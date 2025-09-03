לאחר נתק ממושך: ארד ופונטי נפגשו ולחצו ידיים

פרסום ראשון: למען דור העתיד ובמסגרת ההכנות לקראת ההופעה באולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028, יו״ר הוועד האולימפי יעל ארד ויו״ר איגוד הג׳ודו משה פונטי שמו את המחלוקות בצד ונפגשו השבוע לפגישת עבודה, שהייתה באווירה חיובית ובמהלכה השניים לחצו ידיים.

ל-ONE נודע כי השניים נפגשו במסגרת פגישת עבודה במשרדי הוועד האולימפי בתל אביב, אליה התייצב פונטי ושם הוא נפגש עם ארד. במקום נכחו גם מנכ״ל הוועד האולימפי גילי לוסטיג, מנכ״ל איגוד הג׳ודו נועם גרינברג ומאמן נבחרת הג׳ודו שני הרשקו.

לאחרונה הוועד האולימפי מקיים פגישות עם האיגודים המובילים לקראת משחקים האולימפיים, בניסיון להבין את הצרכים של הספורטאים ומה דרוש לדור הבא שיופיע בלוס אנג׳לס 2028. הפגישות הללו נעשו ענפי ספורט בעלי פוטנציאל במשחקים האולימפיים, וכך היה גם עם הג׳ודו שזכה בשלוש מדליות אולימפיות בפאריס 2024.

הפגישה הייתה מקצועית ובמהלכה השניים לחצו יד ושוחחו על דור העתיד בג׳ודו ועל הנבחרת הנוכחית לקראת אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. גורמים שנכחו במשרדים אמרו: “הייתה פגישה חיובית באווירה מקצועית”.