יום רביעי, 03.09.2025 שעה 20:15
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
8269-3644טורקיה1
8273-3444סרביה2
7368-3155פורטוגל3
6309-3034לטביה4
6397-3525אסטוניה5
4325-2634צ'כיה6
 בית 2 
9393-4315ליטא1
8304-4384גרמניה2
7315-3654פינלנד3
6418-4035שבדיה4
6455-3785מונטנגרו5
6484-3545אנגליה6
 בית 3 
7268-3424יוון1
7279-3074איטליה 2
6264-3114ספרד 3
6302-2914גאורגיה4
6325-3174בוסניה5
4371-2414קפריסין6
 בית 4 
7295-3214ישראל1
7317-3314פולין2
7317-3474צרפת3
6356-3634סלובניה4
5334-2934בלגיה5
4325-2894איסלנד6

לטביה ופורטוגל העפילו, מונטנגרו בעטה בדלי

ברטנס ופורזינגיס הובילו ל-75:109 על צ'כיה ולמקום ה-3 בדרך לשמינית, הסלסאו גברו על אסטוניה במשחק על המקום ה-4 ועלו גם. ווצ'ביץ' וחבריו בחוץ

|
חגיגות בפורטוגל (IMAGO)
חגיגות בפורטוגל (IMAGO)

המחזור החמישי ביורובאסקט יצא לו לדרך היום (רביעי) מה שאומר שמספר בתים ננעלו להם. במשחק של להיות או לחדול, פורטוגל ניצחה 65:68, אנגליה ניצחה את מונטנגרו 83:89 ולטביה פירקה את צ’כיה עם 75:109. בהמשך, פינלנד תשחק נגד גרמניה, וטורקיה וסרביה ינעלו את יום המשחקים.

מונטנגרו – אנגליה 89:83

המונטנגרים קיבלו משחק על מגש, מול קבוצה שלא ניצחה התמודדות ביורובאסקט כבר 15 משחקים ברציפות, ושהם יודעים שניצחון שווה מקום רביעי, ועדיין, הם בעטו בדלי. שתי הנבחרות ילכו למשחקי הדירוג כאשר מונטנגרו סיימה חמישית ואנגליה שישית, כשארבע כזכור עולות, וניקולה ווצ’יביץ’ אפילו הודיע על פרישה מהמדים הלאומיים לאחר ההדחה. סנטר שיקגו הביא משחק אדיר של 31 נקודות ו-11 ריבאונדים, מיילס הסון סיפק 25 נק’ אצל המנצחת.

שחקני אנגליה מאושרים (IMAGO)שחקני אנגליה מאושרים (IMAGO)

אסטוניה – פורטוגל 68:65

שתי הנבחרות הגיעו בידיעה שניצחון ישים אותן במקום הרביעי, והפסד ידיח אותן. הפורטוגלים יצאו על ידם על העליונה בזכות 17 נקודות של רפאל ליסבואה. שחקן בוסטון וכוכב הסלסאו, נמיאש קייטש, סיים עם 15 נק’ ואפילו הורחק ברבע השלישי, ובכל זאת נבחרתו מצאה את הדרך לנצח ולהדיח את היריבה אל משחקי הדירוג.

חגיגות עליה בפורטוגל (IMAGO)חגיגות עליה בפורטוגל (IMAGO)

צ’כיה – לטביה 109:65

הלטבים הבטיחו עלייה, הצ’כים ילכו למשחקי הדירוג אחרי שלא ניצחו אף משחק ואפילו התבזו ברובם. לטביה עקפה את פורטוגל אחרי שזו עקפה אותה באופן זמני, וסיימה במקום השלישי כאשר הסלסאו במקום הרביעי. דויס ברטנס סוף סוף התפוצץ עם 20 נקודות ו-6 ריבאונדים, כאשר קריסטפס פורזינגיס תרם 16 נקודות משלו.

דויס ברטנס (IMAGO)דויס ברטנס (IMAGO)
