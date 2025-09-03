הפועל א.א. פאחם – מכבי אחי נצרת בסכנה?

ביום שבת הקרוב (06/09), על הנייר, הפועל אום אל פאחם, היורדת הטרייה מהליגה הלאומית לליגה א' צפון, הייתה אומרה לארח את מכבי אחי נצרת במסגרת המחזור הראשון בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, אלא שהמועדון קיבל בשורה שהמתחם הסינטטי בחדרה לא יוכל לארח המשחק מסיבה כי "שתי הקבוצות אטרקטיביות והיציע אינו מספיק גדול".

לנוכח זאת, בהפועל אום אל פאחם עובדים סביב השעון בשעות האחרונות על מנת למצוא חלופה. אגב, להתאחדות לכדורגל עוד טרם הגיע הסיפור, כך שאינם בקיאים בפרטים. "אחי נצרת מתנהלים איתנו למופת. מסכימים כמעט לכל פתרון ומשתפים פעולה. אבל זה מה שיש", מציינים לעת עתה בהפועל אום אל פאחם.

"אנחנו עובדים על מציאת פתרון. כרגע אנחנו כבר בתוכנית ט' ולא ב'. הרבה מגרשים לא מאושרים ומה שמאושר לא מאשרים. ניסינו גם בבאקה אל גרביה, שלא מאושר. אולי בטירה נצליח. כרגע? אין חלופות ריאליות", סיכמו במועדון שלא ברור איפה ומתי ייערך המשחק מול מכבי אחי נצרת, שגם אצטדיונה, "עילוט", טרם אושר, כך שהחלפת ביתיות, לא כל כך על הפרק.

ההודעה שקיבלו בהפועל אום אל פאחם: "מתנצל, אבל לפי המידע שקיבלנו, המגרש שלנו לחלוטין לא מתאים לאירוח המשחק שהזמנת לשבת, מדובר בשתי קבוצות אטרקטיביות שמביאות קהל והיציע שלנו במגרש הסינטטי אינו מספיק גדול, ביציע יש סך הכל 342 מקומות לפי 250 למקומיים ו-92 לאורחים והצפי שהוא שיגיעו יותר ולא כולם יוכלו להיכנס".

"מה שייצור בלאגן, בנוסף קהלי המקומיים והאורחים יושבים באותו יציע בו ההפרדה ביניהם הינה בגדר נמוכה מה שלא מתאים לקהלי קבוצות שיש ביניהן יריבות לאורך שנים והמשחק ביניהן תמיד רגיש וטעון, מעדכן אותך כבר עכשיו על מנת שיהיה לך מספיק זמן למצוא מגרש חלופי", נכתב בהודעה שהועברה לאנשי אום אל פאחם.