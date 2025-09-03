לטביה ופורטוגל העפילו, מונטנגרו בעטה בדלי

המחזור החמישי ביורובאסקט יצא לו לדרך היום (רביעי) מה שאומר שמספר בתים ננעלו להם. במשחק של להיות או לחדול, פורטוגל ניצחה 65:68, אנגליה ניצחה את מונטנגרו 83:89 ולטביה פירקה את צ’כיה עם 75:109. בהמשך, פינלנד תשחק נגד גרמניה, וטורקיה וסרביה ינעלו את יום המשחקים.

מונטנגרו – אנגליה 89:83

המונטנגרים קיבלו משחק על מגש, מול קבוצה שלא ניצחה התמודדות ביורובאסקט כבר 15 משחקים ברציפות, ושהם יודעים שניצחון שווה מקום רביעי, ועדיין, הם בעטו בדלי. שתי הנבחרות ילכו למשחקי הדירוג כאשר מונטנגרו סיימה חמישית ואנגליה שישית, כשארבע כזכור עולות, וניקולה ווצ’יביץ’ אפילו הודיע על פרישה מהמדים הלאומיים לאחר ההדחה. סנטר שיקגו הביא משחק אדיר של 31 נקודות ו-11 ריבאונדים, מיילס הסון סיפק 25 נק’ אצל המנצחת.

שחקני אנגליה מאושרים (IMAGO)

אסטוניה – פורטוגל 68:65

שתי הנבחרות הגיעו בידיעה שניצחון ישים אותן במקום הרביעי, והפסד ידיח אותן. הפורטוגלים יצאו על ידם על העליונה בזכות 17 נקודות של רפאל ליסבואה. שחקן בוסטון וכוכב הסלסאו, נמיאש קייטש, סיים עם 15 נק’ ואפילו הורחק ברבע השלישי, ובכל זאת נבחרתו מצאה את הדרך לנצח ולהדיח את היריבה אל משחקי הדירוג.

חגיגות עליה בפורטוגל (IMAGO)

צ’כיה – לטביה 109:65

הלטבים הבטיחו עלייה, הצ’כים ילכו למשחקי הדירוג אחרי שלא ניצחו אף משחק ואפילו התבזו ברובם. לטביה עקפה את פורטוגל אחרי שזו עקפה אותה באופן זמני, וסיימה במקום השלישי כאשר הסלסאו במקום הרביעי. דויס ברטנס סוף סוף התפוצץ עם 20 נקודות ו-6 ריבאונדים, כאשר קריסטפס פורזינגיס תרם 16 נקודות משלו.