לידי ביטוי בתוצאות לאורך השנים: המועדון לוקח אליפות בפער גדול משאר המועדונים. מבחינה פיזית וטכנית, השחקנים מאוד איכותיים. זו לא קבוצה שאפשר לזלזל בה".

ליאם חרמש. "יש פה שחקנים מאוד איכותיים" (עמרי שטיין)

אילו הצעות היו לך במהלך הקיץ?

"היו לי הרבה הצעות מליגת העל ועוד הצעות משוויץ ומקפריסין. הייתי מאוד קרוב לקריבאס כמו שהרבה מאוד יודעים, אבל בסוף זה לא הסתדר בין המועדונים. גם פטריק (וואן לוון) וגם אורי דוד מאוד רצו אותי ועשו הכול כדי שאגיע לשם. למה לא ליגת העל? תמיד החלום שלי היה לצאת החוצה, לחוות ולהתקדם. ברגע שקיבלתי את ההצעה הזאת ממועדון גדול, שמתמודד במסגרות האירופאיות, זה היה משהו שמאוד התאים לי מבחינת המטרות".

פרצת נורא מהר תוך שנה אחת. איך מעכלים מנטלית?

"בהסתכלות שלי על עצמי, אני אף פעם לא מסתכל על עצמי כילד צעיר. אם תשאל אותי, אני חושב שלפני שנתיים הייתי מתאים לשחק שם וגם לפני שלוש שנים. קריירה של שחקן כדורגל זה לא תמיד לפי רצונך ותמיד הייתי מוכן לרגע הזה לשחק בסמי עופר. זה משהו שתמיד עמד לנגד עיניי כמטרה ואני שמח שהגשמתי אותה. ההתנהלות שלי תמיד הייתה אותו הדבר. אם זה להמשיך להאמין, אם זה להמשיך לעבוד קשה. להיות מי שאני, עם השאיפות שלי והמעשים שלי. זה לא השתנה אף פעם".

מתי הבנת שלא תישאר השנה במכבי חיפה?

"לפני מחנה האימונים ראיתי לאן הסיטואציה הולכת ולאן הרוח נושבת. כשהם חזרו, התאמנתי איתם והייתי חלק מהקבוצה ואולי הייתי גם נשאר חלק מהקבוצה אם לא הצעה כזו או אחרת. אבל בסוף שחקן שמאוד אוהב את המקצוע רוצה לשחק".

ליאם חרמש (עמרי שטיין)

זאת אומרת שהעזיבה באה גם ממך.

"אם זה בא ממני? זה בא משני הצדדים, אבל יש התנהלויות מסוימות שלא אני כיוונתי אליהם. היציאה למחנה האימונים וסגנונות כאלה".

היה לך מקום השנה בסגל? מה אמרו לך שהלכת?

"חד משמעית כן. עוד כשרציתי ללכת לקריבאס והיה מו"מ, המועדון כן אמר לי כמה אני חשוב לו, כמה רואים אותי כחלק מהמערכת. אבל כשהגיעה ההצעה משריף, נתנו לי את ברכת הדרך, איחלו שיהיה לי בהצלחה ובקטע הזה אני מודה להם".

נכנסת לסיטואציה מקצועית לא קלה במכבי חיפה בשנה שעברה.

"אני לא הסתכלתי על זה ככה לרגע. הסתכלתי רק מנקודת מבט אחת: להעריך כל רגע שאני משחק עבור החולצה הזאת ולתת את הכול. לא עניין אותי מה קורה ורק רציתי לעזור, לתרום, לתת את החלק שלי ולשחק למען הקהל. אם היה לי קשה? אין קל בחיים".

הייתה את תקרית החילוף. מתחרט? זה מה שהוביל אולי לזה שלא תמשיך?

"היום בדיעבד זה משהו שאני לא יודע אם השפיע או לא. אני גם לא מחפש להיכנס למקומות האלה אם להיות כן. האוהדים נתנו לי גב אדיר, שזה הכוח האדיר שיש למכבי חיפה. אני מקווה שרק יחזקו ויאדירו אותם כי זה מגיע להם. כל הסיפור הזה היה של שחקן צעיר שמאוד רצה לשחק ומאוד רצה להוכיח שהוא מתאים ולעזור לקבוצה".

