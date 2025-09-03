יום רביעי, 03.09.2025 שעה 22:26
ניסוי כלים ראשון: 71:107 להפועל ת"א על בלקן

האדומים הוציאו לדרך את קדם העונה עם ניצחון קל על הקבוצה המקומית, אוטורו (16) ומוטלי (15) הובילו. המשך הלו"ז בפנים, וגם: חברת ההלבשה שנסגרה

|
דן אוטורו (הפועל ת
דן אוטורו (הפועל ת"א)

עונה היסטורית מחכה להפועל תל אביב, ואת קדם העונה היא פתחה היום (רביעי) באופן רשמי. האדומים ערכו את ניסוי הכלים הראשון שלהם כשהם נמצאים בבולגריה, שם כזכור יהיה המרכז של המועדון בעונה הקרובה, והם לא התקשו בכלל ופירקו 71:107 את בלקן בוטבגראד.

היריבה המקומית משחקת ביורופקאפ, והיא לא ממש היוותה יריב לסגל של דימיטריס איטודיס, שנאלץ להתסדר ללא שבעה שחקנים שנמצאים בנבחרות: וסיליה מיציץ’, ברונו קבוקלו, ים מדר, תומר גינת, איתי שגב, גיא פלטין ובר טימור, כשבנוסף יפתח זיו לא שיחק בגלל מתיחה קלה.

מתחילת המשחק ועד סופו האירוע היה חד צדדי מאוד, ואיטודיס הקפיד על רוטציות כשכולם שיחקו ואף שחקן לא חצה את רף 20 הדקות. דן אוטורו וג’ונתן מוטלי הובילו את הקלעים עם 16 ו-15 נקודות בהתאמה, כשגם טיילר אניס הגיע לדו ספרתי ותרם 10 משלו.

שחקני הפועל ת"א (הפועל ת"א)שחקני הפועל ת"א (הפועל ת"א)

מי שעוד שיחקו הם סנדי כהן, דולינסקי, ארי עמיאל ובוריסלב מלדאנוב, ומי שערכו בחורה לא רשמית בנוסף לאוטורו הם כריס ג’ונס, אלייז’ה ברייאנט, קולין מלקולם וטאי אודיאסי. האדומים קלעו 62 נקודות כבר אחרי שני רבעים, עם רבע ראשון של 34 נקודות.

מבחינת ההמשך, מחזיקת היורוקאפ תמשיך להתכונן לעונה בליגה וגם לעונה ביורוליג עם משחק ביום שישי (5.9) נגד רילסקי ספורטיסט. לאחר מכן היא תשחק יום אחר יום ב-8.9 וב-9.9 נגד BC וינה ונגד או פלקו או שוב נגד בלקן, וב-13.9 (20:55) יהיה המשחק הרשמי הראשון, בגביע הווינר נגד נס ציונה במנורה.

טיילר אניס (הפועל ת"א)טיילר אניס (הפועל ת"א)

שלושה ימים לאחר מכן (16.9, 17:00) הפועל תל אביב תתארח בגביע הווינר אצל קריית אתא, וב-21.9 היא תערוך ניסוי כלים אחרון נגד קולוסוס רודוס. ב-30.9 (19:00) היורוליג תתחיל עבור האדומים עם משחק נגד ברצלונה בסופיה, שלושה ימים לאחר מכן (3.10, 20:30) אנדולו בחוץ, וב-8.10 דרבי “ביתי” בסופיה במסגרת המחזור ה-3 במפעל הבכיר באירופה.

בנושא אחר, בהפועל תל אביב סגרו עם חנות “אופנת סגל” כדי שזו תלביש את המועדון, בין אם שהשחקנים יגיעו בלבוש המתאים לאירועים בהם צריך להתלבש בהתאם, או גם חליפות לאנשי המועדון ולצוות המקצועי למשחקים והכל. למנהל המקצועי ג’ורג’ חינאס חשוב מאוד הנראות של האנשים, וזה צעד נוסף בדרך לשיפור העניין.

כריס גכריס ג'ונס (הפועל ת"א)
קולין מלקולם (הפועל ת"א)קולין מלקולם (הפועל ת"א)
