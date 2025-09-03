"לוקה דונצ'יץ'? יש לנו כמה תכניות לגביו"

לאחר ההעפלה לשלב שמינית הגמר לראשונה מזה עשור, נבחרת ישראל תפגוש מחר (חמישי) למחזור הסיום בשלב הבתים את נבחרת סלובניה והכוכב הגדול שלה, לוקה דונצ’יץ’, למשחק שיקבע את מיקומה הסופי של הכחולים-לבנים בטבלת הבית, מה שישפיע ישירות על ההצלבה בשלב הבא. שחקן הנבחרת והפועל תל אביב, גיא פלטין, התייחס לתחושות.

לשמור על לוקה דונצ'יץ' זה משהו שחלמת עליו?

“לא חלמתי על זה אם לומר את האמת, אבל יש הזדמנות לעשות דבר כזה וזה באמת מדהים, זה לא רק הוא. יש להם נבחרת טובה, הסלובנים לא פראיירים, יש שם הרבה שחקנים מנוסים ונצטרך לעצור כמובן אותו קודם כל, אבל גם את שאר השחקנים שם”.

אם אנחנו מדברים על לעצור אותו, כבר עשיתם הגרלה על מי ישמור אותו?

“אני חושב שנחליף שומרים, לא יהיה שומר אחד כל המשחק. יש לנו כמה תוכניות לגביו ונשמור אותן למחר”.

לוקה דונצ'יץ'. הנבחרת מכינה לו הפתעה? (IMAGO)

מה צריך לעשות טוב יותר מבלגיה, שם הייתה לכם נפילה?

“גם הניצחון על צרפת וגם זה שהלך לנו טוב כל המשחק, אולי קצת הרדים אותנו, אבל ידענו לנצח ומחר זה ייראה אחרת”.

אתם משחקים על משהו שלא ברור מבחינת מי שתפגשו, האם זה מוריד קצת את הלחץ?

“אותי לימדו שכל משחק באים לנצח. אם אתה עולה לשחק ואתה מתלבש ומתחמם ואנשי צוות באים, אז אתה בא לנצח ולא מתחיל לעשות חישובים, אז אנחנו נבוא ונעשה הכל כדי לנצח”.

מה אתה מרגיש כלפי הטירוף שנהיה סביב הנבחרת?

“אני פחות עוקב בארץ, אבל אני יודע מהמשפחה והחברים של כולם שיש תמיכה ענקית. כל האוהדים שבאים לפה, זה נותן לנו גב אדיר. אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב שהם פה וזה כיף גדול שיש תמיכה”.

האוהדים שבאו לתמוך בנבחרת ישראל (IMAGO)

אם נשאל אותך על המקום הראשון שפתאום נמצא בהישג יד, מה היית אומר על הדבר הזה בתחילת הטורניר ומה עכשיו?

“לפני הכל, אנחנו כיוונו לעלות משלב הבתים והשגנו את זה, ועכשיו המטרות השתנו. אנחנו רוצים לסיים ראשונים את הבית מכל סיבה אפשרית ולא רק בגלל ההגרלה שנקבל ממול. אנחנו נעשה הכל כדי לנצח”.

גם עוזר מאמן הנבחרת והעוזר החדש של דני פרנקו בהפועל חולון, יואב שמיר, דיבר לקראת המפגש והמאצ’אפ עם הכוכב של לוס אנג’לס לייקרס ונבחרת סלובניה.

מה צריך לצפות מהנבחרת מחר בהגנה על דונצ'יץ'?

"קודם כל, לשמור שחקן בסדר גודל הזה, עם היכולות האלו, תמיד מציב אתגרים ואתה בא עם רעיונות שונים, אם הולכים אחורה מהאולימפיאדה והיורובאסקט הקודם, אז נבחרות ניסו עליו דברים שונים ואני חושב ששחקן בסדר גודל הזה אתה יכול לצמצם לו קצת את מרחב המחיה ואתה לא יכול באמת לעצור. זה שחקן שזורק כמעט 20 זריקות בממוצע למשחק, עם 10 שלשות בממוצע ומגיע 14 פעמים לקו בממוצע, זה אומר שרוב המשחק או 80% ממשחק ההתקפה של הנבחרת זה הוא.

יואב שמיר (אורן בן חקון)

“אז אפשר לעשות את הדברים עד גבול מסוים, שמעתי את מה שגיא (פלטין) אמר והוא צודק, יש הרבה מאוד שחקנים מסביבו ויכול להיות שאם נצמצם את השחקנים מסביבו בסופו של דבר הוא לא יקלע 85 נקודות, הוא יקלע 30 ואם נצליח 25 ואם האחרים יקלעו פחות, אז נגיע לסקור שאנחנו רוצים. אז זו עבודה גם עליו ולהיות יצירתי אבל גם לא לשכוח את האחרים כי יש שם שחקנים מצוינים סביבו”.

אז זה בעצם לבחור את הרעל.

“זה לחלוטין המושג שאנחנו משתמשים בו, בטח בסיטואציות כאלו. אתה צריך לבחור עם מה תחיה כי אם הגבוהים למשל יעשו סלים, אז יכול שעם זה אנחנו נחיה רק שלא ימצא את הקלעים בחוץ לשלוש. לוותר לפעמים על זריקות קשות שלו שלפעמים נראות מבחינתו די קלות, אבל לבחור עם מה אתה מוכן לחיות ועל מה אתה מוכן לוותר”.

הקבוצות האחרות היו מתוסכלות מהשריקות שדונצ'יץ' קיבל וזה הוציא אותם מאיזון. עד כמה מדברים עם השחקנים על להיות מוכנים שהוא יקבל יותר כבוד מהשופטים?

“אומרים את זה על שחקנים בסדר הגודל של דונצ'יץ' ועל קבוצה ביתית כמו פולין וזה חלק מהמשחק. אנחנו כל הזמן אומרים לשחקנים שזה אחד הדברים שהכי לא צריך להתייחס אליהם כי זה חלק מהמשחק, אז פעם ישרקו לקבוצה הביתית ופעם לכוכב. האיסלנדים התלוננו ששרקו לדני בגלל שהוא משחק ב-NBA, אז זה חלק מהמשחק. אני חושב שהשחקנים שנשארים מרוכזים וצמודים לתוכנית המשחק וממשיכים למהלך הבא, הם אלו שיצליחו גם להתגבר על המכשולים האלו וגם לנצח משחקים”.

דני אבדיה מוביל את הכדור (FIBA)

איך מצליחים אבל למנוע? הוא סוחט עבירות.

“אני חושב שזה טרנד שרואים גם אצלנו בארץ שסוחטים עבירות על כלום, זה לא החלק שלנו אבל זה גם צד של השיפוט וגם אנחנו צריכים לדעת להיזהר לא להיכנס. זה בעצם סוג של מלכודת, הוא יעשה את הטעיית הקליעה ואתה תעשה חצי צעד והוא יעשה חצי צעד קדימה וייצור את המגע. אז כן, מעירים על זה ומראים את זה, לא הרבה כי לא רוצים להפוך את זה לאיזה סוג של ביג דיל, אבל כן מראים את זה כדי שנהיה מודעים פשוט”.

אלן אומיץ’, אקס הפועל ירושלים מעונת 2017-18 ושחקן נבחרת סלובניה, אמר: “מחר יהיה משחק נחמד. לדני אבדיה יש את המנטליות של לוקה דונצ’יץ’, שניהם רוצים לנצח בכל דבר, קלפים, כדורסל, שניהם מלאי מוטיבציה למשחק”.