ליאור רפאלוב היה בין אלו שהרגיעו אותך, ובכללי התחברת אליו.

"האמת שלליאור ולי תמיד היה קשר טוב ותמיד הייתי אוהב לקבל ממנו טיפים, לשאול אותו ולהתייעץ איך הוא רואה את הכדורגל מהעין שלו כי הוא הגיע למקומות שלא הרבה הגיעו אליהם בכדורגל. הוא אמר לי להמשיך להיות חזק ולהאמין".

ליאור רפאלוב. "תמיד היה לנו קשר טוב" (עמרי שטיין)

כולם דיברו שתהיה נטע לביא הבא. אתה מאוכזב?

"מאוכזב אני לא חושב שזו המילה נכונה. כל שחקן כדורגל שתשאל אותו ולא משנה מי זה, יתבאס שהוא לא משחק. זה חלק מהנשמה של ספורטאי ואם לספורטאי אין את ההרגשה הזאת, כנראה שמשהו אצלו לא בסדר. אני בגישה שצריך לעשות את אותם דברים, לעבוד קשה ולהאמין ובסוף הדברים מסתדרים".

הספקת להתאמן העונה עם הקבוצה. איזו קבוצה נראה? זה כרגע בגדר סימן שאלה.

"אני חושב שיש קבוצה מצוינת עם צוות מאמנים מצוין שבא ורוצה לעבוד. צוות שנחוש מהבוקר ועד הערב והשחקנים שהם גם חברים שלי הם שחקנים מצוינים. אני צופה להם עונה מצוינת".

איך פלורס? הוא זכה עד כה לביקורת.

"קודם כל, כאישיות הוא בחור מדהים. הוא בן אדם שמתעניין בכל אחד מהשחקנים ושואל כל אחד איך הוא. מהשחקן הראשון ועד האחרון וזה ייאמר לזכותו. הרבה פעמים אנשים לא נמצאים בתוך המערכת ובחדר ההלבשה אז קל לשפוט. אבל בסוף הוא כן מעביר את הדברים, משקיע ומאוד על זה. הוא לא נותן לזה לעבור לידו, שם לב לפרטים הקטנים, הוא מקצוען ודוחף את הקבוצה. בגלל זה אני חושב שהם יעשו דברים יפים העונה".

דייגו פלורס. "מתעניין בכל השחקנים" (רדאד ג'בארה)

מה המטרות של הקבוצה שלך?

"קודם כל אליפות וגם שלב הבתים של ליגת האלופות בעונה הבאה זה משהו שמדברים עליו מהרגע הראשון שאני נמצא פה. כן מחדירים לנו את זה ואומרים לנו שזאת המטרה שאנחנו נמצאים פה".

יש תחרות ישראלית בצמרת עם גיא דהן וזימברו קישינב.

"קודם כל זה תמיד כיף לראות שיש עוד ישראלי בליגה ובמיוחד שהוא מתחרה איתך על איזשהו מקום בצמרת. אני מאחל לנו בהצלחה וגם לו בהצלחה".

איך זה לגדול לאבא שהוא שחקן עבר?

"קודם כל זה מדהים. מי שעוקב אחריי ויודע את סיפור החיים שלי, יודע שלכל הישג שהגעתי ובכל צומת דרכים שהייתי בה, אבא שלי היה שם לצידי ותמיד תמך וליווה אותי לכל מקום. גם אם זה אומר להתאמן בשעות לא שעות ביחד. הכול בשביל להגשים את החלום שלי".

תחזור למכבי חיפה?

"קודם כל זו השאלה עם אופציית רכישה. מעכשיו אני לא יכול עוד לדעת מה יקרה בסוף העונה. זה משהו שאין לי עליו יכולת שליטה ואני לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד. זה לא משנה אם אהיה בשריף או במכבי חיפה, אני תמיד אמשיך לעשות את הדברים באותה הדרך: לעבוד קשה, לשחק עבור המועדון ולהרים אותו".